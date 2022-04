Horóscopo. Cómo será tu semana del 1º al 7 de mayo de 2022

ARIES

AMOR. Corazones en el paraíso. Con Venus a favor -tanto en el amor como en lo material- será una etapa formidable. Buen trato y unión.

DINERO. Será suficiente con que tome recaudos mínimos en sus negocios, sobre todo en los gastos. Siete días de suerte.

CLAVE DE LA SEMANA. Evite quemar etapas. Cumpla con su tiempo de formación.

TAURO

AMOR. La vida le pide un cambio de actitud. Las antiguas normas no funcionan. Empiece por los gastos y las tareas domésticas. Reorganización.

DINERO. Para construir verifique que los cimientos sean sólidos. Las discrepancias pueden crecer, tenga cuidado.

CLAVE DE LA SEMANA. Si le cuestan los cambios, que sean graduales.

GÉMINIS

AMOR. Muy sociable aunque poco romántico, los amigos serán quienes lo hagan feliz. Reuniones, viajes y encuentros por Mercurio en su signo.

DINERO. No acumule demasiados gastos. Haga orden en los números. Lo reconocerán como excelente en su profesión.

CLAVE DE LA SEMANA. A sus colegas reticentes trate de ganarlos como adeptos.

CÁNCER

AMOR. Tome los pequeños roces de la convivencia con filosofía. Agobiado por exigencias el afecto se puede resentir. Rescate lo valioso.

DINERO. Cuando esté a punto de definir un negocio puede que algo se interponga. Si no ha nacido para pelear… concilie.

CLAVE DE LA SEMANA. Nada mejor que un acuerdo razonable con sus competidores.

LEO

AMOR. Alivio para corazones rotos. Quien viene de un desencanto recupera la ilusión y las crisis se superan en un abrir y cerrar de ojos.

DINERO. Los números al fin le cierran. Gran momento para comprar, invertir, contratar o arriesgarse a cambios.

CLAVE DE LA SEMANA. No imagine lo que otro siente… sencillamente pregunte.

VIRGO

AMOR. Quien haga planteos fuera de lugar está pidiendo límites. Sea tajante o la situación lo agobiará. La familia le presta ayuda a tiempo.

DINERO. Varios planes saldrán al revés y eso lo desanima. Etapa difícil, de sucesivos problemas económicos. Sea diplomático.

CLAVE DE LA SEMANA. Negocios son negocios. A falta de recursos sea flexible.

LIBRA

AMOR. Venus en oposición resultará dulce y amargo a la vez. Dulce porque el amor abunda y amargo cuando haya enfrentamiento. Intensidad.

DINERO. Creerán que no tiene carácter porque cede al capricho ajeno, pero olvídese del qué dirán y siga a su instinto.

CLAVE DE LA SEMANA. No le de ventaja a nadie. Siga firme en carrera.

ESCORPIO

AMOR. Constante mal humor. Trate de relajarse. En lo sentimental muy contradictorio: confiado hoy, celoso mañana. Opte por la estabilidad.

DINERO. Si se deja llevar por su miedo se frenará más de la cuenta. Anímese, hay una oportunidad en el camino.

CLAVE DE LA SEMANA. Con equilibrio interno todo caos vuelve al orden.

SAGITARIO

AMOR. Sin términos medios. Su pareja estará cada día más sólida. Aunque con Venus en Aries peleen, igual renovarán los votos de su amor.

DINERO. Con mucha cintura para eludir los conflictos. Un aliciente para los que realizan algún trabajo intelectual.

CLAVE DE LA SEMANA. Si existen problemas de fondo, saldrán en breve a la luz.

CAPRICORNIO

AMOR. Descubrirá un secreto de sí mismo o de la persona que más quiere. Encaminado, aunque por el momento nada cambiará. Realista y exigente.

DINERO. Un bajón financiero sin consecuencias importantes. Competidores intentan restarle puntos. Quienes deciden lo apoyarán.

CLAVE DE LA SEMANA. Si tiene a alguien bajo la lupa estúdielo detenidamente.

ACUARIO

AMOR. Entusiasmado con alguien de su círculo íntimo y con nuevos amigos que ganan su corazón. Cae el telón, se inicia otra etapa.

DINERO. Acuario no es uno más del montón sino alguien con luz propia. Gran momento para destacarse y deslumbrar.

CLAVE DE LA SEMANA. Si lo obligan a una formalidad que detesta, opóngase.

PISCIS

AMOR. Muy intolerante. Es posible que se enoje por cuestiones mínimas. Desorientará con sus palabras y actitudes a las personas que más lo quieren. Con la pareja, de un polo al otro: puede mostrarse cariñoso pero también distante.

DINERO. Semana de mucho desgaste. No encontrará rápidas salidas a sus problemas económicos y sí permanentes obstáculos. Es hora de replanteos y de ponerse metas. Eso sí, trate de tener un objetivo posible.

CLAVE DE LA SEMANA. No asuma compromisos que le no piensa cumplir desde el vamos. Mejor diga no.