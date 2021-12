20 años del corralito. Enrique Pinti: “Me estafaron por burro y no recuperé un corno”

“Catastrófico” es la primera reflexión que salió de la boca del humorista y director teatral Enrique Pinti (82) cuando lo entrevistamos sobre el 20° aniversario del corralito que marcó la vida de millones de argentinos. El artista, que se encuentra actualmente recluido en su casa por el avance de su diabetes y a la espera de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, habló -fiel a su estilo y sin pelos en la lengua- sobre su experiencia en aquellos tiempos y analizó el gobierno actual. “Cristina se lo devoró a Alberto Fernández”, sintetizará luego.

Pero antes, remontémonos dos décadas atrás. Como un preludio de su desoladora experiencia, el artista dice: “Hasta que no te toca pensás ‘a mí no me va a pasar’ y entonces te descuidas. Hay gente que es un as para los negocios y otra que es una burra, yo estoy en la segunda categoría”.

-¿Qué recuerda de aquel diciembre de 2001?

-La situación fue absurda, una estafa moral y material a la que uno, en este país, tendría que estar acostumbrado , pero ocurre que uno no se acostumbra a este tipo de cosas.

-Usted fue uno de los ahorristas perjudicados por el corralito

-Sí. Yo venía de hacer mi espectáculo “Salsa Criolla”, nunca me hubiese imaginado que con un espectáculo de teatro se podía ganar tanto dinero, ese éxito nunca me lo imaginé. Hicimos 2750 representaciones a lo largo de casi 9 años. Pero, cometí el error de no hacer ningún tipo de ahorro de acuerdo con el país donde nací y siempre viví. Es como que dije: “servite que son confites”. Iba todos los años a Europa, pero no por “nuevo rico”, sino porque había soñado toda la vida con eso. La idea era disfrutar, no alardear, porque yo viajaba para conocer esos lugares. Trabajaba desde la primera semana de enero hasta la última semana de octubre. Y en esa última semana del mes me iba y me tomaba noviembre y diciembre, esos meses no trabajaba.

-Entonces, no estaba en el país cuando Domingo Cavallo anunció las restricciones ¿Cómo se enteró?

-No, estaba regiamente en Nueva York. Me llamó mi representante y mano derecha Cipe Fridman y me dijo “¡Nos estafaron Enrique!” y yo no lo podía entender. No me entraba en la cabeza, pero casualmente por burro porque muchos se dieron cuenta de que eso iba a pasar.

En diciembre de 2001, Pinti estaba en los Estados Unidos cuando se enteró que sus ahorros habían quedado atrapados en el corralito

-Algunos dicen que había un runrún y por eso muchos llegaron a sacar antes sus ahorros…

-Sí, pero yo decía “no se van a atrever”, pero después que pasó pensé: “¡¿Cómo no se van a atrever?!” Lo que pasa es que nosotros tenemos la mala costumbre de dividir las cosas y cuando se tiene el poder no hay escrúpulos que valgan, por supuesto que hay gente que se frena, pero en general no. Uno siempre cae en esa trampa de pensar que “no se van a atrever” porque somos gente que ha trabajado honradamente. Tenemos esa cosa tremenda de decir que no se van a atrever porque “es un gobierno democrático”, porque “es un gobierno que asumió la mayoría de los votos” y etcétera. También, tenemos esa cosa tremenda de decir “sí, sí señor” a todo. Nosotros vamos batiendo récords y pensamos “no se van a atrever”, pero eso es porque no les vemos una gorra en la cabeza, pero la gente civil también puede ser más mala que la mierda. Y de hecho, lo que pasó ya había ocurrido antes. Pero no nos acordamos, no tenemos buena memoria.

-Algunas personalidades del mundo del espectáculo organizaron marchas de ahorristas, como Nito Artaza, ¿usted se sumó?

-Sí, claro. Estábamos ahí gritando como idiotas y hablábamos de todo esto. Yo les preguntaba si podían creer lo que hicieron y recuerdo que los actores y la gente de más experiencia y edad me decían “¡Pero sí nene, no seas estúpido! Ya lo han hecho millones de veces. Lo han hecho los milicos, los radicales, los peronistas… todo el mundo acá”.

-¿Pudo recuperar sus ahorros?

-No recuperé un corno. Tenía plazo fijo, pero no pude recuperar casi nada. Yo fui a dos marchas nada más, y después pensé “esto es una tocada de culo, no me lo van a devolver”. Mi representante confiaba en el juicio y yo pensaba “Sí, andá a hacerle un juicio al estado en este puto país”. Pero tuve suerte porque gracias al éxito de Salsa Criolla hicimos una gira por el país que nos fue bárbaro y pudimos recuperar plata, e inmediatamente después hicimos un nuevo espectáculo que se llamó “El infierno de Pinti”, que estuvo dos años en cartel. Todo eso me permitió reconstruirme.

A Pinti lo enfadó que se dijera que él, junto con Mirtha Legrand, habían sido vacunados VIP durante la pandemia del coronavirus. En la imagen, en un almuerzo de la diva junto a Carlos Calvo, Alejandro Romay y Grecia Colmenares archivo/La Nación

El artista que actualmente espera la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus se lamenta de que en un tiempo se lo acusará, junto con Mirtha Legrand, de integrar la lista de vacunados VIP del Gobierno. “Fuimos uno de los primeros vacunados, con los mayores de 70. Primero a Mirtha y después a mí y todo el mundo pensó que estábamos en el vacunatorio VIP. Yo casi los mato. Yo me muero antes de hacer algo así”, dice.

“Cristina es muy nerviosa y Alberto un señor burgués”

Pinti, que ya tiene escrito su próximo unipersonal “Protocolo”, piensa que los argentinos somos “un pueblo bastante inconsciente en un montón de cosas” y se disculpa si su postura es reaccionara, pero juzga que a sus 82 años “las ideas progresistas se van volando”.

“Yo tenía esa cosa de que en el momento que se reestablezca la democracia nosotros íbamos a abrir los ojos, pero ¿íbamos a abrir los ojos para ver qué? Porque hay que hacerlo para entender las cosas que hicimos mal”, sostiene.

-¿Cómo ve al gobierno en este momento?

-Tiene fiebre intensiva. Todo el mundo, siempre, se queja de los presidentes, inclusive los que tienen una gran tropa atrás como Bolsonaro, que tiene mucha gente que lo apoya, pero en general la gente se queja de su presidente. Pero nosotros tenemos como una especie de no sé…algo especial para elegir. Porqu e cuando salió la fórmula de Alberto y Cristina pensé “bueno van aprendiendo un poco”, porque entre ella que es muy nerviosa -por decirlo de alguna manera-, es muy de ponerse los trapos de madre coraje cada vez que habla y el otro que es un señor burgués, simpático, divino, un buen muchacho, que no mata una mosca; pensé, si ella lo eligió –porque la que manejaba el poder era Cristina- es porque se habrá avivado que con su manera no se llega a ninguna parte más que a la catástrofe.

-Entones, de alguna manera pensó que las personalidades antagónicas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se iban a equilibrar

- Yo pensaba que con la carrera que tenía Alberto, que no le gusta pelearse, iba a ser distinto, pero ahora fue claro que ella se lo devoró . Sin hacer nada, antes enferma y todo hizo muchas cosas por atrás, ahora se calló la boca y está viendo qué pasa. Más catastrófico no puede ser. Bah, si puede ser. Los argentinos tenemos que sacarnos esa maldita costumbre de pensar que peor no puede ser, porque sí puede serlo. Siempre puede ser peor. Aunque con iguales ya nos mataron. Con iguales en cuanto a resultados. A mí nadie me va a convencer de que Macri era una buena idea como presidente, por peor que fueran Cristina o Alberto. Es la misma mierda.

-Planteado así, es desolador el escenario

-Y ese es el problema, que se genera un espacio antipolítica en el que cualquier aventurero sube al poder total porque “peor que aquel no va a ser”. Y eso es bastante complicado.

-¿De qué trata “Protocolo”, su próximo unipersonal?

-Es el protocolo de vida, que trata de cuando uno deja de practicar los protocolos de vida que le enseñaron, y que son los valores, es ahí cuando se te viene abajo todo. Es una buena manera de revisar las cosas que hice durante casi 50 años de trabajo.