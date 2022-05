Censo de cúpulas. Su Instagram es furor, los vecinos la invitan a sus terrazas y balcones, y quiere fotografiarlas todas

“Desde niña me gustaron las cúpulas, pero no sabía que existían tantas”, asegura Adriana Cichero, una fotógrafa aficionada a la arquitectura que está llevando a cabo un mapa geolocalizado con todas las cúpulas porteñas. “No soy fotógrafa, ni arquitecta, ni historiadora -aclara-, soy una curiosa apasionada que decidió aprender sobre lo que le gusta y se puso a investigar”.

Recuerda que las primeras cúpulas que le impactaron fueron la del Congreso de la Nación y la de la Confitería del Molino. “Era un paseo clásico de niña ir a Plaza Congreso a ver las palomas, la fuente y visitar a mi tía, que tenía un comercio lateral a la plaza -narra la fascinación de aquellos días-. Fue ahí cuando descubrí ese edificio gigante, porque así lo veía, y sin preguntar que era pensaba que ahí vivían reyes, y cuando veía el molino pensaba que era parte de un cuento, así lo imaginaba y me dejaba llevar”.

CIchero se propone realizar un censo de cúpulas de toda la ciudad Gentileza Adriana Cichero

En noviembre de 2020 decidió cambiar el nombre de su cuenta de Instagram, que llevaba su nombre personal, por La Reina de las Cúpulas. “Así me bautizó una amiga mucho tiempo atrás -dice-. En enero de 2021, me propuse que La Reina no debía ser solo un nombre marketinero sino que tenía que ganarse esa corona. Y de esta manera comencé a recorrer en mis tiempos libres las cúpulas de la ciudad de Buenos Aires para fotografiarlas. Comencé a mirar la ciudad con ojos de turista”, describe Cichero, que quiso ir más allá de un simple posteó y se sumergió en un trabajo de investigación sobre cada una de ellas.

-¿Cómo nace la idea de realizar un mapa geolocalizado de las cúpulas, un censo?

-Amo las cúpulas y tengo como objetivo fotografiarlas a todas. Del hecho pasé a la acción y comencé a investigar, a preguntar. ¿Dónde se encuentran ubicadas? ¿En qué año fueron construidas? ¿Quiénes fueron los arquitectos que las diseñaron? ¿Qué altura tienen? ¿Cuántas son? Todas estas preguntas me llevaron a armar un mapa geolocalizado, un censo de todas las cúpulas porteñas. Algunos dicen que son 2000, lamentablemente no encontré un registro público de ellas. Con cada recorrido, foto, indago sobre sus orígenes, su historia. Los primeros datos los fui sacando de libros, así registraba ubicación, arquitecto, año de creación; en algunas, el estilo arquitectónico, la altura.... Tenía unas 200, y un seguidor de la cuenta, que hizo un recorrido sin registro fotográfico, me facilitó un Excel con direcciones. Estos datos los estoy cruzando con los míos para unificar. Tengo unas 400 direcciones en una guía de Google Maps que armé y se encuentra en privado hasta que consiga recorrerlas y fotografiarlas. En esta búsqueda, y como me gusta la arquitectura en general, amor que heredé de mi padre, decidí sumar todo lo que se destaque de la construcción, cúpulas, torres, remates en general con formas similares a una cúpula. Este mapeo lleva tiempo. No me dedico solo a esto. Lo hago en mis tiempos libres, algunos fines de semana, es un proyecto personal que realizo poco a poco, movilizándome en transporte público y caminando la ciudad.

Los detalles que logra captar Cichero con su cámara Gentileza Adriana Cichero

Ese andar por Buenos Aires con la cabeza en alto se convirtió para muchos de los seguidores de la cuenta en una ventana al mundo, en una de la que querían ser parte. “A raíz de una publicación del 9 de enero del 2021, donde cuento que había decidido formalmente realizar el censo, una seguidora me envía una foto mostrándome que desde la ventana de su habitación se veían las cúpulas de la parroquia Nuestra Señora De Balvanera, y me invitó a su casa. Allí hice mi primera experiencia en tomar contacto, así de manera directa, con una seguidora que me permitió fotografiar cúpulas de cerca, tan cerca que parecía que las tocaba con las manos”.

-Esta experiencia, de que vecinos y seguidores de La reina de las cúpulas te abrieran las puertas de sus casas para que pudieras tomar imágenes de diversas perspectivas se hizo frecuente...

-Es maravilloso. Días después de aquella foto recibí una invitación de un seguidor que vive en un edificio construido por el arquitecto Massue en Combate de los Pozos y Alsina. Tiene un mirador hermoso y desde su terraza una vista maravillosa a otras cúpulas. Fue inolvidable. Luego, llegaron más propuestas. Son muy generosos al abrir las puertas de sus casas para que disfrute sus vistas o la experiencia misma de estar en el corazón de una cúpula.

La ciudad guarda en las alturas tesoros arquitectónicos que pasamos por alto Gentileza Adriana Cichero

Cada una de las fotografías tienen su encanto, pero Adriana afirma que no deja de sorprenderse por el arte, la historia que hay detrás de cada una de ellas. “Como la cúpula del edificio que perteneció al Ferrocarril Central Córdoba, en San Martín y Presidente Perón, donde la artista Mono Giraud tiene su atelier -apunta-. La cúpula es inmensa: tiene tres niveles y culmina con una terraza mirador que ofrece una vista impresionante. El lugar es casi como un templo sagrado que sirve de inspiración a la artista, sumado a las vistas que, sinceramente, me dejaron sin aliento. Otra que fue capaz de quitarme el aliento fue la cúpula de un edificio del arquitecto Augusto Plou, en Callao y Corrientes. Allí vive un arquitecto que en la tiene cúpula un living digno de una revista de decoración. Desde las terrazas que la rodean te ofrece dos vistas maravillosas, una hacia la venida Callao y otras cúpulas, y otra vista hacia la avenida Corrientes hasta el Obelisco.

La cuenta de Instagram de "la reina de las cúpulas" es un éxito Gentileza Adriana Cichero

-Los accesos a estos edificios no deben ser fáciles.

-No, y hablamos de dos tipos de accesos difíciles, por un lado, la cuestión física: para llegar a la mayoría de cúpulas, miradores y torres hay que acceder a muchas escaleras, algunas estrechas, y atravesarlas es una aventura, entre penumbras, el polvo y todo lo que uno encuentra en lugares donde habitan las palomas. Acceder a un edificio privado tiene sus complicaciones. Me pasó con el Otto Wulff. En un primer intento, al que fui ilusionada porque me habían dicho que podríamos subir al mirador, me avisaron, luego de dos horas de charla, que no podía subir. Volví a casa con el corazón destrozado. Ya en una segunda oportunidad, y tras conocer a alguien que tiene una de las oficinas que forma parte de la cúpula, no solo me invitó a su oficina, sino que consiguió que abrieran el mirador, y esa vez sí cumplí mi sueño.

Fue en este hermoso edificio histórico de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Monserrat (esquina Belgrano y Perú) y que cuenta con ocho esculturas en su fachada (tres sobre la calle Belgrano y cinco sobre Perú), balcones y dos cúpulas (una con la figura del sol y la otra con una corona) donde “la reina” organizó encuentros con los seguidores de su cuenta. “De aquella experiencia, en la que cumplí mi sueño de estar en el Otto Wulff (inaugurado en 1914) surgió la idea de hacer el encuentro, de compartir un té en la cúpula. Durante casi dos meses, en pequeños grupos, vinieron más de 100 personas a conocer la historia del edificio, a disfrutar de sus vistas, de vivir la experiencia de estar dentro de la cúpula. Lo disfruté mucho y fue una gran experiencia para quienes se acercaron y pudieron conocer este enigmático edificio que nunca abre sus puertas en un Open House, ni en una Noche de los Museos, y a su vez es un edificio amado y admirado por quienes valoramos el patrimonio.

La cúpula del Congreso, la primera que captó la atención de Cichero Gentileza Adriana Cichero

-¿Tenés pensado armar un nuevo encuentro de estas características?

-Por el momento, no. Me lo piden muchísimo, pero mi prioridad en este momento es avanzar con el censo, con el mapeo. Me encantaría hacer un libro, es un sueño por ahora, pero las ganas y el pedido de los seguidores de la cuenta está.

-Hoy hay varias cuentas en Instagram que redescubren la ciudad...

-Por suerte hoy hay una revalorización del patrimonio gracias a un grupo de cuentas de Instagram que se dedican a difundir la belleza de la ciudad, interactúan y hacen hincapié en que todo tiene detrás una historia que contar.

-¿Qué es lo que más buscan tus seguidores, que te piden?

-Encontrar cúpulas con acceso, tarea difícil porque son pocas las que están abiertas al público. Aman cuando les doy tips de lugares con buenas vistas, donde ellos puedan verlas y disfrutarlas de la misma manera que yo. Por ejemplo, hay un bar en Florida y Diagonal Norte que desde su primer piso se puede disfrutar de una vista muy linda. También tengo un grupo de seguidores que les interesa aprender y leen atentamente la información que adjunto en los posteos. Algunos me pasan fotos de cúpulas que descubren escondidas por la ciudad. Tengo algunas cuentas amigas con las que intercambiamos información. También me sorprendió que docentes de arquitectura me pidieran info, material fotográfico y asesoramiento que, con mucho placer, les brindo. Sé que recomendaron mi cuenta a los estudiantes de arquitectura por el material incluido.