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Las respuestas al crucigrama del lunes 12 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Como la discriminación del apartheid.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "___ Asimov, autor de 'Fundación e Imperio'.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Fruta con una corona de hojas verdes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Olor de una flor o de la comida.
AROMA
6 Margen de una carretera.
ARCÉN
11 Uno de los países del Monte Everest.
NEPAL
12 Contrario a la verdad.
FALSO
13 Inmolaciones.
SACRIFICIOS
15 Ave de pico largo y curvado.
IBIS
16 Círculo aplastado.
ELIPSE
17 Pieza en forma de circunferencia.
ARO
18 La becerra, para la vaca.
CRÍA
19 Licenciosos.
INMORALES
23 Sentir gran afición por algo.
AMAR
24 Medio de transporte público.
BUS
26 Urgir, acuciar.
APURAR
29 Instrumento musical de forma triangular.
ARPA
30 Adquisición de servicios recurrentes.
SUSCRIPCIÓN
32 ___ Asimov, autor de 'Fundación e Imperio'.
ISAAC
33 Fruta con una corona de hojas verdes.
ANANÁ
34 Tono irónico con que se dice algo.
SORNA
35 No continúes.
CESES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Anhelo intenso.
ANSIA
2 Destapé otra vez.
REABRÍ
3 Alternativa posible.
OPCIÓN
4 Bruno ___, cantante de 'Leave The Door Open'.
MARS
5 Ídolo del ring, 'The Greatest'.
ALI
6 Inscribir nuevos miembros.
AFILIAR
7 Como la discriminación del apartheid.
RACIAL
8 Utensilio para sujetar papeles.
CLIP
9 Pronombre demostrativo en plural.
ESOS
10 Ni idea (2 palabras).
NO SÉ
14 Marca italiana de automóviles superdeportivos.
FERRARI
18 División territorial que comprende varias poblaciones.
COMARCA
20 Señalan.
MARCAN
21 Alteradas por el licor.
EBRIAS
22 Considera hipotéticamente.
SUPONE
25 Vigorosas, vitales.
SANAS
26 Cuna de San Francisco.
ASÍS
27 Colocó.
PUSO
28 Emplear, utilizar.
USAR
29 Problema dermatológico común.
ACNÉ
31 __-Man, popular juego de video en los '80.
PAC
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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