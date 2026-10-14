Las respuestas al crucigrama del miércoles 14 de octubre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Olfateabas.", mientras que el interrogante 38 se resuelve con la palabra faltante en "Grato y placentero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Clase social hereditaria.

CASTA

6 Clérigo extranjero.

ABATE

11 Olfateabas.

OLÍAS

12 Christopher __, director de 'La Odisea'.

NOLAN

13 Danza popular francesa.

MINUÉ

14 Figuradamente: decadencia.

OCASO

15 El sonido de un golpe en el cómic.

PAF

16 Enemigo celestial principal.

SATANÁS

18 Solo de ópera.

ARIA

20 __-Man, arcade creado por Namco.

PAC

21 Cruel y sediento de sangre.

SANGUINARIO

26 Dirección de página web.

URL

27 Metal de color blanco.

ZINC

28 Azúcar en jarabe.

ALMÍBAR

32 Después de la 'ere'.

ESE

33 Ciudad de Bélgica.

LIEJA

34 Impide, estorba.

OBSTA

36 Calzado alto.

TACÓN

37 Continúen.

SIGAN

38 Grato y placentero.

AMENO

39 Obstruyo el paso.

ATORO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Instrumento para trazar círculos o arcos.

COMPAS

2 Formará lazos para un mismo fin.

ALIARA

3 Infinidad, gran número de cosas o personas.

SINFÍN

4 La 'T' griega.

TAU

5 Unos de la baraja.

ASES

6 Registran por escrito.

ANOTAN

7 Abertura en una presa para permitir el riego.

BOCACAZ

8 __ Turing, matemático británico que ayudó a romper códigos nazis.

ALAN

9 Impuesto o tributo.

TASA

10 Hijo de Set.

ENOS

17 Pone una cosa sobre otra.

APILA

19 Defensa de las abejas.

AGUIJÓN

22 Relativo a la ciudad.

URBANO

23 Proximidad de un peligro.

RIESGO

24 Urgir con insistencia.

INSTAR

25 Inmensidad marina.

OCÉANO

28 La clase pudiente.

ALTA

29 __ Neeson, protagonista de 'La lista de Schindler'.

LIAM

30 Mueve la cuna.

MECE

31 Color entre rojo y blanco.

ROSA

35 Dígito binario que puede valer 0 o 1.

BIT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.