Mostró qué se compró con 100 dólares en la Avenida Avellaneda y nadie lo puede creer

escuchar

El influencer Aaron Alderetes logró captar la atención de miles de personas gracias a los consejos que ofrece en las plataformas virtuales para cuidar del bolsillo. Con este escenario, el joven, que se dedica a la venta de ropa, se volvió viral en las últimas horas luego de compartir el recorrido que hizo por Avenida Avellaneda, en Flores, donde exhibió todo lo que se compró con 100 dólares. Inmediatamente, recibió cientos de reacciones y generó un debate sobre la inflación que se vive en el país.

En su cuenta @aronnalderetes, el joven detalló que todo lo que adquirió fue durante una tarde de paseo. En la grabación, mostró cada una de las prendas y los locales que visitó. Tras la repercusión de su posteo, y en diálogo con LA NACION, habló sobre el panorama que observó en relación con los precios.

Mostró lo que se compró con 100 dólares en Avellaneda y se volvió viral

“¿Qué podés comprar con 100 dólares hoy en día en la Argentina? No reciben dólar billete así que me dieron $56.000 en la casa de cambio. Elegí cinco remeras oversize porque son de las que más salen ahora”, expresó al principio de la filmación. En ese sitio, reveló que gastó $14.000. “Me dijeron que tenía que llevar una de cada color y como me gustó mucho la calidad acepté comprarlas en mi primera compra”, aclaró.

Acto seguido, se dirigió hacia otro comercio cercano. “Seguimos. Algo que en cuestión para mi no te puedan faltar son los jeans, así que me llevé dos por $4400 cada uno. Son elastizados, los llevé sobre todo por el buen calce que tenían, ya que no eran largos ni cortos”, sostuvo. Luego, buscó los famosos canguros de invierno. “No podían faltar, así que llevé tres por $10.800″, comentó.

Por último, se dirigió hacia un local que se especializa en ropa deportiva. Allí, compró dos remeras de gimnasia por un precio de $7300 y un pantalón deportivo en $6600. “En ropa interior llevé seis bóxers por $5400 y medias $2600 la docena, de muy linda la calidad y suavidad. Me sobraron $500 y me compré un jugo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Valió la pena la compra?”, concluyó.

Tras el gran interés por parte de sus seguidores respecto del contenido que publicó en la plataforma virtual, Alderetes reveló a este medio que la clave para ahorrar dinero es elegir los lugares adecuados para comprar. Bajo este concepto, reforzó la idea de que en la Avenida Avellaneda podés encontrar opciones para todos los gustos.

La Avenida Avellaneda es uno de los sitios más concurridos por parte de comerciantes de todas partes del país Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Es muy barato, se nota más por el aumento de familias que van a comprar. Los sábados, por ejemplo, no se puede ni caminar, tenés que manejarte con calma, las veredas están llenas y llevan alrededor de 4 a 6 prendas por persona del grupo familiar. Creo que por los precios aprovechan para hacer las compras de un mes o de toda una temporada, lo ven como una oportunidad que no pueden dejar de pasar en cuanto a los precios”, indicó.

Por otro lado, explicó que en sus recorridos también se encuentra con ciudadanos de otros países, quienes aprovechan las ofertas. “Vienen de otros lugares cercanos, como Uruguay, Bolivia y Paraguay. No pueden creer que una remera tenga el valor de 4 dólares. Me comentan: ‘Aaron, qué regalados que están los precios’. Lo ven como una oportunidad que no pueden dejar pasar”, afirmó.

En cuanto a los argentinos, dijo que son miles los revendedores y comerciantes que recorren todo el barrio de Flores: “Llegan desde todo el país para hacer sus compras, tienen días especiales en los que van a hacer sus tours. Para el revendedor del interior es una tarea que tienen que hacer alrededor de 3 a 4 veces al mes para nutrir a sus clientes, incluso son los que andan a las corridas con su carro visitando a sus proveedores”.

Por otro lado, dijo que es totalmente redituable el trabajo de vender ropa y sobre todo si es la primera vez que una persona arriba al mundo de los emprendimientos: “Creo que es una de las opciones más elegidas, pero mucho más para aquellos que tienen unos pesos ahorrados y quieren empezar a invertir. Es una cuestión de cada uno el de su crecimiento en el rubro”.

Según consignó Aaron, es totalmente redituable el negocio de vender ropa

Respecto de la calidad de las prendas que adquirió en la filmación, explicó: “Es muy variado. Hay bajas, buenas, muy buenas y excelentes. Está reflejado también con su precio. En mi caso, me gusta mucho comprar en marcas de producción nacional, les falta un poco más de publicidad y tendrían que ser mundiales porque son de calidad. Después es cuestión de gusto cada uno puede elegir lo que más se acomode a uno”.

Finalmente, y sobre el camino de emprender en la Argentina, expresó que es “como subirse a una montaña rusa”. En este sentido, comentó: “A veces subís y a veces bajás, o lo que vas avanzando en cuanto a tu crecimiento económico lo podés perder una semana a otra por la inflación. La idea es no perder el entusiasmo y el optimismo”.

La repercusión que obtuvo por los usuarios en el video viral

La revelación de Aaron dio pie para que sus más de 310.000 seguidores opinen al respecto. “Está buena la compra, pero qué poco se compra con la gran inflación”, se lamentó un usuario. “Olvidate que los de afuera viven como reyes”, sostuvo otro.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en la publicación Captura Instagram

También estuvieron quienes remarcaron cómo se devaluó el dinero en el último tiempo. “Pensar que si hace no tanto tiempo ibas con esa plata te comprabas toda la Avenida Avellaneda”; “Qué triste que alcance para tan poco, de todas maneras gracias por el contenido”; “¡No alcanza nada, pero buen intento!”, fueron algunos de los mensajes en torno a este punto. Con sus visitas y clips, el joven tiene el objetivo de motivar a todas las personas que buscan emprender y también ayudar a la economía de las personas que buscan cuidar de su bolsillo.