Las respuestas al crucigrama del martes 15 de septiembre

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Alaban, elogian.", mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en "Superes dolencias.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Confederación, alianza.

LIGA

5 Habitación espaciosa.

SALA

9 Artículo funerario.

ATAUD

11 Cantidad final.

TOTAL

12 Palo de la baraja española.

BASTÓ

13 Grupo selecto y destacado.

ÉLITE

14 Que tiene entre 80 y 89 años.

OCTOGENARIA

16 Institución que fija las normas del español (sigla).

RAE

17 Gas noble de símbolo Xe.

XENON

18 Deshilachada y vieja.

RAIDA

20 Ridley ___, cineasta de 'Gladiador'.

SCOTT

22 __-Man, popular juego de video en los '80.

PAC

25 Registro gráfico del corazón.

CARDIOGRAMA

28 De frecuencia una vez al año.

ANUAL

29 Desnuden la fruta.

PELEN

30 Terca y porfiada en lo que hace o dice.

NECIA

31 Instalación rural de ordeñe.

TAMBO

32 Naipes que suelen mandar.

ASES

33 Alaban, elogian.

LOAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Obra de coser o bordar.

LABOR

2 Isla natal de Odiseo.

ÍTACA

3 Deteriore con el uso.

GASTE

4 Abreviado automóvil.

AUTO

5 Sitio donde el sol da de lleno.

SOLANA

6 Al alcance de las posibilidades (2 palabras).

A TIRO

7 Lengua en textos eclesiásticos.

LATÍN

8 Crea metales por fundición.

ALEA

10 Perro en inglés.

DOG

11 Poseed.

TENED

15 Meta conseguida con brillo.

ÉXITO

18 Caéis dando vueltas.

RODÁIS

19 Conquistador huno del siglo V.

ATILA

20 Superes dolencias.

SANES

21 Intersección de caminos.

CRUCE

22 Distancia que va desde el extremo del pulgar hasta el del meñique

PALMO

23 Organismo unicelular.

AMEBA

24 Impuesto estatal.

CANON

25 Señal de envejecimiento capilar.

CANA

26 Chat___, aplicación de inteligencia artificial.

GPT

27 La moneda de Brasil desde 1994.

REAL

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.