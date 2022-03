Enrique Pinti y una de las últimas reflexiones de un artista “sin coronita”: “Yo no voy a cambiar”

Enrique Pinti murió a las 3.40, tal como confirmó el empresario teatral Carlos Rottemberg a LA NACION. Se había caracterizado por un estilo mordaz y crudo para describir y retratar las miserias de la realidad argentina en sus monólogos, que -durante muchos años- se convirtieron en un éxito en el ambiente artístico.

El capocómico, que falleció este domingo a los 82 años, tuvo que convivir con las nuevas tendencias del espectáculo, adaptarse a nuevas corrientes y aceptar cuando el público dejó de ir a sus shows como lo hacía antes.

Así lo recordaba en una entrevista concedida a LA NACION en 2019, cuando se subió por última vez al escenario con otro unipersonal, Al fondo a la derecha, en el Multiteatro.”No, no es duro. Es parte de la montaña rusa que es esta profesión, ni más ni menos. Les pasa a todos, ¿por qué no me iba a pasar a mí? Yo no tengo coronita”, se sinceró.

Y amplió: “¿Por qué antes venía más gente? ¿Por qué era divino y sublime? No, porque caí en un momento justo, que no fue un furor de sólo seis meses sino de 20 años, en los que expresé cosas que una parte del colectivo tenía como deudas pendientes y se las ofrecí en forma graciosa y amena”, sostuvo.

Pinti no evitó hablar de la grieta que se instaló en el país desde hace algunos años. “Después se empezó a agrietar la cosa y apareció aquello de que estás acá o estás allá. Y yo no sirvo para eso, porque no estoy ni acá ni allá, estoy donde quiero estar. Es probable que se haya desgastado la fórmula, y que el equilibrio no rinda más. O simplemente que se hayan cansado de escucharme y yo no voy a cambiar, esto es lo que me gusta hacer y decir”, remarcó.

En los últimos años, lamentaba no haber invertido en bienes raíces para tener un buen pasar económico. Reconoció que llegó a tener un presupuesto mensual de 250.000 pesos entre sus gastos diarios, personal en el teatro, mantenimiento de su vivienda, medicamentos por la diabetes y el servicio de prepaga.

“Evidentemente he sido un señor muy gastador, lo reconozco. El tema es que no invertí en propiedades. Si hubiera comprado seis departamentos hoy estaría mejor económicamente, pero sería un burro, no hubiera conocido el mundo como lo conocí”, analizaba.

Pinti le contaba a este medio que tuvo una buena situación desde los años ‘80 hasta 2017. Destacaba todos los años tenía el dinero necesario para estar dos meses en Estados Unidos o en Europa, y viajar en clase business.

“Tampoco fui especulador. Jamás entré en la timba financiera porque la detesto y porque creo que es la forma opuesta a la verdadera riqueza de un país y su población. El dinero solo debe ganarse trabajando”, apuntó entonces.