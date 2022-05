Vuelve a escandalizar. El fuerte y polémico video de Madonna en el que da a luz un árbol sin esconder nada

Madonna lo hizo de nuevo. Sabe cómo llamar la atención, cómo hacer que el mundo la mire, hable de ella, pero, por sobre todo, Madonna rompe con lo establecido, con los estereotipos, siempre va más allá. No conoce barreras, se adapta a los tiempos y lo revoluciona todo. La reina del pop anunció que subastará una serie de NFT (non funglible tokens) en la que estuvo trabajando durante los últimos meses junto con el artista Beeple (Mike Winkelmann), quien en noviembre de 2021 vendió un token no fungible por 69 millones de dólares.

Se trata de un video corto en el que se ve al avatar de Madonna completamente desnudo. Fue creado con escaneos del propio cuerpo de la cantante, incluida su vagina 3D, que da luz a árboles, mariposas y ciempiés robóticos. El objetivo, subastar la serie de NFT y destinar los fondos a tres organizaciones benéficas que ayudan a mujeres y niños en todo el mundo.

“Quería investigar el concepto de creación, no sólo la forma en que un niño ingresa al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad”, comentó la chica “virginal”.

La reacción del video no se hizo esperar y ya despertó controversias al considerarse que lo que se muestra son imágenes explícitas, que buscan escandalizar. “Lo más importante es que queríamos aprovechar esta oportunidad para beneficiar a las madres y los niños que más lo necesitan –dijo Madonna en una conversación de video con Beeple publicada en su feed de Instagram– ¡damos a luz a una obra maestra urbana, quemada y post apocalíptica!”.

Para crear el NFT el cuerpo de Madonna fue totalmente escaneado

Las obras llevan por título: Madre de la creación, Madre de la naturaleza y Madre de la evolución. Los fondos de las ventas de los NFT se destinarán a las organizaciones sin fines de lucro: The Voices of Children Foundation , The City of Joy y Black Mama’s Bail Out, el escándalo puso en jaque a la dupla por “pecar” de explícito.

Otros escándalos

Madonna, sabe lo que hace. Es una artista que nunca deja de provocar e instalar el debate. Estos fueron algunos de los escándalos más resonantes que protagonizó en el pasado:

-En 1989, la reina del pop protagoniza la publicidad de Pepsi y genera un revuelo universal. La canción Like a Prayer y la blonda con el pelo oscurecido habla de una violación, presenta un santo negro, canta junto a coro de gospel. El corto se emitió por primera vez durante el Show de Bill Cosby.

-En 1992 presentó el disco Erótica y el libro Sex. Madonna se convierte en su alter ego Mistress Dita y canta sobre la pasión, el deseo y el amor. El videoclip de la canción que da nombre no escatimó en mostrar imágenes de todo tipo de relaciones y fantasías sexuales. Madonna declaró mucho tiempo después que llegó a pensar que su carrera terminaría con ese trabajo.

-Juan Pablo II la excomulgó: ya no sabía qué hacer con esta mujer a la que consideraba una “desgracia”. El Pontífice intentó prohibir sus shows en Italia, pero no hubo caso. Madonna, por su parte contraatacó y en 2006 se “crucificó” en un escenario.

-Contra Bush. En 2003 lanzó American Life, disco con el que apostó a un contenido más político. Allí se mostraba caracterizada como el Che Guevara. El video en el que se veía un desfile de moda en el que los modelos llevaban máscaras de gas, o tenían miembros amputados, canceló su estreno en los Estados Unidos. La propia Madonna en un comunicado explicó que lo había filmado antes del inicio de la guerra de Irak.

-A los besos con Britney y Christina. Sin duda, es una de las entregas de los MTV Music Awards más recordadas de la historia. Fue en el 2003. Britney Spears y Christina Aguilera salen al escenario cantando “Like a Virgin”. En un momento la música se para y Madonna emerge del pastel vestida de “novio”. Juntas cantan “Hollywood”, ya sin velo ni ramo. Antes de terminar, la reina besa a sus princesas.

Como en sus tiempos más provocadores, Madonna vuelve ahora a escandalizar. “Estoy haciendo lo que las mujeres han estado haciendo desde el principio de los tiempos, que es dar a luz –compartió en un chat en IG, la madre de seis hijos–. Mi viaje por la vida como mujer es como el de un árbol. Partiendo de una pequeña semilla, siempre empujando contra la resistencia de la Tierra. El peso infinito de la gravedad”.