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Las respuestas al crucigrama del miércoles 22 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Otra vez (2 palabras).”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 10 debe responder a la definición de qué es "En su silla.", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Lámina de peces y reptiles.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Daniel ___: autor de 'Robinson Crusoe'.
DEFOE
6 Que han sido interrumpidas.
CESADAS
8 Definidos.
DESCRITOS
10 En su silla.
SENTADO
11 Uno de los hijos de Noé.
SEM
13 Con una amistad muy estrecha.
ÍNTIMO
14 Diosa griega del matrimonio.
HERA
15 Pérdida grande de fortuna.
RUINA
16 Dirigen o gobiernan.
RIGEN
17 Conducto por donde circula la sangre.
VENA
18 Banda española que cantaba 'Me cuesta tanto olvidarte'.
MECANO
19 Animal como el extinto moa.
AVE
20 Cuerdas.
LÚCIDAS
21 Borremos de la memoria.
OLVIDEMOS
23 Triunfantes y elegantes en la adversidad.
AIROSOS
24 Movimientos al caminar.
PASOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Reserva para un uso determinado.
DESTINA
2 Lámina de peces y reptiles.
ESCAMA
3 Paquete grande y muy apretado.
FARDO
4 Sentimiento de repulsión hacia algo.
ODIO
5 Comer en Connecticut.
EAT
6 Persona que vigila.
CENTINELA
7 Quietos, pacíficos naturalmente.
SOSEGADOS
8 Otra vez (2 palabras).
DE NUEVO
9 Tranquilas, calmadas.
SERENAS
10 Sea de utilidad.
SIRVA
12 Extremidades del antebrazo.
MANOS
14 Realizamos una acción.
HICIMOS
16 Pausa, interrupción.
RECESO
18 Afónicos.
MUDOS
20 Antiguo instrumento musical.
LIRA
22 Persona socialmente importante (sigla).
VIP
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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