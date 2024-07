La historia del solitario: uno de los juegos de cartas más populares

Escuchar

¿Quién no recurrió alguna vez al solitario para pasar el tiempo de espera en un consultorio o para hacer más ameno un viaje al trabajo, al colegio o a la facultad? Es que este juego se ha convertido en el acompañante ideal de muchísimas personas en el mundo entero. Más allá de su origen, es cierto que la aplicación instalada en los sistemas operativos de Windows fue un gran impulsor de este divertido pasatiempo.

Hoy existen varios tipos de juegos con cartas para un solo jugador. Y aunque no hay información precisa sobre el verdadero origen de los juegos solitarios, se cree que aparecieron por primera vez a finales del siglo XVIII en Europa.

Los historiadores todavía no están de acuerdo sobre el lugar de nacimiento del pasatiempo -persiste el debate en torno a si fue en Escandinavia o en Europa del Este. Pero independientemente de la discusión, estos juegos de cartas se hicieron muy populares en el siglo XIX en Francia y se extendieron al Reino Unido y Alemania hacia finales del siglo.

Mundialmente el solitario es conocido como Patience (Paciencia), porque justamente este tipo de juegos no son otra cosa que un ejercicio de paciencia. Sin embargo, en algunos países se impuso con mayor fuerza el término “solitario”, por tratarse de un juego para un solo jugador.

Tres variantes del solitario

Klondike

Klondike es la versión más popular de los juegos solitarios. Tan así es que el término solitario cuando se usa solo generalmente se refiere a este juego en particular. El objetivo del Klondike es desplazar todos los naipes a los espacios base en la parte superior derecha. Toda pila debe empezar con un As. El resto de las cartas deben colocarse en orden numérico ascendente (dentro de un mismo palo) en los espacios base adecuados (por ejemplo: As de Picas, 2 de Picas, 3 de Picas, etc.).

Una representación de Solitario, el juego de cartas que debutó en Windows en 1990

Solitario Spider

La historia sobre el nacimiento del Solitario Spider es una gran incógnita. La primera mención se registra en el libro “Culbertsons Card Game Complete with Official rules” de 1917, escrito por el famoso jugador de bridge Ely Culbertson. No está claro si podría ser su inventor o si simplemente estaba mencionando las reglas de un juego de solitario ya conocido en ese momento. Mientras que la primera referencia al Solitario Spider como lo conocemos hoy aparece en 1949. La historia de su nombre también se revela en esta época.

El objetivo del Solitario Spider es formar 8 secuencias ordenadas del mismo palo del Rey al As en el tablero. Cada secuencia completada se envía automáticamente a un mazo de destino. En efecto, el objetivo es retirar todas las cartas del tablero hasta que quede vacío. Y justamente el nombre “araña” tiene que ver con la relación entre esas ocho secuencias y las ocho patas que tiene la araña.

Lo interesante es que este solitario adquirió mayor popularidad recién en 1998 cuando Microsoft lo incluyó por primera vez en su Sistema Operativo Windows, llegando así a una gran cantidad de usuarios. Tuvo un éxito inmediato que lo convirtió en el segundo juego de solitario más popular y más jugado en la actualidad, solo por detrás del clásico Klondike.

Carta Blanca

Muchos creen que este juego de cartas se inspiró en uno muy antiguo llamado Eights Off, en el que los jugadores tenían ocho celdas libres para ayudarlos a mover las cartas. Este pasatiempo luego evolucionó para convertirse en el Baker, un juego de cartas solitario cuya única diferencia con el actual Carta Blanca es que las secuencias se construyeron por palo y no por colores alternos.

Más allá de su origen lo cierto es que el creador de Carta Blanca fue Paul Alfille, quien estudiaba las matemáticas detrás del juego de Baker. Alfille decidió construir las secuencias en el tablero utilizando colores alternativos, aumentando la posibilidad de ganar el juego. Para profundizar en sus estudios, en 1978 creó la primera versión virtual del juego utilizando el lenguaje de programación Tutor para el sistema informático educativo PLATO y lo denominó Free Cell.

Sin embargo, el éxito del juego llegó en los 90. Jim Horne, que trabajaba para Microsoft, aprendió el juego a través del sistema PLATO y creó una versión para implementar en el software de Windows. El juego se incluyó por primera vez solo en ediciones especiales del software a partir de 1992. Finalmente se incluyó en el software de Windows 95, por lo que llegó a todos los hogares y oficinas con un ordenador personal.

El objetivo del Solitario Carta Blanca es ordenar todas las cartas en cuatro pilas de la misma pinta, comenzando por el As y terminando en el Rey.

El solitario en la era digital

El solitario hizo su transición al mundo digital en la década de 1980. La versión más conocida es la que se incluyó en el sistema operativo Windows 3.0 en 1990. Este juego, conocido como Solitario de Windows, fue diseñado por un pasante llamado Wes Cherry.

El Solitario de Windows se convirtió en un fenómeno global, jugado por millones de personas en todo el mundo. Fue diseñado no sólo como una forma de entretenimiento, sino también como una manera sutil de familiarizar a los usuarios con el uso del mouse, una novedad en esa época.

Es interesante analizar el impacto significativo que tuvo este juego en la sociedad porque se ha convertido en una forma popular de pasar el tiempo, ya sea en el trabajo, en casa, o en movimiento. Muchos lo ven como una forma de relajarse y desestresarse. Además, el solitario ha influido en la cultura popular. Ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión y ha inspirado una variedad de mercancías, desde camisetas hasta tazas de café.

El Solitario vuelve en Windows 10

