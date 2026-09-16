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Las respuestas al crucigrama del miércoles 16 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “José __, poeta y patriota cubano.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Solían ser, pero ya no.", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Dado geométrico sin puntos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Poned huevos.
OVAD
5 Paliza dada a golpes.
ZURRA
10 Dispute con vigor.
PELEE
12 Ciudad egipcia con famosa presa.
ASUÁN
13 Montículos, cerros o alzas.
ELEVACIONES
15 Poner el toque definitivo.
REMATAR
16 Apodo para Ariana.
ARI
17 Solían ser, pero ya no.
ERAN
18 Belén entre amigas.
BEL
20 Novena.
NONA
21 Sufijo con 'normal' y 'popular'.
IDAD
25 Carta de la baraja con la letra K.
REY
28 Quite con engaño.
TIME
29 Sigla famosa de la TV británica.
BBC
32 Próximas por domicilio o lugar.
VECINAS
34 Sustancia que altera la percepción.
ALUCINÓGENO
36 Androide, si tiene forma humana.
ROBOT
37 José __, poeta y patriota cubano.
MARTÍ
38 Figura de una app o programa.
ICONO
39 Cortar con los dientes.
ROER
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ejecuten una maniobra o proceso.
OPEREN
2 Nave de mástil y lona.
VELERO
3 Germano de hoy.
ALEMÁN
4 Liar hilo en ovillo o carrete.
DEVANAR
5 País africano rebautizado como Congo.
ZAIRE
6 Empleo, aplico algo.
USO
7 Letra vikinga tallada en piedra.
RUNA
8 Raspar algo con un instrumento áspero.
RAER
9 Así (arcaísmo).
ANSÍ
11 Comer en inglés.
EAT
14 Club Atlético Belgrano.
CAB
19 Disputar en juicio.
LITIGAR
22 Billetes y monedas.
DINERO
23 Pareja fuera del matrimonio, a veces.
AMANTE
24 Hacer oídos sordos adrede.
DESOÍR
26 Impido que suceda un daño.
EVITO
27 Dinero de Tokio.
YEN
29 Ciudad de Italia.
BARI
30 Cuaderno de hojas desprendibles.
BLOC
31 Dado geométrico sin puntos.
CUBO
33 Sufijo en URLs comerciales.
COM
35 Lo opuesto a 'sin'.
CON
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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