Cuento de verano. El reino de lo impar

Había ido al norte a hacer una pregunta.

Dieciocho horas de viaje. Me senté adelante en el segundo piso. Primera fila en la doble vía de la carretera. Un ventanal sin cortinas, los faros neblineros a los ojos, directo a los ojos. Un bocinazo ciego. Una curva alterada. El chofer contrario podría dormirse. El asiento frontal y sus ventajas: mueres o mueres.

Llovía.

Mi tío saludó a otro de mi edad. Soy yo, le dije. La mano y un palmazo. Corrimos a su carro en sandalias, enlodados. Forzamos un poco las puertas.

Su hotel apareci√≥ en las b√ļsquedas. Tambi√©n su nombre. Llevaba m√°s de quince a√Īos sin verlo. Le escrib√≠ un correo. Me dijo que me esperaba cuando quisiera. ¬ŅMa√Īana mismo?

Manej√≥ con el limpiaparabrisas vuelto loco. Recubiertos de agua, patin√°bamos y rebobin√°bamos, los frenos exigidos al m√°ximo. Ten√≠a un rasgu√Īo en la rodilla, alrededor gravitaba un moret√≥n p√ļrpura, con los bordes difusos de una malagua roja. ¬ŅPor trabajo?, me pregunt√≥. No, le dije. Unos vecinos pasaron a nuestro lado, la vista fija al suelo. Calzados con botas de lluvia, sorteaban los charcos amparados en restingas.

Aquí estamos. Bienvenido.

Tres habitaciones, cinco palmeras a medio estirar, un comedor con un mueble de bar con algunas botellas, techos de ca√Īa, una piscina en forma de ri√Ī√≥n. El piso de cemento pulido.

Est√° muy bonito.

Toma tu llave. La ropa de cama la pusimos hoy. ¬ŅTe gusta?

Sí.

Bueno. Sal a comer algo apenas puedas. El comedor cierra en un rato.

Probé las luces, los focos eran fríos. Dejé la habitación a oscuras. Encendí el ventilador de techo y la cortina y mi piel se estremecieron.

Elegí una mesa que miraba al mar, aunque el mar, un paisaje negro.

Vi a mi t√≠o bajar unas escaleras. El paso cansado, de viejo. Era diez a√Īos m√°s joven que mi padre. Cojeaba. Ahora cubr√≠a la herida una gruesa venda. Lo segu√≠an dos perros bien alimentados y dientudos, de mand√≠bulas pesadas. Apenas se sent√≥, se derribaron sobre nuestros pies. Debajo del ventilador la frente de mi t√≠o sudaba. Un muchacho le trajo una jarra con agua y hielo. Manchas de humedad delinearon el cuello de su camiseta.

Pesaste dos kilos al nacer. Casi te ponen en la incubadora. Quién diría que ibas a ser tan alto.

Y quién diría que te ibas a quitar el bigote.

Me lo quit√© cuando muri√≥ tu pap√°. Se tom√≥ el vaso de agua y mastic√≥ los hielos. ¬ŅEst√° rico?

Muy fresco, es otra cosa. ¬ŅC√≥mo te enteraste?

Por el obituario en el periódico.

Y no llamaste.

Ustedes tampoco llamaron.

No.

Ma√Īana quiz√°s tengas suerte y veas tortugas gigantes. Ya nadie se las come.

Ni hablar.

No hacen nada. Les lanzan pescado y van hacia los ba√Īistas.

Su caparazón raspa, parecen dinosaurios.

Son m√°s curiosas que t√ļ.

Eso seguro.

Algunas cosas no cambian.

Mejor.

La corriente de aire alzó una servilleta. Flotó un instante encima de mi plato vacío.

La cena fantasma, dijo √©l, sin mirarme. Sonri√≥. Le cambi√≥ la cara y rejuveneci√≥ otros diez a√Īos. Sin bigote era muy diferente a mi padre.

¬ŅC√≥mo est√° mi prima?, le pregunt√©.

Ah√≠ est√°. Se cas√≥ el a√Īo pasado y ¬Ņqu√© fue lo primero que hizo?

¬ŅQu√©?

Se puso el apellido del marido y se sacó el mío. Ahora es rubia.

¬ŅViene a verte?

Claro, cuando puede.

¬ŅLleg√≥ a estudiar arquitectura? Dibujaba unas casas muy lindas.

No pude pagarle nada, es carísimo.

La lluvia repiqueteaba en las palmas, las gotas pendían un rato encornisadas, tocaban la mesa, se desviaban salpicándoles el hocico. Se sacudían y nos mojaban las piernas. Una patada me fustigó el empeine.

¬°Basta!, le dijo al perro.

Pero podía trabajar y estudiar.

Bueno, no lo hizo.

¬ŅY mi t√≠a?

T√ļ sabes, bien como siempre.

¬ŅEst√° durmiendo?

Supongo. Alquila un cuarto en el hotel de la quebrada. No la veo desde ayer.

Lo mir√© extra√Īado. Era una pareja que peleaba mucho. Mi t√≠o dormitaba en cualquier parte y mi t√≠a le met√≠a f√≥sforos en las orejas. Si despertaba, le arrancaba la caja, los encend√≠a y se los lanzaba. No cre√≠ que pudieran vivir sin el conflicto.

Tiene todo para irse y mira t√ļ que no se va.

¬ŅQu√© te pas√≥ en la pierna?

Me caí el otro día. No se me termina de curar, ya estoy harto.

Vamos ma√Īana a la posta.

Ya fui.

¬ŅTe duele?

No. Agarró la jarra, se echó agua en una mano y se empapó el cuello. Me puedo acostumbrar a todo, pero no a este calor. Jamás. Esta es tu casa, no tienes que pagar nada.

Le agradecí. Se levantó. Los perros alzaron la cabeza. Uno se arqueó, bostezó y se volvió a despatarrar, su lengua rozó un charco de baba.

¬ŅSeguro puedes? Sigue lloviendo.

Sí. Tranquilo.

Subía lento, aferrado a la baranda. Entre escalón y escalón, una larga pausa. Llegó a su puerta empapado.

Ruge como un motor fuera de borda.

La h√©lice saldr√° volando y me descuartizar√°. No, no, esas cosas no pasan. Me concentro en el cuadro frente a mi cama: una ola alcanzando una rompiente, ba√Īando de prismas azules un oc√©ano invernal y cerrado. ¬ŅPor qu√© los hoteles frente al mar idealizan otras playas? Corr√≠ la cortina y destrab√© la ventana. Golpe de aire tibio, embolsado, los murmullos del viento. Por los techos de palma se deslizaban gotones, sucumb√≠an a los charcos esmaltados. Una lagartija avanz√≥ y se detuvo, desorientada, cemento sobre cemento. O√≠r la lluvia caer, inventarse r√≠os y que su rumbo no cambie nada. Se rebalsar√≠a la piscina formando un manantial cristalino. All√≠ tambi√©n nadar√≠a.

Desde mi habitación, el horizonte dorado y turquesa.

Me puse la ropa de ba√Īo. Deb√≠a ser las once de la ma√Īana. No me despertaba tan tarde hac√≠a a√Īos. Y qu√© importaba.

Mi tío untaba un pan con mantequilla. Le daba la espalda al mar.

¬ŅC√≥mo est√°s? La venda sucia, embarrada.

Mejor. ¬ŅQuieres comer algo?

Primero me quiero ba√Īar.

Muy bien. Me mira con ojos fijos. En sus ojos las pupilas se reabsorben, desaparecen, son de un marrón intenso. Es posible que tenga un aire a él.

¬ŅFuiste a la posta o te est√°s medicando t√ļ?

En la posta hay un enfermero, no un doctor.

¬ŅY si es grave?

Ya estuve casado.

Sí.

No necesito a nadie más metiéndose en mi vida.

Lo sé.

No te vi en a√Īos. ¬ŅHasta cu√°ndo piensas quedarte?

T√ļ dime, no quiero ser una molestia.

Bueno, ¬Ņest√°s de vacaciones o en ruta hacia otro lado?

No lo sé todavía.

¬ŅC√≥mo as√≠ te acordaste de tu t√≠o? Cu√©ntame.

¬ŅEs verdad?

¬ŅQu√© cosa?

T√ļ sabes.

No. No.

Sí sabes.

No, por dios, ¬Ņde qu√© est√°s hablando?

No te hagas el tonto.

No tengo la menor idea, te lo juro.

Est√° bien, como t√ļ digas. Ya vengo. Voy al agua.

Ponte mis sandalias, te vas a quemar.

De sombra en sombra crucé el cemento hasta llegar a la piscina.

Estaba empozada y turbia. Pelusas de insectos cuarteaban la superficie deform√°ndola. L√≠neas de crecida se revelaban superpuestas y esp√°tulas de moho y l√≠quenes verdeaban la pared celeste. Una enredadera se adentraba salvaje en el pozo. ¬ŅD√≥nde estaba la escalerilla? Quiz√°s no era una piscina. Tal vez mi t√≠o pretend√≠a un estanque. Un arca. Un acuario. Mir√© hacia el comedor. Los perros iban hacia √©l. Tal vez, una isla. Descansaba la pierna enferma en una banca. La cabeza y los hombros ca√≠dos, una sacudida leve, y de nuevo, enderezado. De perfil tampoco se parec√≠a a mi padre. Los dos eran unos extra√Īos para m√≠. Me pregunt√© si estas aguas oscuras y calientes eclosionar√≠an peces, anguilas, renacuajos. Si esta vida oculta recorre y se entrelaza en recovecos que nadie ha descubierto.

El muchacho pasó junto a mí cargando unas sábanas y lo saludé.

¬ŅAlguna vez han limpiado el agua?

La lluvia lo hace.

Entonces pens√© que yo deb√≠a ser el √ļnico hu√©sped.

Atravieso la playa, la arena caliente, las gaviotas esperan y se abandonan a un vuelo raso, de un clavado al mar, romper toda resistencia, sin salir a respirar, pataleo y pataleo, los brazos cortan y reman, bocanada.

A cien metros de la costa, los hotelitos apretados, all√≠ debe estar viviendo mi t√≠a, las casas al ras, no hay caminantes ni ba√Īistas, las palmeras, las quebradas, el muelle desnudo: tablones ausentes y barras de √≥xido. Siempre quise conocer esta playa. Es una de las pocas que jam√°s nad√©. Tiene mala fama.

Acostumbrado a las aguas frías, esta tibieza acontece. Paralelo a la orilla, braceo y resurjo, me siento en presencia total de mí mismo. Nado y sé que no debo irme tan lejos.

Pero algo me hunde.

Los ojos muy abiertos, el techo azul y también penumbra, el cielo oscuro ineludible, me arrastra, la boca se inunda, es dulce, indoloro, el vórtice, quién iba a decirlo, esto era todo, meciéndome, la aleta de una tortuga, una quilla, la quietud de peces transparentes, branquias sanguíneas, estoy siendo aspirado y no hay nada que pueda hacer.

Cuando el remolino me escupió de vuelta a la orilla, una turbiedad impenetrable: las quebradas arrojaban barro, basura, sedimentos. Tablones, platos rotos, latas.

Desinflándose en la espuma marrón, un cardumen de peces globo. Cinco gallinazos trotaban chillando hacia el mismo cuerpo.

Recost√© la cabeza entre las piernas. Hab√≠a perdido la ropa de ba√Īo. Arena en la nariz. Aliento a podrido. La cerr√©, por si un gallinazo.

Un ruido met√°lico rezum√°ndose en la quebrada. El r√≠o como el mar. Una marea de zapatos encallaba a mi alrededor. El mar como el r√≠o. Pl√°stico, cuero, resina, de todos los colores y tama√Īos, abiertos y anudados, con pasadores y tachas. Usados, gastados, de estreno. Con las suelas enteras y las plantillas puestas. Como reci√©n arrancados. Reci√©n lavados. De hombre, de mujer, de ni√Īo. Este es el reino de lo impar. Sandalia amarilla, zapatilla blanca, tac√≥n azul, botita rosada, mocas√≠n marr√≥n, ojota negra. Ning√ļn par completo. Una pata de palo, hecha con una escoba lijada. Me levant√© tosiendo. Inventariar, no s√© por qu√©. Si el pueblo entero hab√≠a naufragado, yo era parte de sus restos. Y qui√©n hab√≠a escoltado su tr√°nsito hacia el mar. Comenzaba a contar y me perd√≠a. ¬ŅTrescientos? Esta vaciedad. Qui√©n andar√≠a descalzo y tal vez desnudo. Los zapatos son lo √ļltimo que uno salva y lo primero que desea salvar. ¬ŅQuinientos? Orillada en la arena h√ļmeda, una zapater√≠a asombrada, sobreviviente y coja, a la medida de nadie.

Al pie del hotel, el muchacho y mi tío, boca arriba en las reposeras, tomaban sol con los ojos cerrados. Los perros deambulaban junto a las colchonetas, cazaban sombras y les ladraban. Mi tío llevaba una venda nueva. Caminé entre ellos preguntándome cómo contarles lo que había vivido.

M√°s tarde vienen las gr√ļas y despejan todo, dijo una voz dormida.