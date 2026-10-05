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Las respuestas al crucigrama del lunes 5 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Kate __exsupermodelo británica.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 15 debe responder a la definición de qué es "Acertijo o incógnita.", mientras que el interrogante 19 se resuelve con la palabra faltante en "Unidad de peso.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Túnica de hospital.
BATA
5 'Espero que el esfuerzo __ la pena'.
VALGA
10 Magistrado de la antigua Roma.
EDIL
11 Refugios paradisíacos entre olas.
ISLAS
12 Palo para jugar al béisbol.
BATE
13 Aire en movimiento.
VIENTO
15 Acertijo o incógnita.
ENIGMA
17 Artículo (abrev.).
ART
18 ___ Astley, cantante pop inglés de fines de la década del '80.
RICK
20 Verbo generoso.
DAR
21 Objetivos a alcanzar.
METAS
24 Persona admirada por muchos.
ÍDOLO
26 ¡Bravo! en versión flamenca.
OLE
27 En aquel lugar.
ALLÍ
29 Escenario de filmación.
SET
30 Con forma de huevo.
AOVADO
34 Guion cinematográfico.
SCRIPT
37 Elevad la bandera.
IZAD
38 Cuna del Dalai Lama.
TIBET
39 Derogada, sin vigencia.
NULA
40 Me atreveré.
OSARE
41 Apéndices del gallo.
ALAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Recién nacido o lactante.
BEBE
2 El hombre antes de todos los demás.
ADÁN
3 Pequeño simio del Amazonas.
TITI
4 Divierte, aviva los ánimos.
ALEGRA
5 Acampada improvisada.
VIVAC
6 De este modo o manera.
ASÍ
7 Sílaba en billete.
LLE
8 Conjunto de reses.
GANADO
9 Carta __, mapa del cielo al nacer.
ASTRAL
14 Uno diferente.
OTRO
16 Celebración litúrgica cristiana.
MISA
19 Unidad de peso.
KILO
21 Kate __exsupermodelo británica.
MOSS
22 Designado en las urnas.
ELECTO
23 Videojuego de bloques encajables.
TETRIS
25 Celestialmente perfecta.
DIVINA
28 Tipo de café con leche.
LATTE
31 Color entre verde y violeta.
AZUL
32 Canal de desagüe de la bomba de un buque.
DALA
33 Poemas cantados.
ODAS
35 Andaba de acá para allá.
IBA
36 Código FIFA de Perú.
PER
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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