Si hace diez años le preguntabas cómo se vería en la actualidad, Mariano Piazza no sabría qué responder debido al difícil contexto económico en el que se encontraba. Sin embargo, orgulloso de todo lo que logró, ahora puede afirmar que está en uno de los mejores momentos de su vida. El emprendedor, de Córdoba, se volvió furor en las redes sociales gracias a los sándwiches que prepara con total dedicación y muestra día a día en las redes sociales. En diálogo con LA NACION, el protagonista de esta historia reveló cómo fue el paso a paso para llegar al lugar y la comodidad que tanto soñó. “Nos jugamos de cabeza”, afirmó.

En 2013, Mariano, de Villa María, instaló una fiambrería en dicha localidad llamada “Lácteos y Fiambres Avenida” y poco a poco se ganó el reconocimiento de sus clientes. Si bien desde un principio contaba con expectativas tras la inauguración, nunca imaginó que tiempo después se expandiría y tendría dos locales más.

La calidad de los sándwiches de “el pelado de TikTok”

“Este año cumplimos 10 años y hace 5 años nos dedicamos a los sándwiches. Al principio teníamos a clientes selectos que ya conocían los productos por haberlos probado. Venían el fin de semana para jugar al golf -ya que el local se encuentra en una Avenida que va a un country- y me decían ‘hacé un sándwich de jamón crudo’. Realizábamos uno, al otro sábado cuatro y al otro seis… fue sumando y crecimos cada vez más”, relató.

Con productos importados y de calidad, comenzó a innovar en sus platos, los cuales están caracterizados por llevar varias fetas de jamón, queso y otros tipos de fiambres. No obstante, lo que en principio era por el “boca a boca” se convirtió en un boom desde su llegada a TikTok, donde sus seguidores crecieron exponencialmente. “Empezamos a hacer videos con mi hijo y cuando estábamos por abrir la segunda fiambrería empezó toda la repercusión”, sostuvo.

En dicha plataforma virtual, Mariano es conocido como “el pelado de TikTok” y sus clips llegan a los millones de reproducciones. La manera en la que realiza las producciones y lo abundantes que resultan ser sus creaciones culinarias lo convirtieron en furor. “Hoy lo titulamos como el ‘pelado de los sándwiches’ porque nosotros registramos la marca y no nos permitían poner TikTok”, aclaró.

En los locales que tiene distribuidos por Villa María y Carlos Paz, los clientes hacen largas filas para obtener los productos. Tanto es así que llegan desde otros países cercanos: “Recibimos de todos lados, Paraguay, Chile y Uruguay. Vienen a la Argentina de vacaciones y pasan por Villa María para buscar los sándwiches”. La repercusión es tal que Piazza no deja de sorprenderse: “Por ejemplo, en una ocasión atendimos a un joven que se presentó y me dijo que había viajado especialmente por los sándwiches. Estuvimos charlando, sacamos una foto y a las horas subió un video en el que mostró cómo fue su viaje en avión a Córdoba, cómo alquiló un auto y vino a la localidad por unas horas solo con ese objetivo”.

Otro de los éxitos que más le piden

Entre otros casos, un hombre de Tucumán llegó en otra oportunidad con el mismo propósito y compró 7 sándwiches para probarlos con su novia. ¿Anécdotas así? Miles. “De Buenos Aires llegan ciudadanos a los que le pregunto si vienen a las sierras cordobesas y me dicen ‘No, venimos a probar los sándwiches del pelado’”, comentó. En época de vacaciones las visitas se incrementan más y realizan un promedio de 150 sándwiches por día, de lunes a sábado, un número al que nunca tuvo previsto llegar.

La historia del local que hoy triunfa en todas partes

A pesar de que hoy se encuentra en una prometedora realidad, en el 2013 la situación era totalmente distinta. Con mucho esfuerzo, y junto a su familia, vendieron su vehículo Gol modelo 2009 por $45.000 y con ese dinero realizaron la primera inversión. En principio, comenzaron con una pequeña fiambrería y poco a poco fueron creciendo. “Era el único capital que teníamos, lo vendimos, nos jugamos de cabeza y hoy tenemos lo que tenemos. Nuestra idea era traer fiambres de calidad que no estuvieran en ningún almacén. Buscábamos marcas no comerciales que se ven en todos lados, siempre de frigoríficos chicos artesanales. Si bien es más caro, creo que eso nos diferenció del resto de las fiambrerías”, recordó.

Uno de los sándwiches especiales que vende en su negocio ubicado en Córdoba Gentileza

Luego del primer éxito se cambiaron a un local más grande y comenzaron a comprar productos importados. Después abrieron las sandwicherías, que también obtuvieron una respuesta positiva. “Una la instalamos en Villa María y la otra en la capital, en el Mercado de las Rosas. Ahora la idea es abrir una tercera”, aseguró.

Además de volverse ampliamente reconocidos por la calidad de sus productos, remarcó que las redes sociales lo ayudaron en todo sentido: “Al principio el furor lo tuvimos en Facebook… Subíamos tablas de picadas y vendíamos mucho, después incursionamos en Instagram y en junio del 2022 en TikTok, donde hoy tenemos más de 680 mil seguidores”.

Además de sentir que este emprendimiento le abrió las puertas para cambiar su vida, Mariano aseguró que todos pueden alcanzar las metas que planean a pesar de las diversas circunstancias en las que se ubican. “En este país el que no apuesta no gana. Cuando uno tiene un sueño y una familia que te apoya hay que darle para adelante, no queda otra. Nosotros no aflojamos, pasamos por todos los partidos políticos, le metimos horas, ganas y pasión. Todo el mundo me decía ‘estás siempre metido en el negocio’, pero diez años después tengo lo que tengo gracias al trabajo. Hoy si me quiero quedar en casa con mi familia lo puedo hacer, ya que mi negocio funciona. Los que quieran emprender no tengan miedo, anímense. En la Argentina, el que se queda en su casa, pierde”, concluyó.

En una de las tantas jornadas de producción TikTok

Tras varios temores, y sumido en inquietudes, el protagonista de esta historia logró su cometido gracias al emprendimiento que creó y planea continuar en este rubro que tanto lo apasiona. En simultáneo, seguirá compartiendo filmaciones en sus respectivas cuentas, donde día a día realiza creaciones que llaman la atención de miles de usuarios.