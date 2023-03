Astrología y literatura: dos mundos paralelos en el furor por el pensamiento mágico

escuchar

Hoy es mi cumpleaños. Y aunque no tengo poderes anticipatorios (por lo general, todo lo que pienso que va a pasar no pasa), adivino que por lo menos una persona me saludará por esta “nueva vuelta al sol”. Una tía me dirá que este año del conejo será especialmente bondadoso para los dragones como yo y algún lector ansioso irá hasta las páginas finales de esta revista para ver lo que Kirón pronostica para los de Piscis. Ahí donde se insista en los problemas que acarrea un “Mercurio retrógrado” (no se habla de posturas políticas sino de un planeta con influencias), se me ocurre que estamos frente a una paradoja de época: en pleno mandato de la tecnología y la ciencia, un furor por el pensamiento mágico.

“Vivimos una época de mucha turbulencia, no solo por los últimos eventos extremos, como la pandemia, sino por los movimientos geopolíticos o los cambios climáticos: el tiempo nos encuentra bastante desarmados”, me dice Claudia Aboaf, autora de Astrología y literatura, un fascinante ensayo recién publicado que conecta dos mundos que siempre se desearon como locos (según dice Alan Pauls) y que cruza disciplinas que trabajan sobre una materia prima común: los arquetipos humanos. “Ante este panorama, muchos se acercaron a la astrología como sistema de pensamiento, no solo porque desarticula los saberes hegemónicos sino porque ayuda a pensar distinto”, explica Aboaf: “Permite ver el mundo de otro modo”.

Ella es escritora, docente y astróloga reconocida y en su libro imagina diálogos cósmicos entre Jorge Luis Borges y Xul Solar y entre Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo, cuatro fenómenos que ampliaron el campo de batalla hasta el corazón humano. Si el horóscopo puede considerarse un género literario en sí mismo, la astrología y la literatura están muy relacionadas: “Son dos disciplinas que tienen que ver con lo más profundo de lo humano, ambas imbuidas de mitos, metáforas y vocaciones que nos conmueven”, se entusiasma Aboaf: “La literatura usa sistemas simbólicos y de signos, que entrañan complejas relaciones internas y externas, igual que la astrología: las dos invitan al lector a acercarse hacia mundos distintos”.

En Astrología y literatura, las cartas natales de los cuatro artistas funcionan como una polaroid de sus espíritus y develan que el arte tiende puentes hacia universos íntimos y complejos. Como el fútbol, el horóscopo y las novelas son lo más importante de las cosas menos importantes. Elijo creer: termino aquí mismo esta columna para correr hasta el fondo y averiguar qué me depara esta nueva vuelta al sol en salud, dinero y amor.

LISTAMANÍA

Cinco grandes artistas y su vínculo con los astros

Jorge Luis Borges. En Astrología y literatura , Claudia Aboaf asigna a Borges las características de un virginiano típico: más que nada, meticuloso y concreto.

Xul Solar. Compinche de Borges, fue un artista que le dio mucha importancia a los astros y al agua, el elemento emblema de las emociones.

Alejandra Pizarnik. En su carta natal falta el elemento Aire y esa ausencia representa la dificultad de poner distancia y darse un respiro: vivió agobiada.

Silvina Ocampo. Con el sol en Leo, tiene la centralidad, la intuición, el entusiasmo y el reconocimiento pero debe lidiar con la sombra de su hermana.

Adolfo Bioy Casares. Íntimo de Borges y esposo de Ocampo, otro virginiano pero más conectado con los placeres de la vida; entre ellas, la comida y el sexo.

