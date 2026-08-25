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Las respuestas al crucigrama del martes 25 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Estación del año.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Saludables.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Tener aversión.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Divisiones de un árbol.
RAMAS
6 Serpientes que pueden alcanzar los 10 m.
BOAS
10 Estación del año.
OTOÑO
11 Tendrá la capacidad de.
PODRÁ
12 Producto para lavar la cara (2 palabras).
JABÓN FACIAL
14 ___ Abeba: capital de Etiopía.
ADÍS
15 Arrojado.
ECHADO
16 Elemento de la bandera de Ruanda.
SOL
17 Prepararon para la guerra.
ARMARON
18 A la espalda.
ATRÁS
19 Refinan.
DEPURAN
22 Primeras letras del alfabeto.
ABC
25 Formar un parecer.
OPINAR
26 ___ vera, planta suculenta.
ÁLOE
27 Piedras resultantes de la solidificación del magma (2 palabras).
ROCAS ÍGNEAS
29 Concluyo, termino.
ACABO
30 Cumplí.
ACATÉ
31 Excéntrica, anómala.
RARA
32 Saludables.
SANOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Como las grosellas maduras.
ROJAS
2 Unido con nudos.
ATADO
3 Exxon ___, compañía petrolera de EE. UU.
MOBIL
4 Son seis en un sexenio.
AÑOS
5 "¿Quiénes ___ estas personas?".
SON
6 Bolas para un juego de lanzamiento.
BOCHAS
7 Tener aversión.
ODIAR
8 Instrumento para abrir surcos y remover la tierra.
ARADO
9 Aposento grande para fiestas.
SALÓN
11 Videojuego lanzado en 1980.
PAC-MAN
13 Fabricante de automóviles superdeportivos.
FERRARI
17 Tardanza.
ATRASO
18 Combinaba, fusionaba.
AUNABA
19 Tostar ligeramente.
DORAR
20 Duración de un estilo artístico.
ÉPOCA
21 Cortar, partir.
PICAR
22 Juntan metales diferentes.
ALEAN
23 Ostentación.
BOATO
24 No sigas, no continúes.
CESES
26 Parte posterior y superior de los caballos.
ANCA
28 Xenón o neón.
GAS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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