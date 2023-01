A un niño le pidieron que contara un chisme para un reto de TikTok y reveló que su papá le era infiel a su mamá

escuchar

En busca de conocer historias de los pueblos y barrios de México, una cuenta de TikTok circuló por las calles con la intención de encontrar niños, quienes según el refrán “nunca mienten”, para conocer algún hecho fuera de lo común que pueda ser filmado y subido a su perfil social con la intención que se viralice.

Así fue como la cuenta llamada Los ADN (@losadnmx) empezó a indagar por las calles hasta dar con un pequeño, que circulaba por la vía pública, quien accedió a ser entrevistado de manera informal por los influencers. Una vez que empezó a fluir el diálogo y el protagonista entró en confianza, una declaración cambió por completo el semblante de los presentes al asegurar que su papá le era infiel a su mamá con su madrina.

Niño expone la infidelidad de su padre en reto de TikTok

Para comenzar la entrevista, el periodista se acercó al chico y lo sedujo: “Se va a ganar un premio si me contás un buen chisme”. Con el objetivo propuesto, el niño no dudó al redoblar la apuesta e incriminar a su padre: “Mi mamá no sabe que mi papá le es infiel”.

Tras la incómoda y reveladora respuesta, el entrevistador continuó y le preguntó al niño cómo se había enterado de este acontecimiento: “Porque los vi que se estaban besando, era mi madrina”, respondió, en voz baja, para que parezca un secreto.

El video, que resultó atrapante para los seguidores debido a la curiosa historia, ya tiene más de un millón y medio de reproducciones en TikTok y muchos usuarios, impactados, por la confesión, exhibieron varios comentarios sobre este hecho. “Exijo la reacción de la madre y saber si ya lo velaron al padre” y “A veces tu propia sangre es quien te traiciona”, fueron las menciones más destacadas.

EL TIEMPO (GDA)