6 nuevos beneficios que llegan a Club LA NACION

Cada mes, Club LA NACION amplía su universo de beneficios con propuestas para distintos momentos y necesidades: desde regalar un juguete o visitar la Feria del Libro hasta equiparse para el próximo viaje o mimar a la mascota.

Educando

La propuesta de Educando se enfoca en estimular la creatividad y el aprendizaje en cada etapa de la infancia

Sitio web: www.educando.com.ar

Beneficio: 15% de lunes a miércoles

El dato: tiene locales en CABA y también en Mar del Plata

Fundada en 1981, Educando es una juguetería con más de cuatro décadas de trayectoria especializada en juguetes, materiales didácticos, artículos de librería y productos de arte. Su propuesta está pensada para estimular la creatividad y el aprendizaje en cada etapa del desarrollo, con una selección que va desde los juguetes para los más pequeños hasta materiales escolares y de expresión artística para adolescentes.

Rogel

Además de la clásica torta, ofrecen rogelitos

Sitio web: www.rogel.com.ar

Beneficio: 20% en compra online todos los días

El dato: la receta original nació en una cocina familiar de Recoleta en los años 60, cuando Charo Balbiani adaptó una torta holandesa y le agregó dulce de leche para hacerla bien argentina

Rogel es una pastelería artesanal con más de 60 años de historia que convirtió su torta estrella en un ícono de la repostería nacional. La carta incluye la torta rogel clásica, cheesecake, tiramisú, mousse de chocolate, lemon pie y rogelitos individuales, todos elaborados con los mismos criterios artesanales de siempre. La tienda online permite hacer el pedido y recibirlo en casa.

Araucan Pet Company

Araucan ofrece un servicio integral para todas las necesidades de la mascota

Araucan es una clínica veterinaria integral ubicada en La Plata que reúne en un mismo espacio consultas clínicas, cirugías, internación, atención a domicilio, peluquería canina, guardería, pet shop y una amplia variedad de alimentos balanceados de primeras marcas. La propuesta está pensada para resolver de una sola visita tanto las necesidades de salud como el reabastecimiento de productos del día a día, con atención personalizada y horarios amplios para ayudar a los dueños.

Feria del Libro

Club LA NACION acompaña a visitar el evento cultural más importante del año Cleo Bouza

Sitio web: entradas.feriadellibro.ar

Beneficios: 2x1 en compra online de entradas todos los días

El dato: es la feria literaria más convocante del mundo de habla hispana, con más de un millón de visitantes por edición

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es el evento cultural más importante del calendario argentino y uno de los más relevantes a nivel global. Cada año reúne a cientos de editoriales, librerías, autores y lectores en La Rural, con una programación que combina presentaciones, charlas, debates y firmas de libros durante casi tres semanas. Es la oportunidad del año para recorrer novedades, conseguir títulos importados y asistir a encuentros con escritores de todo el mundo.

Karpatos

¿Planeando tu próximo viaje? Equipate en Karpatos

Karpatos es una marca argentina de equipaje y accesorios de viaje. Su propuesta combina diseño cuidado, materiales resistentes y precios accesibles, lo que la convierte en una referencia para quienes buscan equiparse antes de un viaje sin resignar calidad. El catálogo abarca desde carry on de cabina hasta valijas grandes, mochilas, bolsos y accesorios para organizar el equipaje.

Planetadelibros

La web de la editorial Planeta acerca todo su catálogo en un solo lugar

Sitio web: tienda.planetadelibros.com.ar

Beneficio: 10% en compra online todos los días

El dato: Planeta nuclea sellos como Paidós, Booket, Emecé, Destino y Crítica, lo que convierte a su tienda en una de las más completas para encontrar títulos de cualquier género y temática

Planeta de Libros es la tienda online del Grupo Planeta en Argentina, una de las editoriales más importantes del mundo hispano, que supera los 75 años de historia. Su catálogo abarca ficción literaria, narrativa juvenil, ensayo, autoayuda, ciencias sociales, psicología, historia, con títulos de autores locales e internacionales. La plataforma organiza los libros por temática y ofrece envíos express a CABA y GBA, además de cuotas sin interés.

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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.