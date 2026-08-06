¿Cuánto sabés de actualidad deportiva? Testeá tus conocimientos con esta trivia

Cómo jugar a las trivias

¿Estás al día con todo lo que pasa en el deporte? Demostrá cuánto sabés en esta trivia de LA NACION, diseñada para poner a prueba tu conocimiento sobre las noticias que marcaron la agenda deportiva. Te esperan 10 preguntas sobre fútbol, tenis, rugby y otras disciplinas. Elegí la opción que consideres correcta y, al finalizar, vas a poder conocer tu puntaje.

Repasá los resultados, los pases, las declaraciones y los hechos más importantes de las últimas horas. ¿Seguís de cerca la actualidad de los equipos argentinos y las principales ligas del mundo? ¿Estás al tanto de lo que ocurre en el circuito de tenis, la Fórmula 1 y otros grandes eventos deportivos? Esta trivia pone a prueba cuánto recordás de la jornada.

Es tu oportunidad para comprobar si sos de los que no se pierde ninguna noticia deportiva. Cada pregunta tiene una única respuesta correcta, así que elegí con atención. ¡Que gane el mejor informado!

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¿Te gustó esta trivia? En LN Juegos hay muchos más desafíos para vos. Seguí explorando y poné a prueba tus conocimientos sobre otros temas de interés, desde historia y geografía hasta cine y literatura. También disfrutá de contenidos de lógica, memoria y juegos de palabras. ¡Todos los días hay un pasatiempo esperando por vos!