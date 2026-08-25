Las respuestas al crucigrama del martes 25 de agosto

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Saludables.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Tener aversión.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Divisiones de un árbol.

RAMAS

6 Serpientes que pueden alcanzar los 10 m.

BOAS

10 Estación del año.

OTOÑO

11 Tendrá la capacidad de.

PODRÁ

12 Producto para lavar la cara (2 palabras).

JABÓN FACIAL

14 ___ Abeba: capital de Etiopía.

ADÍS

15 Arrojado.

ECHADO

16 Elemento de la bandera de Ruanda.

SOL

17 Prepararon para la guerra.

ARMARON

18 A la espalda.

ATRÁS

19 Refinan.

DEPURAN

22 Primeras letras del alfabeto.

ABC

25 Formar un parecer.

OPINAR

26 ___ vera, planta suculenta.

ÁLOE

27 Piedras resultantes de la solidificación del magma (2 palabras).

ROCAS ÍGNEAS

29 Concluyo, termino.

ACABO

30 Cumplí.

ACATÉ

31 Excéntrica, anómala.

RARA

32 Saludables.

SANOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Como las grosellas maduras.

ROJAS

2 Unido con nudos.

ATADO

3 Exxon ___, compañía petrolera de EE. UU.

MOBIL

4 Son seis en un sexenio.

AÑOS

5 "¿Quiénes ___ estas personas?".

SON

6 Bolas para un juego de lanzamiento.

BOCHAS

7 Tener aversión.

ODIAR

8 Instrumento para abrir surcos y remover la tierra.

ARADO

9 Aposento grande para fiestas.

SALÓN

11 Videojuego lanzado en 1980.

PAC-MAN

13 Fabricante de automóviles superdeportivos.

FERRARI

17 Tardanza.

ATRASO

18 Combinaba, fusionaba.

AUNABA

19 Tostar ligeramente.

DORAR

20 Duración de un estilo artístico.

ÉPOCA

21 Cortar, partir.

PICAR

22 Juntan metales diferentes.

ALEAN

23 Ostentación.

BOATO

24 No sigas, no continúes.

CESES

26 Parte posterior y superior de los caballos.

ANCA

28 Xenón o neón.

GAS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.