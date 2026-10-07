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Las respuestas al crucigrama del miércoles 7 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Receptor de señales.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "__ Montiel, 'La española más guapa del mundo'.", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Artimaña, procedimiento de mala fe.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Nino __, cantante de 'Un beso y una flor'.
BRAVO
6 Cerdas del equino.
CRIN
10 Relativa a la lana.
LANERA
12 Efectuaré, realizaré.
HARÉ
13 Maestra del arte dramático.
ACTRIZ
14 Zancuda venerada por los faraones.
IBIS
15 Expresión muy argentina.
CHE
16 Casamiento o boda.
NUPCIAS
18 Immanuel __, filósofo alemán.
KANT
20 Entienda el chiste.
RIA
21 __ Montiel, 'La española más guapa del mundo'.
SARA
23 ___ Fernández, centrocampista en el Manchester City F. C.
ENZO
26 Expresión de que entendí.
AJÁ
28 Fluido invisible y vital.
AÍRE
30 Localidad italiana famosa por sus violines.
CREMONA
34 Etapa del sueño.
MOR
35 Rival para BMW.
AUDI
36 Discípula en formación.
ALUMNA
38 ___ Cong: organización política que existió entre 1954 y 1976.
VIET
39 Tomé el puesto de otro.
SUCEDÍ
40 __ Hathaway, 'Gatúbela' en 'Batman: El Caballero de la Noche Asciende'.
ANNE
41 Dar, pero dirigido a vosotros.
DAROS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ Sabbath, banda de la canción 'Iron Man'.
BLACK
2 Períodos breves de fortuna o desgracia.
RACHAS
3 Receptor de señales.
ANTENA
4 Emplear los ojos.
VER
5 Capa rojiza de corrosión.
ORÍN
6 Artimaña, procedimiento de mala fe.
CHICANA
7 Maestro de leyes judías.
RABÍ
8 Emprendería camino.
IRIA
9 Eliot, perseguidor de Al Capone.
NESS
11 Azul, pero más poético.
AZUR
17 Parte final de la pierna.
PIÉ
19 Gestión administrativa.
TRAMITE
22 Aleja vampiros, dicen.
AJO
24 Hans __, compositor alemán de bandas sonoras cinematográficas.
ZIMMER
25 Apellido del compositor Hans.
ORONDO
27 Patos.
ANAS
29 Teníais esa condición.
ERAIS
30 Bodega subterránea para el vino.
CAVA
31 Indigno y despreciable.
RUIN
32 Un paraíso antes de la expulsión.
EDÉN
33 Desplome nevado.
ALUD
37 Sufijo despectivo femenino.
UCA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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