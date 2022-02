Sub 35. A punto de publicar un nuevo libro de cuentos, la escritora que crece como dramaturga y se anima a la dirección de cine

En abril de 2021 se conoció la noticia de que Camila, junto a los también escritores argentinos Michel Nieva y Martín Felipe Castagnet, fue elegida entre los 25 mejores narradores jóvenes en español de hasta 35 años por la prestigiosa revista Granta, la misma publicación que en otras oportunidades destacó a Samanta Schweblin, Patricio Pron y Federico Falco. “La selección de Granta es un pequeño abrazo que constata que la idea de la consagración es algo a futuro. Todo dependerá de que siga trabajando, de que siga proyectando mis libros. Que no abandone el barquito. No existe consagración sin tiempo. La escritura es algo que tengo que seguir construyendo, eso lo entiendo así, es algo que está en plena ebullición y este año, en abril, se va a publicar Estamos a salvo (Seix Barral), un libro de cuentos –detalla–. Es una reunión de catorce relatos que empecé a escribir en 2016 y cuyo proceso concluyó hace poco. Me gusta volver al género”.

Tenía 25 años cuando apareció Los accidentes (Emecé/Notanpuan), su primer libro de cuentos: “Es mi género favorito como lectora, estoy muy contenta con la edición de Estamos a salvo porque también se conocerá en España por el sello Temas de hoy”.

En 2015 fue nominada a los Premios Cóndor de Plata como actriz revelación por su actuación en Dos disparos, película de Martín Rejtman. Camila egresó de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Municipal de Arte Dramático, estudió actuación con Julio Chávez, Lautaro Vilo y Mauricio Kartun, entre otros. Como dramaturga y actriz, en el universo teatral sorprendió el pasado año con ¡Recital olímpico!, última obra que escribió con Eugenia Pérez Tomas, el mismo dúo creativo de la aplaudida En lo alto para siempre. “Nos gustaría encontrar con Eugenia una plataforma en la que podamos compartir nuestros textos, además de preguntarnos cómo seguir”.

La noche anterior a la tragedia de Cromañón, la escritora, dramaturga y actriz fue una de las tantas que cantó los temas de Callejeros. En El día que apagaron la luz (Seix Barral), la novela de no ficción, dio voz a toda una generación que perdió la inocencia. Aquella historia sirve de disparador para el guion que Fabbri está trabajando para un film producido por Diego Dubcovsky. “Va a ser un registro híbrido entre el documental y la ficción. No es una adaptación hecha y derecha de El día que apagaron la luz –aclara–. Tomo algunos elementos de la novela, la estructura para contar una historia nueva que tiene como marco la adolescencia del 2000, para contar nuestras costumbres, nuestras idas a recitales”.

El rodaje comenzará en septiembre y marcará su debut como realizadora. “Me parece muy atractiva la idea de arrimarme al universo audiovisual, es un espacio en el que me siento, no solo muy cercana como espectadora, sino también porque participé como actriz en roles pequeños. Esta es una oportunidad para experimentar y lo voy a hacer rodeada de gente que está más ducha que yo. Tengo una inmensa curiosidad por saber qué va a ocurrir, desde el lugar de escritora, como directora y también como actriz”.