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Las respuestas al crucigrama del miércoles 14 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Olfateabas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Olfateabas.", mientras que el interrogante 38 se resuelve con la palabra faltante en "Grato y placentero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Clase social hereditaria.
CASTA
6 Clérigo extranjero.
ABATE
11 Olfateabas.
OLÍAS
12 Christopher __, director de 'La Odisea'.
NOLAN
13 Danza popular francesa.
MINUÉ
14 Figuradamente: decadencia.
OCASO
15 El sonido de un golpe en el cómic.
PAF
16 Enemigo celestial principal.
SATANÁS
18 Solo de ópera.
ARIA
20 __-Man, arcade creado por Namco.
PAC
21 Cruel y sediento de sangre.
SANGUINARIO
26 Dirección de página web.
URL
27 Metal de color blanco.
ZINC
28 Azúcar en jarabe.
ALMÍBAR
32 Después de la 'ere'.
ESE
33 Ciudad de Bélgica.
LIEJA
34 Impide, estorba.
OBSTA
36 Calzado alto.
TACÓN
37 Continúen.
SIGAN
38 Grato y placentero.
AMENO
39 Obstruyo el paso.
ATORO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Instrumento para trazar círculos o arcos.
COMPAS
2 Formará lazos para un mismo fin.
ALIARA
3 Infinidad, gran número de cosas o personas.
SINFÍN
4 La 'T' griega.
TAU
5 Unos de la baraja.
ASES
6 Registran por escrito.
ANOTAN
7 Abertura en una presa para permitir el riego.
BOCACAZ
8 __ Turing, matemático británico que ayudó a romper códigos nazis.
ALAN
9 Impuesto o tributo.
TASA
10 Hijo de Set.
ENOS
17 Pone una cosa sobre otra.
APILA
19 Defensa de las abejas.
AGUIJÓN
22 Relativo a la ciudad.
URBANO
23 Proximidad de un peligro.
RIESGO
24 Urgir con insistencia.
INSTAR
25 Inmensidad marina.
OCÉANO
28 La clase pudiente.
ALTA
29 __ Neeson, protagonista de 'La lista de Schindler'.
LIAM
30 Mueve la cuna.
MECE
31 Color entre rojo y blanco.
ROSA
35 Dígito binario que puede valer 0 o 1.
BIT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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