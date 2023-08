escuchar

Si bien Australia se caracteriza por poseer increíbles paisajes, muchas personas relacionan este lugar con los insectos. Desde la mujer que entró a su casa y vio 100 arañas en la habitación, hasta el hombre al que le apareció una serpiente en el baño, es frecuente observar noticias relacionadas al encuentro de personas con diversas especies de la naturaleza. Sin embargo, hay muchos de ellos que sorprenden por sus peculiares características. En sintonía con este tema, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en el que un joven español abrió el depósito de agua de un inodoro en dicho país y descubrió que estaba repleto de ranas. La publicación generó cientos de reacciones entre los usuarios, quienes expresaron sus sentimientos al respecto.

En un clip que publicó en su cuenta de TikTok @felixgarcia_music, el influencer reveló la secuencia que vivió en una de sus tantas jornadas de trabajo en Sídney. En las imágenes se ve cómo ingresó al W.C. (Water Close), de un sitio público luego de que le avisen que debía retirar dichos anfibios del depósito que almacena agua.

El video de las ranas se volvió viral en TikTok

En compañía de otros empleados, procedieron a abrir la tapa y se llevaron la sorpresa en cuestión. “¡Mirá! ¡Está apestado de ranas! ¡Lo de Australia en los baños no es normal!”, expresó. A partir de esta declaración, el hombre, sin inmutarse, grabó la llamativa escena que halló y que fue compartida en la plataforma virtual. La imagen del video deja ver un total de 10 ranas ubicadas en la estructura y, según lo que contó el autor del posteo, llegaron a través de las cañerías.

En tanto, la publicación en cuestión dio pie para que los usuarios reaccionen al hecho. “¡Qué asco! Yo me desmayo si veo una de esas en el baño, con la fobia que cargo ni pude ver el video completo”, sostuvo una joven. “No, definitivamente no podría vivir en Australia. Ya si me encuentro con sapos gritaría, no me imaginaría si veo a otro animal, qué impresión”, indicó otra usuaria

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en TikTok TikTok

Asimismo, a pesar del carácter desagradable del asunto, no faltaron los que le pusieron un poco de humor a esta situación. “Al menos son ranas, que son graciosas, llega a ser otro animal y me desmayo”; “En Australia no hace falta tener mascotas, te vienen solas”; “País tachado de mi lista. Entre las serpientes, las arañas y demás bichos, definitivamente paso; “Con las ranitas ni un problema, pero arañas y serpientes… Quemo el lugar y sálvese quien pueda”, son algunas de las reacciones destacadas sobre este ítem en particular.

El momento en que aparecieron los sapos en la cisterna TikTok

Con el acumulado de 65 mil “Me gusta” y más de un millón de visualizaciones, el clip causó diversos sentimientos de repugnancia y diversión entre las personas. En la actualidad, el joven se encuentra de paseo en otros puntos del país ubicado en Oceanía y muestra todos los detalles de sus viajes en sus respectivas redes sociales.

Si bien por lo general comparte filmaciones relacionadas a su vida como músico, lo cierto es que tiene otros posteos relacionados a la aparición de animales en los lugares donde se encuentra de visita. Por ejemplo, en la playa Cape Hillsborough National Park, capturó el encuentro con un canguro y la peculiar reacción que tuvo al verlo. De esta manera, dejó en claro que es habitual observar diversas especies en la localidad y que, al venir desde un sitio donde no se acostumbra encontrarse con este tipo de escenarios, todo se verá mucho más sorprendente.