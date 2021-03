Belleza. El poder del make-up

Texturas velvet y monocromo, por Dior

Paso a paso . Para lograr un efecto de piel aterciopelada, hacer foco en los puntos de luz, con labios en degrad√© y smokey eyes acentuado con delineador a tono. Un make-up monocrom√°tico de aspecto oto√Īal que suma el rojo Trafalgar.

. Para lograr un efecto de piel aterciopelada, hacer foco en los puntos de luz, con labios en degrad√© y acentuado con delineador a tono. Un monocrom√°tico de aspecto oto√Īal que suma el rojo Trafalgar. Productos estrella: labial Dior Rouge 999 Metalic.

labial Dior Rouge 999 Metalic. Tip: para labios definidos en colores fuertes, aplicar el labial y luego delinear con el mismo tono.

Maquillaje de Jorge Siuffi para Dior Lobo Velar

Colores Pop, por Maybelline

Tendencia. Se definen los ojos con sombra turquesa en el p√°rpado superior y delineado en azul y verde para el p√°rpado inferior. El rubor como protagonista, logrado con labial para darle un toque cremoso.

Se definen los ojos con sombra turquesa en el p√°rpado superior y delineado en azul y verde para el p√°rpado inferior. El rubor como protagonista, logrado con labial para darle un toque cremoso. Productos estrella. The City Mini Palette Graffiti y labial Super Stay 24 hs

The City Mini Palette Graffiti y labial Super Stay 24 hs Tip. Pesta√Īas rizadas y definidas, con The Falsies Lash Lift M√°scara

Maquillaje de Luli de la Vega para de la Vega Make Up Lobo Velar

Marrones oto√Īales, por Natura

Tendencia. La piel est√° trabajada con un mix de texturas mate y satinadas. Los ojos acompa√Īan con delineado blanco, siendo los labios el foco de atenci√≥n con la gran tendencia de este oto√Īo-invierno 20/21 en tonalidad marr√≥n.

La piel est√° trabajada con un mix de texturas mate y satinadas. Los ojos acompa√Īan con delineado blanco, siendo los labios el foco de atenci√≥n con la gran tendencia de este oto√Īo-invierno 20/21 en tonalidad marr√≥n. Productos estrella: base Nude Me, iluminador para el rostro y cuerpo, y labial en aceite satinado marr√≥n.

Maquillaje de Vero Mendoza para Natura Lobo Velar

Metal Power, por Avon

Tendencia. Una piel pareja, natural y con productos que no transfieran al tapabocas, son clave para acompa√Īar esta tendencia de ojos met√°licos con pesta√Īas s√ļper negras y voluminosas.

Una piel pareja, natural y con productos que no transfieran al tapabocas, son clave para acompa√Īar esta tendencia de ojos met√°licos con pesta√Īas s√ļper negras y voluminosas. Producto estrella: delineador The Big Gel Paint Pencil, de la l√≠nea Mark.

delineador The Big Gel Paint Pencil, de la l√≠nea Mark. Tip: aplicar la m√°scara de pesta√Īas Power Stay con movimientos zigzag.

Maquillaje de Nerina Frean para Avon Lobo Velar

Make-up monocrom√°tico, por Givenchy

Tendencia. Usar la misma paleta de colores en ojos y boca. Cuando se eligen ambas tonalidades intensas y monocrom√°ticas, el resultado es m√°s rico cuando la piel es glowy y natural.

Usar la misma paleta de colores en ojos y boca. Cuando se eligen ambas tonalidades intensas y monocrom√°ticas, el resultado es m√°s rico cuando la piel es glowy y natural. Productos estrella. Sombras Le 9.05 y Le Rouge Deep Velvet 38.

Sombras Le 9.05 y Le Rouge Deep Velvet 38. Tip. Aplicar la sombra de textura iridiscente con el dedo sobre la sombra de color intenso.

Maquillaje de Elizabeth Flecha para Estudio Correa Lobo Velar

Modelos: Valentina Manno para Ceres Management, Siena Torres para We Love Models, Pilar Mujica para Spirit of Fashion, Lourdes √Ālvarez para Civiles Management y Erica An para Lila Management.

Asistente de producción: Lucía Puglia

Asistente de fotografía: Lucas Vazquez.

Pelo: B√°rbara Rex y Karina Olivera para Estudio Olivera con productos Schwarzkopf Professional