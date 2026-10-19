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Las respuestas al crucigrama del lunes 19 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Como los avisos de los timbres”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Como los avisos de los timbres", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Ingrediente del pan y de la masa de la pizza". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Asombro extremo
PASMO
6 Nacida en Pucallpa o Piura
PERUANA
8 Vía que puede tener arcenes
CARRETERA
10 Recorrido de modelos en pasarela
DESFILE
11 Cinque menos due
TRE
13 Diciembre, entre los meses del año
ÚLTIMO
14 Competidor de AliExpress
TEMU
15 Sonido desagradable al oído
RUIDO
16 "Julio ___", obra de Shakespeare
CÉSAR
17 Se puede comer la podrida
OLLA
18 Partido
RAJADO
19 Ingrediente del pan y de la masa de la pizza
SAL
20 Rutas para ir de un sitio a otro
CAMINOS
21 Llenos hasta el límite
SATURADOS
23 Como los avisos de los timbres
SONOROS
24 Uvas deshidratadas
PASAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Traidora
PÉRFIDA
2 Aproximación de un objeto a otro
ARRIMO
3 Superficie de la Tierra
SUELO
4 Bebida tradicional de Argentina y Uruguay
MATE
5 Uno en Cambridge
ONE
6 ___ de freno: componentes de los autos
PASTILLAS
7 Trabajadores como los herreros y tapiceros
ARTESANOS
8 Objetos de estudio de la citología
CÉLULAS
9 Preparados para la guerra
ARMADOS
10 Difíciles de cortar
DUROS
12 Moneda de Alemania y Francia (pl.)
EUROS
14 Paños
TEJIDOS
16 "Harry Potter y la ___ secreta"
CÁMARA
18 Excéntricos, insólitos
RAROS
20 Camita para niños pequeños
CUNA
22 Prenda femenina que cubre el pecho
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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