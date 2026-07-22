Las respuestas al crucigrama del miércoles 22 de julio

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "En su silla.", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Lámina de peces y reptiles.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Daniel ___: autor de 'Robinson Crusoe'.

DEFOE

6 Que han sido interrumpidas.

CESADAS

8 Definidos.

DESCRITOS

10 En su silla.

SENTADO

11 Uno de los hijos de Noé.

SEM

13 Con una amistad muy estrecha.

ÍNTIMO

14 Diosa griega del matrimonio.

HERA

15 Pérdida grande de fortuna.

RUINA

16 Dirigen o gobiernan.

RIGEN

17 Conducto por donde circula la sangre.

VENA

18 Banda española que cantaba 'Me cuesta tanto olvidarte'.

MECANO

19 Animal como el extinto moa.

AVE

20 Cuerdas.

LÚCIDAS

21 Borremos de la memoria.

OLVIDEMOS

23 Triunfantes y elegantes en la adversidad.

AIROSOS

24 Movimientos al caminar.

PASOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Reserva para un uso determinado.

DESTINA

2 Lámina de peces y reptiles.

ESCAMA

3 Paquete grande y muy apretado.

FARDO

4 Sentimiento de repulsión hacia algo.

ODIO

5 Comer en Connecticut.

EAT

6 Persona que vigila.

CENTINELA

7 Quietos, pacíficos naturalmente.

SOSEGADOS

8 Otra vez (2 palabras).

DE NUEVO

9 Tranquilas, calmadas.

SERENAS

10 Sea de utilidad.

SIRVA

12 Extremidades del antebrazo.

MANOS

14 Realizamos una acción.

HICIMOS

16 Pausa, interrupción.

RECESO

18 Afónicos.

MUDOS

20 Antiguo instrumento musical.

LIRA

22 Persona socialmente importante (sigla).

VIP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.