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Las respuestas al crucigrama del martes 13 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Intensificador común.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Unturas, ungüentos.", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Rey tebano acomplejado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Brazo verde de un cactus.
PENCA
6 Solicitara, requiriera.
PIDIERA
8 Cada cuadro de un tablero.
CASILLERO
10 Cuna de grandes civilizaciones antiguas.
MESOPOTAMIA
12 Como ___ flecha: rápidamente.
UNA
13 Indígena de la Patagonia austral.
ONA
14 Hable frente a todos.
ORE
15 Pequeño extra de cortesía.
YAPA
17 Amada de Don Juan.
INÉS
18 Interruptor inglés apagado.
OFF
20 901 romanos.
CMI
21 Pájaro capaz de repetir la voz humana.
MIRLO
23 Objeta, refuta.
OPONE
26 Unturas, ungüentos.
UNTOS
27 Portuguesas.
LUSAS
28 Pasarela urbana para peatones.
ACERA
29 Electrodo positivo.
ÁNODO
30 Inmuebles acogedores.
CASAS
31 Vacas y toros que pastan en el campo.
RESES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Nivel de un edificio.
PISO
2 Rey tebano acomplejado.
EDIPO
3 Tejido sintético.
NILÓN
4 Tribu de mitos y druidas.
CELTA
5 Zona determinada.
ÁREA
6 Documentos para cruzar fronteras.
PASAPORTES
7 Equilibrados y agradables.
ARMONIOSOS
8 El plato que despide la jornada.
CENA
9 Emplearé la audición.
OIRÉ
10 Intensificador común.
MUY
11 A, A, A, A.
AES
16 Surge a la superficie.
AFLORA
17 Inmune a la justicia, injustamente.
IMPUNE
19 Las nasales, por ejemplo.
FOSAS
20 Filtrar un líquido a través de un paño.
COLAR
21 Sonido de un beso.
MUAC
22 Jerarca de Machu Picchu.
INCA
24 Avance a brazadas.
NADE
25 Aquellos de allí.
ESOS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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