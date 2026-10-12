Las respuestas al crucigrama del lunes 12 de octubre

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "___ Asimov, autor de 'Fundación e Imperio'.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Fruta con una corona de hojas verdes.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Olor de una flor o de la comida.

AROMA

6 Margen de una carretera.

ARCÉN

11 Uno de los países del Monte Everest.

NEPAL

12 Contrario a la verdad.

FALSO

13 Inmolaciones.

SACRIFICIOS

15 Ave de pico largo y curvado.

IBIS

16 Círculo aplastado.

ELIPSE

17 Pieza en forma de circunferencia.

ARO

18 La becerra, para la vaca.

CRÍA

19 Licenciosos.

INMORALES

23 Sentir gran afición por algo.

AMAR

24 Medio de transporte público.

BUS

26 Urgir, acuciar.

APURAR

29 Instrumento musical de forma triangular.

ARPA

30 Adquisición de servicios recurrentes.

SUSCRIPCIÓN

32 ___ Asimov, autor de 'Fundación e Imperio'.

ISAAC

33 Fruta con una corona de hojas verdes.

ANANÁ

34 Tono irónico con que se dice algo.

SORNA

35 No continúes.

CESES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Anhelo intenso.

ANSIA

2 Destapé otra vez.

REABRÍ

3 Alternativa posible.

OPCIÓN

4 Bruno ___, cantante de 'Leave The Door Open'.

MARS

5 Ídolo del ring, 'The Greatest'.

ALI

6 Inscribir nuevos miembros.

AFILIAR

7 Como la discriminación del apartheid.

RACIAL

8 Utensilio para sujetar papeles.

CLIP

9 Pronombre demostrativo en plural.

ESOS

10 Ni idea (2 palabras).

NO SÉ

14 Marca italiana de automóviles superdeportivos.

FERRARI

18 División territorial que comprende varias poblaciones.

COMARCA

20 Señalan.

MARCAN

21 Alteradas por el licor.

EBRIAS

22 Considera hipotéticamente.

SUPONE

25 Vigorosas, vitales.

SANAS

26 Cuna de San Francisco.

ASÍS

27 Colocó.

PUSO

28 Emplear, utilizar.

USAR

29 Problema dermatológico común.

ACNÉ

31 __-Man, popular juego de video en los '80.

PAC

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.