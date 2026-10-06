Las respuestas al crucigrama del martes 6 de octubre

El crucigrama de este martes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Cuatro en el coche.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "'Hermana' en ámbito eclesiástico.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Religioso de ciertas órdenes.

FRAILE

7 Esquema de lo que se hará.

PLAN

11 Lista extractada de otra más extensa.

LISTÍN

12 Rosa del Nilo.

LOTO

13 Afloja la tormenta.

AMAINA

14 Glándula de ordeño.

UBRE

15 Calcio.

CA

16 Zona sin luz directa.

SOMBRA

18 Organización (abrev.).

ORG

20 Defunción oficial.

ÓBITO

22 Oro para Mendeléyev.

AU

23 Arco abreviado.

ARC

24 Original character, en fandom.

OC

25 Cadena de cuentas o perlas.

SARTA

27 Uno de los hijos de Noé.

SEM

29 Cuatro en el coche.

RUEDAS

32 Luis Enrique.

LE

33 Te sirves de lo disponible.

USAS

35 Imágenes de deidades.

ÍDOLOS

37 Equino pequeño y robusto.

PONI

38 Apellido del revolucionario Emiliano.

ZAPATA

39 Solo de ópera.

ARIA

40 En gran cantidad (2 palabras).

A MARES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 'El Gordo y el ___', Oliver Hardy y Stan Laurel.

FLACO

2 Compondrás como un poeta.

RIMARAS

3 Punto de agarre de una olla.

ASA

4 Sufijo griego: 'inflamación'

ITIS

5 Planta de fibra textil.

LINO

6 Apasionada, de corazón fácil de conquistar.

ENAMORADIZA

7 Prefijo que significa 'diversidad'.

PLURI

8 Lobos de corta edad.

LOBATOS

9 Sigla de 'a todo ritmo'.

ATR

10 Constructor del arca bíblica.

NOE

17 Emisora británica.

BBC

19 Moneda paraguaya.

GUARANI

21 Felino de bosques tropicales.

OCELOTE

23 Forme nudos.

ATE

26 Tierra de zares.

RUSIA

28 Muebles con tablero y patas.

MESAS

30 ___ West, Batman en la famosa serie de TV.

ADAM

31 ___ de letras, pasatiempo.

SOPA

33 Voz para levantarse.

UPA

34 'Hermana' en ámbito eclesiástico.

SOR

36 Casa propia u hogar.

LAR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.