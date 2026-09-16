Las respuestas al crucigrama del miércoles 16 de septiembre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Solían ser, pero ya no.", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Dado geométrico sin puntos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Poned huevos.

OVAD

5 Paliza dada a golpes.

ZURRA

10 Dispute con vigor.

PELEE

12 Ciudad egipcia con famosa presa.

ASUÁN

13 Montículos, cerros o alzas.

ELEVACIONES

15 Poner el toque definitivo.

REMATAR

16 Apodo para Ariana.

ARI

17 Solían ser, pero ya no.

ERAN

18 Belén entre amigas.

BEL

20 Novena.

NONA

21 Sufijo con 'normal' y 'popular'.

IDAD

25 Carta de la baraja con la letra K.

REY

28 Quite con engaño.

TIME

29 Sigla famosa de la TV británica.

BBC

32 Próximas por domicilio o lugar.

VECINAS

34 Sustancia que altera la percepción.

ALUCINÓGENO

36 Androide, si tiene forma humana.

ROBOT

37 José __, poeta y patriota cubano.

MARTÍ

38 Figura de una app o programa.

ICONO

39 Cortar con los dientes.

ROER

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ejecuten una maniobra o proceso.

OPEREN

2 Nave de mástil y lona.

VELERO

3 Germano de hoy.

ALEMÁN

4 Liar hilo en ovillo o carrete.

DEVANAR

5 País africano rebautizado como Congo.

ZAIRE

6 Empleo, aplico algo.

USO

7 Letra vikinga tallada en piedra.

RUNA

8 Raspar algo con un instrumento áspero.

RAER

9 Así (arcaísmo).

ANSÍ

11 Comer en inglés.

EAT

14 Club Atlético Belgrano.

CAB

19 Disputar en juicio.

LITIGAR

22 Billetes y monedas.

DINERO

23 Pareja fuera del matrimonio, a veces.

AMANTE

24 Hacer oídos sordos adrede.

DESOÍR

26 Impido que suceda un daño.

EVITO

27 Dinero de Tokio.

YEN

29 Ciudad de Italia.

BARI

30 Cuaderno de hojas desprendibles.

BLOC

31 Dado geométrico sin puntos.

CUBO

33 Sufijo en URLs comerciales.

COM

35 Lo opuesto a 'sin'.

CON

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.