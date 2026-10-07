Las respuestas al crucigrama del miércoles 7 de octubre

El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "__ Montiel, 'La española más guapa del mundo'.", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Artimaña, procedimiento de mala fe.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Nino __, cantante de 'Un beso y una flor'.

BRAVO

6 Cerdas del equino.

CRIN

10 Relativa a la lana.

LANERA

12 Efectuaré, realizaré.

HARÉ

13 Maestra del arte dramático.

ACTRIZ

14 Zancuda venerada por los faraones.

IBIS

15 Expresión muy argentina.

CHE

16 Casamiento o boda.

NUPCIAS

18 Immanuel __, filósofo alemán.

KANT

20 Entienda el chiste.

RIA

21 __ Montiel, 'La española más guapa del mundo'.

SARA

23 ___ Fernández, centrocampista en el Manchester City F. C.

ENZO

26 Expresión de que entendí.

AJÁ

28 Fluido invisible y vital.

AÍRE

30 Localidad italiana famosa por sus violines.

CREMONA

34 Etapa del sueño.

MOR

35 Rival para BMW.

AUDI

36 Discípula en formación.

ALUMNA

38 ___ Cong: organización política que existió entre 1954 y 1976.

VIET

39 Tomé el puesto de otro.

SUCEDÍ

40 __ Hathaway, 'Gatúbela' en 'Batman: El Caballero de la Noche Asciende'.

ANNE

41 Dar, pero dirigido a vosotros.

DAROS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ Sabbath, banda de la canción 'Iron Man'.

BLACK

2 Períodos breves de fortuna o desgracia.

RACHAS

3 Receptor de señales.

ANTENA

4 Emplear los ojos.

VER

5 Capa rojiza de corrosión.

ORÍN

6 Artimaña, procedimiento de mala fe.

CHICANA

7 Maestro de leyes judías.

RABÍ

8 Emprendería camino.

IRIA

9 Eliot, perseguidor de Al Capone.

NESS

11 Azul, pero más poético.

AZUR

17 Parte final de la pierna.

PIÉ

19 Gestión administrativa.

TRAMITE

22 Aleja vampiros, dicen.

AJO

24 Hans __, compositor alemán de bandas sonoras cinematográficas.

ZIMMER

25 Apellido del compositor Hans.

ORONDO

27 Patos.

ANAS

29 Teníais esa condición.

ERAIS

30 Bodega subterránea para el vino.

CAVA

31 Indigno y despreciable.

RUIN

32 Un paraíso antes de la expulsión.

EDÉN

33 Desplome nevado.

ALUD

37 Sufijo despectivo femenino.

UCA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.