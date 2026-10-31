Test de actualidad: contestá las 10 preguntas de la semana sobre el vuelo de Flavio Bolsonaro y muchos temas más

Cómo jugar a las Trivias

Llegó el momento de medir cuánto seguís los temas que marcan el pulso de la agenda semanal. A través de estas 10 preguntas, te desafiamos a poner a prueba tu capacidad para recordar los detalles clave sobre el controvertido viaje de Flavio Bolsonaro desde Misiones, las últimas definiciones del FMI, la actualidad del Mercosur y los movimientos políticos locales, como el lanzamiento del partido Hechos. Para jugar, simplemente seleccioná la opción que consideres correcta en cada caso y, al finalizar el recorrido, obtendrás tu resultado personal.

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Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

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