Deco y streaming. 12 realities para reciclar y soñar

El Covid-19 nos cambió la vida. Buena parte la pasamos en casa, lugar que se transformó en oficina, en aula y en el espacio ideal para el ocio y despuntar algún que otro hobby. La cocina fue uno de los ambientes más concurridos, se convirtió en el gran escenario para experimentar las más diversas recetas. Lo mismo ocurrió con la decoración, con las reformas de viejos muebles y los cambios de paletas de colores en las diferentes habitaciones. Algunos lo concretaron, otros se conformaron o soñaron con el cambio a través de los disímiles programas dedicados a la construcción, a la decoración y al orden. Porque de algo estamos seguros o por lo menos escuchamos hasta el cansancio lo que dijo Marie Kondo: “cuando hayas acabado de poner en orden tu casa, tu vida cambiará drásticamente”. La autora japonesa, del best-seller internacional La magia del orden, tiene su propio programa donde se enfrenta a hogares desordenados y ayuda a sus propietarios a organizarlos.

Desde hace tiempo somos testigos de diferentes ciclos que estimulan la imaginación y a poner manos a la obra en restaurar, reciclar y reformar desde muebles a hogares. También están aquellos que nos invitan a sumergirnos en esas casas de ensueños, ya sean mansiones, pequeñas construcciones en el medio de un bosque o vagones y ómnibus reformados. La mayoría de ellos son realities con final feliz y con un importante grado de contagio: después de verlos queremos cambiarlo todo. Porque si hay algo que disfrutamos es ver el antes y el después (pareciera ser parte de nuestro ADN). Claro está, que las producciones se encargan de nuestra rápida identificación con el participante o el sueño en cuestión.

“Creo que los éxitos no tienen una explicación clara, pero supongo que todos los que nos ven tienen una casa en la que viven, más allá de si es propia o alquilada, si viven solos o acompañados, entonces pueden vincularse con los problemas que surgen en su mantenimiento. Y también es cierto que las transformaciones radicales son muy atractivas... ¡Cómo hacer para mejorar algo que está en ruinas! Y, sin dudas, el hecho de que seamos hermanos y que discutamos como tales también es atractivo...”, confesó Drew Scott, uno de los gemelos más populares de la televisión, en una entrevista publicada en la nación. “Todos amamos una transformación total –agregó en la misma nota Jonathan, la otra parte del dúo canadiense y protagonista de uno de los ciclos más exitosos de los últimos años, Hermanos a la obra–. Realmente creo que logramos tocar un tema universal y que la manera en la que lo presentamos resuena de algún modo en cualquier hombre o mujer.”

Poner manos a la obra es la clave. Compartimos doce programas para disfrutar y soñar.

Los gemelos Drew y Jonathan Scott, de Hermanos a la obra gentileza

1. Hermanos a la obra. Los gemelos Drew y Jonathan Scott construyeron un imperio (que incluye su propia productora de TV, libros, videojuegos, muebles y hasta un crucero) gracias a Hermanos a la obra, el ciclo con el que desde hace una década transforman casas. En esta nueva temporada –Un hogar para siempre–, el dúo tiene la misión de ayudar a parejas a convertir sus viviendas en hogares definitivos, el lugar donde echar raíces. En cada episodio, Drew lleva a los participantes a recorrer casas renovadas para descubrir las funcionalidades que les gustan y necesitan. Con esta información, Jonathan intenta hacer realidad el diseño soñado. Los jueves, a las 20.15, por Discovery Home & Health.

Las casas más extraordinarias de The World’s Most Extraordinary Homes gentileza

2. The World’s Most Extraordinary Homes. El arquitecto británico Piers Taylor (reconocido por crear viviendas en espacios inusuales que se conectan y se funden con la naturaleza) junto con la actriz Caroline Quentin está al frente de esta serie original de la BBC. Ambos recorren el mundo para descubrir las casas más extraordinarias. La primera temporada descubre edificaciones en montañas, pendientes, bajo tierra y en la costa. La segunda recorre y presenta sitios en Estados Unidos, Portugal, Suiza, Japón, España, India, Noruega e Israel. Los anfitriones entrevistan a los dueños de las propiedades y a los arquitectos encargados de los distintos proyectos. Está disponible en Netflix.

Viajes y transformaciones en Remodelaciones imposibles. gentileza

3. Remodelaciones imposibles. Los hermanos Taimoor y Rehan Nana, junto con su amigo arquitecto Kyle, viajan por distintas zonas de los Estados Unidos revolucionando las reglas del diseño al transformar estructuras poco convencionales en casas. Ellos logran que un viejo remolque se convierta en una casa de huéspedes móvil; un basurero industrial, en un lujoso refugio frente al lago; dos ómnibus escolares en mal estado, en una estructura única y singular, y un histórico remolque de feria circense, en una casa de visitas. Pareciera que no hay trabajo que este grupo de expertos no se anime a encarar. Domingos, a las 19, por Lifetime.

Diseñadores amateurs en Interior Design Master gentileza

4. Interior Design Master. Es uno de los reality shows de competencia que sedujo a los amantes del diseño y la decoración. El programa original de BBC Two enfrenta a diseñadores amateurs en el Reino Unido que buscan consagrarse en este universo; hay quienes lo bautizaron como el Project Runway del interiorismo. En ocho capítulos, los participantes deben dar cuenta de su creatividad y talento a partir de diferentes desafíos. El objetivo: ganar un contrato para diseñar el gran bar histórico en el Dorsett, uno de los mejores hoteles de Londres. Michelle Ogundehin, exeditora en jefe de Elle Decoration, es la jueza principal y Fearne Cotton oficia de conductora. Disponible en Netflix.

Diego Ramos con la arquitecta Trinidad Reina conduce Todo se transforma gentileza

5. Todo se transforma. En los diferentes episodios, el actor y presentador Diego Ramos y la reconocida arquitecta Trinidad Reina demuestran que es posible llevar adelante distintas renovaciones en una casa sin perder la esencia de cada familia. Luego de conocer a los protagonistas, Diego y Trinidad los invitan a elegir los objetos más importantes de cada espacio para conservarlos, ya sea por su historia o su valor sentimental. A partir de ese momento, el equipo de diseño trabajará en las diversas propuestas y debatirá las mejores opciones. Los miembros de la familia serán artífices de la transformación de su propio hogar. Los jueves, a las 22.50, por Discovery Home & Health.

John Weisbarth y Zack Giffin viajan por EE.UU. en Tiny House Nation gentileza

6. Tiny House Nation. Los expertos John Weisbarth y Zack Giffin viajan por EE.UU. para ayudar a diferentes familias a diseñar y construir su propio minisueño. Espacios pequeños, pero no por eso menos ingeniosos y creativos. El desafío es montar oremodelar sitios y casas que no superan los 47 metros cuadrados. La serie es considerada uno de los mejores programas televisivos de arquitectura y diseño no convencional. En los capítulos descubriremos diversas historias de vida, como la de un bombero que lo perdió todo, una pareja que quiere albergar a mujeres en rehabilitación y un matrimonio que reduce su hogar para poder pagarle los estudios a su hijo. Disponible en Netflix.

La restauradora española Chus Cano en Con el toque de Chus gentileza

7. Con el toque de Chus. La española Chus Cano, experta restauradora, muestra sus dotes decorativas para crear rincones acogedores. Especialista en trabajar con antigüedades, reciclar muebles e incluso diseñarlos a medida, ofrece tips para aprovechar el tiempo en casa con poco presupuesto y mucha imaginación, para así mejorar los diferentes espacios de la casa. Desde su página web proclama: “Con pequeños toques de personalidad y gusto se puede añadir un poco más de belleza. Y es que, ¿no es una bonita misión, tratar de hacer el mundo un lugar algo más hermoso?”. Sábados y domingos, a las 13, por Más Chic.

Las transformaciones de Mi espacio soñado gentileza

8. Mi espacio soñado. Amigos y vecinos se enfrentan para diseñar el mejor sitio y dar rienda suelta a la imaginación. Los anfitriones y diseñadores Sarah Ferrell y Luke Barr asisten a los participantes para convertir los cobertizos, los patios traseros, esos que suelen estar abarrotados de cosas que no volvemos a usar, en un espacio exterior único, en un lugar de vida al aire libre, funcional, creativo y divertido. Entre otros protagonistas, un hombre en California consiguió transformar su cobertizo en un pub temático de piratas; un fan de la ciencia ficción armó una oficina futurista, y una astrónoma amateur, un espacio lleno de estrellas. Domingos, a las 18.10, por Lifetime.

Los desafíos de Remodelaciones de ensueño gentileza

9. Remodelaciones de ensueños. “Ya sea que nuestros clientes tengan dos millones de dólares o veinte mil, quiero que todos tengan esa sensación de paz cuando entren por la puerta”, dice Shea McGee desde la página oficial del estudio McGee, la reconocida empresa de diseño. Con dos temporadas ya subidas en la plataforma, el reality fusiona la vida personal del matrimonio McGee, Shea y Syd, junto a sus hijos y los desafíos que encaran diariamente en el estudio. “Nos hemos ganado la reputación de contar con espacios bellamente equilibrados que se sienten modernos e infinitamente clásicos”. La serie muestra cómo hacen realidad los sueños de quienes los contratan. Disponible en Netflix.

La argentina Eugenia Zavaroni en La recicladora de muebles gentileza

10. La recicladora de muebles. La argentina Eugenia Zavaroni arrancó con el mobiliario de su casa y terminó transformándose en una referente total del área. Ella ve tesoros donde otros simplemente piensan en descartar objetos viejos. Lijas, pinceles, rodillos, espátulas, martillo, destornilladores, removedor, viruta, guantes y una amoladora son las herramientas que Eugenia utiliza para darle una segunda oportunidad a cada mueble. Reciclar puede ser un oficio o simplemente una terapia, porque como bien dice Eugenia: “trabajar con las manos nos conecta, nos reconforta y nos hace muy bien”. Lunes y miércoles, a las 22.30, por Más Chic.

El escritor y diseñador Kevin McCloud, en Grand Designs gentileza

11. Grand Designs. El escritor y diseñador Kevin McCloud es el anfitrión de esta serie que sigue minuciosamente cada paso entre el diseño y la construcción y terminación de estas particulares viviendas. En la plataforma están disponibles algunas de las temporadas del programa de la televisión británica que se transmite con éxito desde 1999. Las construcciones que se muestran en el ciclo son en su gran mayoría viviendas inusuales y extravagantes. Cada episodio se centra en una casa y su historia, edificaciones que se valieron de técnicas milenarias de diseño y construcción y las fusionaron con otras más modernas y contemporáneas. Disponible en Netflix.

Los gurús de Remodelación en pareja gentileza

12. Remodelación en pareja. Los consejos de Chip y Joanna Gaines se repiten en centenares de páginas. Los dueños de Magnolia Homes, un negocio de remodelación y diseño en Waco, Texas, lograron un gran reconocimiento al mostrar el proceso de transformación de casas deterioradas en sitios de interés turístico. Considerados como “gurús” de la remodelación, Chip se encarga de la construcción y Joanna del diseño. “Quiero que este cuarto se sienta como un abrazo”, ese el espíritu de Joanna, considerada como una de las mujeres más influyentes en el universo decoración. Domingos, a las 20.10, por Discovery Home & Health.

