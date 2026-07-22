Carlos Gutiérrez, veterinario, sobre el aire acondicionado y los gatos: “También pueden resfriarse”

En medio del invierno, muchas familias recurren a estufas, aires acondicionados o calefactores para mantener una temperatura agradable dentro del hogar. Sin embargo, los veterinarios advierten que, cuando hay gatos en casa, también es importante tomar algunos recaudos para que estos sistemas no afecten su bienestar.

Según explica el veterinario Carlos Gutiérrez, aunque los gatos toleran mejor el frío que el calor gracias a su pelaje y a su capacidad para conservar la temperatura corporal, la exposición directa y prolongada a fuentes de calor tampoco es recomendable. Los animales suelen buscar naturalmente los lugares más cálidos de la casa, por lo que es habitual verlos descansar cerca de estufas, radiadores o salidas de aire caliente. “Es importante que tengan en cuenta a sus gatos. No se pongan delante del aire acondicionado con el chorro encima porque, además de que ustedes pueden resfriarse, también pueden resfriarse sus gatos”, expresó el experto.

Existen algunos riesgos para los gatos ante estos artefactos (Foto: Pexels)

Los especialistas señalan que la temperatura ambiental más confortable para un gato se encuentra entre los 15 y los 23 °C. Su temperatura corporal normal oscila entre los 38 y los 39,5 °C, por lo que un ambiente excesivamente calefaccionado puede favorecer la deshidratación o provocar molestias, especialmente en animales mayores, con sobrepeso o que padecen alguna enfermedad.

Las recomendaciones

Para mantener el hogar confortable sin comprometer la salud del felino, los veterinarios recomiendan evitar que el aire caliente incida de forma directa sobre el animal. En el caso de los aires acondicionados en modo calefacción o los calefactores con ventilación, lo ideal es orientar el flujo hacia el techo o distribuir el calor de manera uniforme en el ambiente.

Los especialistas recomiendan mantener una temperatura agradable sin exponer a los gatos al flujo directo de aire Imagen ilustrativa generada con IA

También aconsejan que el gato siempre tenga la posibilidad de alejarse de la fuente de calor y elegir por sí mismo dónde descansar. Del mismo modo, es importante impedir el acceso directo a estufas muy calientes para reducir el riesgo de quemaduras.

Aunque en invierno la sensación de sed suele disminuir, la hidratación continúa siendo fundamental. Por ende, renovar el agua con frecuencia y ubicar los bebederos lejos de las fuentes de calor ayuda a que se mantenga fresca y favorece que el gato tome lo suficiente.

Por último, los especialistas recomiendan mantener una rutina de cepillado para eliminar el pelo muerto sin afectar el manto que lo protege del frío, ofrecer mantas o camas en lugares tranquilos y reservar los momentos de juego para cuando el gato esté más activo. Con estas medidas, es posible mantener una casa cálida durante el invierno sin poner en riesgo el bienestar de las mascotas.