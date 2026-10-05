Las respuestas al crucigrama del lunes 5 de octubre

El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Acertijo o incógnita.", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Unidad de peso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Túnica de hospital.

BATA

5 'Espero que el esfuerzo __ la pena'.

VALGA

10 Magistrado de la antigua Roma.

EDIL

11 Refugios paradisíacos entre olas.

ISLAS

12 Palo para jugar al béisbol.

BATE

13 Aire en movimiento.

VIENTO

15 Acertijo o incógnita.

ENIGMA

17 Artículo (abrev.).

ART

18 ___ Astley, cantante pop inglés de fines de la década del '80.

RICK

20 Verbo generoso.

DAR

21 Objetivos a alcanzar.

METAS

24 Persona admirada por muchos.

ÍDOLO

26 ¡Bravo! en versión flamenca.

OLE

27 En aquel lugar.

ALLÍ

29 Escenario de filmación.

SET

30 Con forma de huevo.

AOVADO

34 Guion cinematográfico.

SCRIPT

37 Elevad la bandera.

IZAD

38 Cuna del Dalai Lama.

TIBET

39 Derogada, sin vigencia.

NULA

40 Me atreveré.

OSARE

41 Apéndices del gallo.

ALAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Recién nacido o lactante.

BEBE

2 El hombre antes de todos los demás.

ADÁN

3 Pequeño simio del Amazonas.

TITI

4 Divierte, aviva los ánimos.

ALEGRA

5 Acampada improvisada.

VIVAC

6 De este modo o manera.

ASÍ

7 Sílaba en billete.

LLE

8 Conjunto de reses.

GANADO

9 Carta __, mapa del cielo al nacer.

ASTRAL

14 Uno diferente.

OTRO

16 Celebración litúrgica cristiana.

MISA

19 Unidad de peso.

KILO

21 Kate __exsupermodelo británica.

MOSS

22 Designado en las urnas.

ELECTO

23 Videojuego de bloques encajables.

TETRIS

25 Celestialmente perfecta.

DIVINA

28 Tipo de café con leche.

LATTE

31 Color entre verde y violeta.

AZUL

32 Canal de desagüe de la bomba de un buque.

DALA

33 Poemas cantados.

ODAS

35 Andaba de acá para allá.

IBA

36 Código FIFA de Perú.

PER

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.