Las respuestas al crucigrama del lunes 19 de octubre

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Como los avisos de los timbres", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Ingrediente del pan y de la masa de la pizza". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Asombro extremo

PASMO

6 Nacida en Pucallpa o Piura

PERUANA

8 Vía que puede tener arcenes

CARRETERA

10 Recorrido de modelos en pasarela

DESFILE

11 Cinque menos due

TRE

13 Diciembre, entre los meses del año

ÚLTIMO

14 Competidor de AliExpress

TEMU

15 Sonido desagradable al oído

RUIDO

16 "Julio ___", obra de Shakespeare

CÉSAR

17 Se puede comer la podrida

OLLA

18 Partido

RAJADO

19 Ingrediente del pan y de la masa de la pizza

SAL

20 Rutas para ir de un sitio a otro

CAMINOS

21 Llenos hasta el límite

SATURADOS

23 Como los avisos de los timbres

SONOROS

24 Uvas deshidratadas

PASAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Traidora

PÉRFIDA

2 Aproximación de un objeto a otro

ARRIMO

3 Superficie de la Tierra

SUELO

4 Bebida tradicional de Argentina y Uruguay

MATE

5 Uno en Cambridge

ONE

6 ___ de freno: componentes de los autos

PASTILLAS

7 Trabajadores como los herreros y tapiceros

ARTESANOS

8 Objetos de estudio de la citología

CÉLULAS

9 Preparados para la guerra

ARMADOS

10 Difíciles de cortar

DUROS

12 Moneda de Alemania y Francia (pl.)

EUROS

14 Paños

TEJIDOS

16 "Harry Potter y la ___ secreta"

CÁMARA

18 Excéntricos, insólitos

RAROS

20 Camita para niños pequeños

CUNA

22 Prenda femenina que cubre el pecho

TOP

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.