Ahorró 30 años para poder construir la casa de sus sueños y el resultado lo dejó atónito

Desde que Chrach Pov era un niño, supo cuál era su sueño. Le alcanzó con echar un vistazo al imponente aeropuerto de Siem Reap, ubicado en Camboya, para descubrirlo: más que recorrer los cielos en un avión, lo que quería era vivir en él.

Más de 30 años después de haberlo soñado, su anhelo se hizo realidad, pero no por obra del destino. Fueron décadas de esfuerzo, disciplina y trabajo duro que lo llevaron a levantar una casa de hormigón, con forma de aeronave, de 20 metros de largo.

Visitantes tomando fotografías frente a la "casa del avión" (Foto:Reuters)

“Me siento tan feliz de vivir en la casa avión, porque se ve como un avión real cuando camino por dentro. Estoy instalado ahí, pese a que no puedo volar. Estoy entusiasmado de cumplir mi sueño, incluso aunque no esté 100 por ciento terminado”, detalló el camboyano de 43 años, de acuerdo con lo citado por el diario The Straits Times.

El avión, hecho con hormigón, no posee nada que envidiarle a los reales, construidos con titanio, acero, aluminio y otros compuestos. Según la agencia de noticias Reuters, cuenta con dos dormitorios y baños en la planta baja. Y, como si fuera poco, en la parte exterior resaltan los motores, las alas y un plano de cola simulados que, a simple vista, parecen auténticos.

En la provincia de Siem Reap, donde vive, su obra causó revuelo. Y no es para menos, ya que es la materialización de más de tres décadas de trabajo. Chrach, quien se dedicó gran parte de su vida a la construcción, calcula que gastó alrededor de 20.000 dólares en la realización del que -por muchos años- fue su anhelo.

Este aficionado de los aviones perdió a su esposa hace algunos años, pero no está solo. A su cargo tiene tres hijos que lo acompañan en todas sus aventuras.

La construcción de la "casa avión" causó revuelo en Siem Reap, donde vive (Foto: YouTube: Mr Cooking)

El diario Khmer Times, señala que el hombre comenzó a edificar la estructura en marzo de 2022; sin embargo, no fue hasta enero de 2023 que pudo completar su obra. Ahora quiere ir por más: planea construir una cafetería al lado de su casa para los visitantes y, lo más importante, espera poder volar en un avión real algún día.

La “casa avión”, ubicada en el pueblo de Phnov, Sangkat Sambour, ciudad de Siem Reap, provincia de Siem Reap, es la primera en territorio camboyano inspirada y construida sobre este particular diseño. En lo que a Chrach respecta, él ya hizo historia al llevar a “lo más alto” su proyecto.

