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Las respuestas al crucigrama del martes 15 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Institución que fija las normas del español (sigla).”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Alaban, elogian.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Superes dolencias.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Confederación, alianza.
LIGA
5 Habitación espaciosa.
SALA
9 Artículo funerario.
ATAUD
11 Cantidad final.
TOTAL
12 Palo de la baraja española.
BASTÓ
13 Grupo selecto y destacado.
ÉLITE
14 Que tiene entre 80 y 89 años.
OCTOGENARIA
16 Institución que fija las normas del español (sigla).
RAE
17 Gas noble de símbolo Xe.
XENON
18 Deshilachada y vieja.
RAIDA
20 Ridley ___, cineasta de 'Gladiador'.
SCOTT
22 __-Man, popular juego de video en los '80.
PAC
25 Registro gráfico del corazón.
CARDIOGRAMA
28 De frecuencia una vez al año.
ANUAL
29 Desnuden la fruta.
PELEN
30 Terca y porfiada en lo que hace o dice.
NECIA
31 Instalación rural de ordeñe.
TAMBO
32 Naipes que suelen mandar.
ASES
33 Alaban, elogian.
LOAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Obra de coser o bordar.
LABOR
2 Isla natal de Odiseo.
ÍTACA
3 Deteriore con el uso.
GASTE
4 Abreviado automóvil.
AUTO
5 Sitio donde el sol da de lleno.
SOLANA
6 Al alcance de las posibilidades (2 palabras).
A TIRO
7 Lengua en textos eclesiásticos.
LATÍN
8 Crea metales por fundición.
ALEA
10 Perro en inglés.
DOG
11 Poseed.
TENED
15 Meta conseguida con brillo.
ÉXITO
18 Caéis dando vueltas.
RODÁIS
19 Conquistador huno del siglo V.
ATILA
20 Superes dolencias.
SANES
21 Intersección de caminos.
CRUCE
22 Distancia que va desde el extremo del pulgar hasta el del meñique
PALMO
23 Organismo unicelular.
AMEBA
24 Impuesto estatal.
CANON
25 Señal de envejecimiento capilar.
CANA
26 Chat___, aplicación de inteligencia artificial.
GPT
27 La moneda de Brasil desde 1994.
REAL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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