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Las respuestas al crucigrama del martes 6 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Apellido del revolucionario Emiliano.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Cuatro en el coche.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "'Hermana' en ámbito eclesiástico.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Religioso de ciertas órdenes.
FRAILE
7 Esquema de lo que se hará.
PLAN
11 Lista extractada de otra más extensa.
LISTÍN
12 Rosa del Nilo.
LOTO
13 Afloja la tormenta.
AMAINA
14 Glándula de ordeño.
UBRE
15 Calcio.
CA
16 Zona sin luz directa.
SOMBRA
18 Organización (abrev.).
ORG
20 Defunción oficial.
ÓBITO
22 Oro para Mendeléyev.
AU
23 Arco abreviado.
ARC
24 Original character, en fandom.
OC
25 Cadena de cuentas o perlas.
SARTA
27 Uno de los hijos de Noé.
SEM
29 Cuatro en el coche.
RUEDAS
32 Luis Enrique.
LE
33 Te sirves de lo disponible.
USAS
35 Imágenes de deidades.
ÍDOLOS
37 Equino pequeño y robusto.
PONI
38 Apellido del revolucionario Emiliano.
ZAPATA
39 Solo de ópera.
ARIA
40 En gran cantidad (2 palabras).
A MARES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 'El Gordo y el ___', Oliver Hardy y Stan Laurel.
FLACO
2 Compondrás como un poeta.
RIMARAS
3 Punto de agarre de una olla.
ASA
4 Sufijo griego: 'inflamación'
ITIS
5 Planta de fibra textil.
LINO
6 Apasionada, de corazón fácil de conquistar.
ENAMORADIZA
7 Prefijo que significa 'diversidad'.
PLURI
8 Lobos de corta edad.
LOBATOS
9 Sigla de 'a todo ritmo'.
ATR
10 Constructor del arca bíblica.
NOE
17 Emisora británica.
BBC
19 Moneda paraguaya.
GUARANI
21 Felino de bosques tropicales.
OCELOTE
23 Forme nudos.
ATE
26 Tierra de zares.
RUSIA
28 Muebles con tablero y patas.
MESAS
30 ___ West, Batman en la famosa serie de TV.
ADAM
31 ___ de letras, pasatiempo.
SOPA
33 Voz para levantarse.
UPA
34 'Hermana' en ámbito eclesiástico.
SOR
36 Casa propia u hogar.
LAR
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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