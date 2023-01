El dramático caso de Tillie Adams, tiene 12 años que desde 2020 da positivo de Covid: “Quiero recuperar mi vida”

escuchar

Durante dos años, necesitó de un tubo para alimentarse, luego de que su peso se posicionara por debajo de los 38 kilos. Exactamente, ocurrió desde que tuvo Covid. Por eso, Tillie Adams, una niña inglesa de 12 años, abrió una página de Instagram -donde tiene más de 17 mil seguidores- para contarle al mundo cómo se siente vivir con Covid prolongado, un síndrome caracterizado por la presencia de algunos síntomas relacionados con la enfermedad que surgen o persisten, incluso durante semanas o meses después del plazo estipulado para el alta médica.

“Quiero recuperar mi antigua vida. Estoy muy enojada”, se lamentó la niña, entrevistada por el diario británico Mirror. Tillie es una de los 87 mil chicos que luchan contra los efectos a largo plazo del coronavirus. “Es difícil para mí, porque estoy tratando de aprender que no puedo hacer todo lo que solía hacer. No pensé que duraría tanto, pensé que solo duraría un par de meses. A veces pienso que estoy mejorando, pero luego me enfermo y eso me hace retroceder”, agregó.

En ocasiones, por su debilidad física, debe andar en silla de ruedas

Tillie, que vive en Hoxton, al este de Londres, comenzó su calvario en diciembre de 2020 tras dar positivo por coronavirus. Su estado se deterioró rápidamente durante las siguientes semanas. Pasó quince días en el hospital, tiempo durante el que los médicos trataron desesperadamente de averiguar qué estaba mal. Al final, llegó el diagnóstico de covid prolongado. Aunque puede ingerir comidas livianas, esto le causa dolor crónico. También tiene fuertes dolores de cabeza y dificultad para dormir.

Su madre, Kelly, de 44 años, dijo que su hija es una “niña diferente” que antes de la enfermedad. “Inicialmente solo iba a tener la sonda por seis semanas”, señaló. “Solamente pienso en si algún día volveremos a vivir como antes. Eso está siempre en mi mente. Les pregunto a los médicos, pero todo lo que pueden decir es ‘esperamos lograrlo’. Todavía no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que mejore. Ellos aún no tienen respuestas a este caso. Ellos también están aprendiendo”.

Tillie quiere volver a tener una vida normal

Tillie tuvo que reducir su asistencia a la escuela de cinco días a tres. Cuando no está en clase, tiene lecciones de matemáticas, inglés y ciencias en casa. “Si hablamos con la gente, se sorprenden de que ella haya tenido esto por el covid. Pero estaba bien antes de todo esto”, concluyó la madre, quien dijo que esperaba que su hija pudiera volver a la escuela de tiempo completo para Semana Santa. “Eso se debe a su aumento de peso. En este momento, aunque está estable, no está engordando lo suficiente. Obviamente, eso está afectando sus huesos, su IMC es realmente bajo”.

“Veo mucho a mis amigos y quiero estar haciendo lo que ellos están haciendo, pero es demasiado para mí”, afirmó Tillie. También contó que los dolores no le permiten continuar desarrollando su gran pasión que es patinar.

“Es muy difícil para ella darse cuenta de que incluso si está teniendo un buen día, no tiene sentido hacer mucho y luego sufrir mañana. Le tomó un tiempo darse cuenta de que necesita un equilibrio saludable”, concluyó la madre de la niña.

