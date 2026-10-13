Las respuestas al crucigrama del martes 13 de octubre

El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Unturas, ungüentos.", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Rey tebano acomplejado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Brazo verde de un cactus.

PENCA

6 Solicitara, requiriera.

PIDIERA

8 Cada cuadro de un tablero.

CASILLERO

10 Cuna de grandes civilizaciones antiguas.

MESOPOTAMIA

12 Como ___ flecha: rápidamente.

UNA

13 Indígena de la Patagonia austral.

ONA

14 Hable frente a todos.

ORE

15 Pequeño extra de cortesía.

YAPA

17 Amada de Don Juan.

INÉS

18 Interruptor inglés apagado.

OFF

20 901 romanos.

CMI

21 Pájaro capaz de repetir la voz humana.

MIRLO

23 Objeta, refuta.

OPONE

26 Unturas, ungüentos.

UNTOS

27 Portuguesas.

LUSAS

28 Pasarela urbana para peatones.

ACERA

29 Electrodo positivo.

ÁNODO

30 Inmuebles acogedores.

CASAS

31 Vacas y toros que pastan en el campo.

RESES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Nivel de un edificio.

PISO

2 Rey tebano acomplejado.

EDIPO

3 Tejido sintético.

NILÓN

4 Tribu de mitos y druidas.

CELTA

5 Zona determinada.

ÁREA

6 Documentos para cruzar fronteras.

PASAPORTES

7 Equilibrados y agradables.

ARMONIOSOS

8 El plato que despide la jornada.

CENA

9 Emplearé la audición.

OIRÉ

10 Intensificador común.

MUY

11 A, A, A, A.

AES

16 Surge a la superficie.

AFLORA

17 Inmune a la justicia, injustamente.

IMPUNE

19 Las nasales, por ejemplo.

FOSAS

20 Filtrar un líquido a través de un paño.

COLAR

21 Sonido de un beso.

MUAC

22 Jerarca de Machu Picchu.

INCA

24 Avance a brazadas.

NADE

25 Aquellos de allí.

ESOS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.