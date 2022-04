212 Heroes for Her: Descubrí la fragancia de la libertad femenina

Optimismo, valor, afán de superación, amistad, empoderamiento y sentido de comunidad son algunos de los valores que mejor describen a esta nueva esencia materializada en una tabla de skate. Y 212 Heroes, un universo impulsado por Carolina Herrera en 2021, alude a la audacia, juventud y libertad, abriendo un nuevo capítulo con el lanzamiento de 212 Heroes For Her, la nueva fragancia para mujeres que celebran la aventura de ser ellas mismas, sin etiquetas.

Nueva fórmula vegana

Bajo una fórmula 100% vegana y en tres tamaños de frascos (80, 50 y 30 ml), 212 Heroes for Her es un innovador eau de parfum que viene en un original envase que alude a la icónica tabla de skate de 212 Heroes. Y con esta premisa de rebelarse contra lo preestablecido, esta vez el elenco de la Gang 212 se amplía para dar lugar a nuevos talentos sin miedo a las etiquetas.

Los protagonistas de esta esencia son ingredientes energéticos que caracterizan al universo 212 de Carolina Herrera desde 1996. Es la combinación de la frambuesa con un toque de mandarina que le dan la impronta hipnótica, reafirmando la identidad de la colección 212, que reaparece cíclicamente con su carácter chispeante e inesperado. La mandarina, con su dulzor ácido, tampoco es el cítrico más convencional, pero las convenciones sobran acá. El corazón, floral es puro romanticismo juvenil, que conduce a un fondo adictivo de sándalo y cedro, que garantizan la durabilidad por horas sobre la piel y aportan carácter y profundidad.

La nueva fragancia viene en un original envase de skate y evoca a la libertad femenina.

“Hay algo heroico en el hecho de defender tu personalidad en un mundo que quiere moldearte y convertirte en un estereotipo”, explica Carolina A. Herrera, directora creativa de las fragancias. “212 Heroes For Her celebra la rebeldía como forma de vida y abre un nuevo capítulo en esta aventura que gira alrededor del poder transformador de la juventud. Las mujeres que ponen rostro a este nuevo lanzamiento resultan inspiradoras por su libertad a ultranza. Demuestran que la belleza y el talento ya no tienen que ver con nociones caducas, sino con algo mucho más intuitivo e imprevisible, tan vertiginoso como la experiencia de subirse a una tabla de skate. Así es esta fragancia”.

Mujeres que cambian el mundo

En 2021, Carolina Herrera inauguró 212 Heroes, un nuevo concepto que celebra la libertad, audacia y autenticidad sin etiquetas. Ahora la familia se amplía con 212 Heroes For Her, una nueva incorporación a este universo inclusivo que defiende la juventud como estado de ánimo. Es por esta razón su leit motiv “Forever Young” alude a aquellas mujeres que toman las riendas de la transformación social y demuestran que la juventud, más que una edad, es un estado de ánimo desde el cual se puede aspirar a cambiar el mundo.

En el marco de la décima edición de sus 10K, Carolina Herrera celebra el 7 de mayo en el circuito de Vicente López la carrera “212 Heroes Run”, donde la libertad y el optimismo nos invitan a avanzar frente a nuestros propios desafíos.

Para inscribirte, ingresá acá y sé parte de esta edición especial.

