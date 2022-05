Ayer y hoy. Las fotos que documentan los cambios de Buenos Aires y causan furor en Instagram

De cabellos rubios y de nacionalidad rusa, Olga fue la protagonista de la primera imagen que superó las 400 mil vistas. Imitó una vieja imagen tomada por Annemarie Heinrich, en 1958, allí se ve a la actriz alemana Ruth Niehaus que alcanza el balcón de una vivienda ubicada sobre General Lamadrid, entre el pasaje Caminito y Del Valle, en el barrio de La Boca. La foto se hizo muy popular y se creyó que Ruth era una persona muy alta. La realidad es otra, el balcón que aún puede verse es más bajo de lo que uno imagina y está al alcance de la mayoría.

Olga, la mujer de José Díaz Diez, posa como modelo en varias de las fotos comparativas del Buenos Aires de ayer y hoy, esas que deleitan a miles de seguidores desde su cuenta de Instagram @fotos.antiguas.ba y a la que le dedicó su primer libro: Buenos Aires en el tiempo. El centro de la ciudad. Al recorrer cada posteo, uno se topa con diversas curiosidades de la ciudad, pero también con recuerdos de quienes cuentan anécdotas vividas de los barrios, de los viajes en colectivos, de los cafés y bares.

José busca que sus comparativas sean perfectas. Una particularidad de su trabajo es que las imágenes son tomadas desde el mismo ángulo, se para en el lugar que lo hizo aquél otro fotógrafo en el pasado. Puede estar horas para lograr el parecido, la foto perfecta. Una de las más complicadas fue la que tomo en Avenida del Libertador y San Martín. Necesitaba que el colectivo estuviera parado, a la espera del cambio de luz del semáforo y que una persona cruzara por la senda peatonal. José iba y venía, corría por el medio de la avenida para conseguir la imagen, el lugar exacto, para inmortalizar ese ayer y hoy.

“Las generaciones más jóvenes no pueden creer que así fue Buenos Aires, se vuelven locos; y al resto le trae recuerdos de su niñez –intenta explicar José Díaz Diez (44) las razones del éxito su cuenta en Instagram- Lo que más me gusta de esto es el cruce de generaciones, la mayoría de los seguidores de @fotos.antiguas.ba son jóvenes que me cuentan cómo comparten mis fotos con sus padres y abuelos. También aparece la ´nostalgia de lo no vivido´, extrañamos esa Buenos Aires grandiosa, que nunca vi”.

Hace cuatro años, comenzó a sacar fotos comparativas, el puente de aquella ciudad del pasado con la actual. Un año después inició la cuenta en Instagram “pero solo subía las fotos antiguas –aclara el joven profesor de tango-. De un día para el otro empezó a crecer muy rápido el número de seguidores (más de 319 mil), y eso me entusiasmó a probar las comparaciones. Ver qué pasaba y la gente se volvía loca. Así decidí que iba a ser el tema central de todo esto”.

-¿Cuáles son las fotos que más les interesa a tus seguidores?

-Las fotos que más gustan son, por un lado, las de palacios lujosos ya desaparecidos, el Zeppelin volando por la ciudad, la General Paz cuando era una ruta de tierra, los arroyos todavía sin entubar, todas cosas que hoy resultan increíbles. También las comparaciones entre personas o colectivos de distintas épocas, no sólo llama la atención la arquitectura. Mucha gente quiere ver fotos de cómo eran sus barrios, ya los recorrí casi todos comparándolos. Lamentablemente hay zonas de la ciudad que no han sido muy retratadas en el pasado, y cuesta conseguir material interesante.

-Recientemente lanzaste Buenos Aires en el tiempo. El centro de la ciudad, un libro que ya agotó la primera tirada. ¿Cómo nació la idea de trasladar el espíritu de lo que haces en Instagram al libro?

-Como digo en el prólogo, todas estas imágenes e información se terminan perdiendo en las redes, y el papel era la mejor forma de preservarlo. Además, el libro permite ver una imagen más grande que en la pantalla del teléfono, con más detalles. Y la idea de que lo compartan nietos y abuelos también era un incentivo. De hecho, la mayoría lo compra para regalárselos. A fines de mayo, va a estar disponible la segunda tirada.

-¿Cuándo comenzó tu interés por las fotos antiguas de Buenos Aires?

-Siempre me gustó el tango, tanto bailarlo como escucharlo, en especial la orquesta de Aníbal Troilo; y un día se me ocurrió hacer un mural con fotos suyas. Empecé a buscar en las redes, y así fui encontrando fotos de él, de otros artistas, luego de milongas de la época, y también fueron apareciendo imágenes de la antigua Buenos Aires. Me fascinaron, no podía creer lo que veía. Por un lado, una ciudad majestuosa, espléndida (hoy en día lo sigue siendo en cierto sentido) pero además una urbe que se había desarrollado tan rápido, una aldea en las primeras fotos y daguerrotipos a una metrópolis poblada de rascacielos.

- ¿Las coleccionabas?

-Las fotos de Troilo creo que las borré, pero las de Buenos Aires las fui guardando, sin nombre, sin un orden, muchas sin saber de qué se trataban. Empecé de a poco a organizarlas, a buscar información y también a visitar esos lugares que veía en las imágenes para ver cómo eran, qué había hoy ahí, si había cambiado o no…

-¿Dónde buscaste aquellas primeras imágenes?

-Al principio en Google; así fui encontrando páginas web con historia de la ciudad, incluso en ebay se pueden conseguir cientos de postales de principios del siglo XX. Luego me topé con grupos de Facebook sobre el tema, distintas colecciones, páginas de juntas históricas de los barrios.

-¿Cómo nace la idea de hacer las fotos comparativas?

-Cuando una foto me llamaba la atención, iba hasta el mismo lugar y trataba de imaginar cómo había sido antes. Al mismo tiempo participaba en varios grupos de fotos en Facebook y veía que otras personas hacían comparaciones, con alguna foto o alguna imagen tomada de las redes, incluso de Street View. Y así empecé a hacer mis propias comparativas.

-Una particularidad de tu trabajo es que las imágenes las tomas desde el mismo ángulo e intentas que sea en el mismo horario.

-No es sólo una cuestión de ángulo, no sólo me paro en el mismo lugar que el otro fotógrafo. Me gusta que ambas fotos coincidan casi al cien por ciento y eso también depende de otras cuestiones, como por ejemplo hacia dónde apuntaba el lente, el tipo de lente, si el fotógrafo estaba agachado, o parado sobre una escalera, o en un primer piso. No siempre se puede porque la ciudad cambia, muchas veces me encuentro con algún obstáculo, un poste, otro edificio que me obstruye la visión. Antes todas las avenidas eran bulevares, por lo que el fotógrafo se podía acomodar tranquilo con su trípode. ¡A la mitad de las fotos las tengo que sacar esquivando colectivos! Al principio las hacía en el mismo horario que la original para que coincidieran las sombras. Pero el sol del mediodía es fuerte, suele “quemar” las fotos, así que prefiero la luz de la tarde que es más tenue. Ahora me parece más importante la época del año, por tres razones: una son los árboles, ya que sus hojas tapan la arquitectura, y entones espero a que las pierdan. Dos: las flores, si en una foto hay un jacarandá, espero que éste florezca para hacer la foto. Y otra es que cada foto y cada lugar es diferente y le sienta mejor una época del año en particular. Hay fotos que las fui a sacar más de cinco veces.

-¿Recordás cuál fue la más complicada de lograr?

-Veía comparaciones hechas por otras personas, que no eran iguales y sentía que no me permitían apreciar los cambios; por eso desde la primera foto busqué que la comparativa fuera perfecta, aunque al principio no lo lograra. La más complicada es una que tomé en Avenida del Libertador y San Martín, donde está el colectivo 106 (se incluye)). Necesitaba que estuviera el colectivo parado esperando el semáforo mientras una persona cruzaba por la senda peatonal. El tema era que la foto está tomada desde el medio de la calle, entonces tenía que esperar a que el semáforo se ponga verde, caminar rápido hacia el lugar exacto y esperar que se alineen los planetas. Pleno verano, mediodía, volví con el cuello rojo. La comparativa se viralizó, pero la foto antigua es de invierno, así que hoy, me tomaría el trabajo de hacerla de vuelta para que sea perfecta…

-Es muy interesante el ida y vuelta que se genera con cada publicación

-Hubo muchas fotos que me dieron grandes alegrías. El otro día publiqué una comparativa del colectivo 10 en Palermo, y me escribió el chofer del colectivo actual emocionado, orgulloso. Muchas personas me han escrito contándome todas las cosas que mi trabajo les ha generado y es muy gratificante.

-Siempre aclaras que no sos fotógrafo profesional, ni historiador, ni arquitecto ¿Cuál es tu principal objetivo?

-Mostrar la ciudad que fue, que todos sepan lo que tuvimos y perdimos y para que aprecien lo que queda, no podemos perdamos más patrimonio….

-En este tiempo de trabajo recorriste buena parte de Buenos Aires e hiciste comparativas más que interesantes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la transformación de la ciudad?

-Me sorprende, en realidad me amarga, que en lo últimos 80 años no se haya hecho un plan integral sobre cómo debería organizarse la ciudad, sólo algunas soluciones aisladas como las obras en los arroyos o las autopistas del tristemente célebre ex intendente Cacciatore. Veo que en el norte se demuelen petit hoteles de arquitectura irreemplazable para construir monos ambientes, mientras que en Buenos Aires sobran los terrenos baldíos y en el sur hay fábricas y depósitos abandonados donde podría desarrollarse la ciudad.

-Tengo entendido en que ya estás trabajando en tu segundo libro

-Cuando empecé a diseñar el primer libro, elegí el material que más me gustaba y calculé que iba a tener ¡400 páginas! Una locura. Empecé a eliminar y bajé a 300… y dije no. Hago dos libros; uno sobre el centro y otro sobre los barrios.

-Hay quienes te piden que armes charlas

-Con respecto a las charlas… lo que más me gusta es hablar en público, mi idea es contar la historia de la ciudad, pronto habrá novedades…

Aquí algunos de las publicaciones en Instagram que tuvieron mucha repercusión

“Hice varios “especiales” (en general es una publicación con 10 comparativas) sobre un barrio determinado, en este caso sobre San Telmo, y suelen tener muchos likes, comentarios, la gente lo comparte mucho.

La Boca: Esta fue mi primera foto que pasó las 400.000 vistas, además la hice con Olga. Esta foto es re famosa por lo “alta” que supuestamente era la modelo, y al final era más baja que mi esposa

A los seguidores les llamó mucho la atención la diferencia de ropa entre ambas épocas.

Esta foto antigua en particular siempre explota de likes. Una vez la coloreé y fue mi foto con más likes de la historia. En este caso, quería compararla, pero me complicaba sacar la foto actual y de casualidad me crucé con esta del fotógrafo Walter Weisinger, se la pedí y estaba encantado de que yo la usara.

La gran inundación de la historia de CABA, 1985.

El subte A en construcción, no es de mis preferidas pero la gente se volvió loca

Un chalet único transformado en kiosco, la publiqué 2 veces y explotó de comentarios

General Paz antigua vs actual, cada vez que publico una de estas fotos me explota el teléfono

Comparativa triple de la Avenida Cabildo, son raras porque no es fácil conseguir dos fotos antiguas con el mismo ángulo y de épocas diferentes.