“Al principio los hacía gratis”: confecciona disfraces, aprendió con su tía en Oxford y trabajó para Cris Morena, Flavio Mendoza y Las Pelotas

Telas de diferentes texturas, hilos de colores, sombreros y cientos de disfraces para todas las edades y preferencias: varios de la década del 70, princesas, villanos, héroes, de La Casa de Papel, El Juego del Calamar hasta de los famosos carpinchos de Nordelta. “Este es mi mundo mágico”, afirma Sonia Williams, de 58 años, desde su amplio taller ubicado en una antigua casona, con fachada de color blanca, en pleno Palermo Hollywood. Desde 1999 confecciona, alquila y vende disfraces para chicos, adultos, teatros, televisión e importantes productoras.

“Cuando era chiquita todos los veranos iba a visitar a mi tía Vanesa a Oxford, Inglaterra. Ella fue quien me enseñó a coser cuando tenía 12 años. También me incentivó para que me perfeccionara en un curso en Londres”, rememora. Tiempo después la joven se entusiasmó con la carrera de Ingeniería Agronómica . Se recibió y vivió un tiempo en el campo. El cambio de rumbo llegó con su hijo Nicolás. “Cuando él tenía cinco años empecé a diseñarle todos los disfraces que le encargaban para los actos de fin de curso del jardín. Me di cuenta que me apasionaba. Mis primeras creaciones fueron de animalitos o de indios y las cosía en el comedor de casa”, cuenta. De aquella época aún conserva algunos modelos.

“Al principio los hacía gratis, no me animaba a cobrarlos”. Diego Spivacow/AFV

Lo que arrancó como un hobby se transformó en su estilo de vida. Con el boca a boca comenzó a hacerse conocida entre los padres de la escuela de su hijo: le encargaban atuendos de todos los cursos. “Los disfraces de Sonia”, como le decían, comenzaron a tener brillo propio. “Al principio los hacía gratis, no me animaba a cobrarlos”, dice, entre risas. Hasta que en 1999 apostó a abrir las puertas de su propia tienda en Palermo, ubicada sobre la calle Nicaragua 5966, le puso su nombre: Sonia Williams. Allí, montó su mundo mágico con taller de confección y costura. Además de los disfraces para los colegios locales se acercaban al local clientes previo a su viaje de egresados, fechas claves como Halloween y Navidad, despedidas de soltero, fiestas de 15, casamientos o de Cincuenta y otros eventos.

Luego, sin imaginarlo, llegó el gran salto: la contrataron para realizar vestimentas especiales en producciones en televisión. “Cris Morena fue una de las primeras, fue increíble trabajar con ella. Para Casi Ángeles, por ejemplo, realizamos trajes a medida para que los protagonistas se pudieran colgar de los techos”, recuerda. También participó en Chiquititas y Alma Pirata.

Cris Morena fue una de sus primeras clientas famosas. "Fue increíble trabajar con ella". Diego Spivacow/AFV

Con los años sus disfraces y cabezudos (de personajes, animales y comidas) fueron protagonistas de varios programas: ShowMatch, Polémica en el Bar, Peligro sin Codificar, La Peluquería de Don Mateo, Periodismo para todos, Gran Hermano, Noti Campi, varios de Guido Kaczka, La Peña del Morfi y Masterchef, entre muchos más. Para el teatro, Flavio Mendoza le ha encargado varios diseños. Y en estos últimos años, también trabaja para shows y videoclips de muchos cantantes y rockeros. Entre ellos, Ciro y los persas, Louta, Las Pelotas y Axel.

“Antes nuestro fuerte eran los actos escolares y las fiestas de disfraces, pero con el Covid tuvimos que buscar nuevos rumbos”. Diego Spivacow/AFV

Williams cuenta que con la pandemia su rubro tuvo que reinventarse por completo. “Antes nuestro fuerte eran los actos escolares y las fiestas de disfraces, pero con el Covid tuvimos que buscar nuevos rumbos”, dice. Sonia no se dio por vencida y dejó volar aún más su imaginación. “Nos dedicamos a buscar por todas partes a empresas que necesitaban muñecos gigantes de sus logos. Los animadores infantiles que hacían juegos didácticos disfrazados de cocodrilos o caballos, entre otros, a través de las redes sociales también nos hicieron varios pedidos. Por suerte, estuvimos trabajando a full estos dos años”, expresa. Asimismo, la contrataron para importantes series internacionales.

“Los chicos vienen, se sientan y me dibujan lo que quieren y yo les hago. En la década del 90 salían mucho las princesas de Disney y los superhéroes. Ahora van cambiando las tendencias y piden el disfraz según los estrenos de la temporada”. Diego Spivacow/AFV

De las princesas a los personajes de las series televisivas

Cuando los más pequeños ingresan a su taller se quedan sorprendidos con la diversidad de diseños. “Los chicos vienen, se sientan y me dibujan lo que quieren y yo les hago. En la década del 90 salían mucho las princesas de Disney y los superhéroes. Ahora van cambiando las tendencias y piden el disfraz según los estrenos de la temporada”, asegura. Antes de la pandemia uno de los más solicitados eran Elsa y Anna de Frozen, ahora son un éxito los protagonistas de la película infantil que ganó el Oscar “Encanto”. Peppa Pig y Paw Patrol son otros hits del momento.

Lo que arrancó como un hobby se transformó en su estilo de vida. DIEGO SPIVACOW - AFV

De los modelos de adultos, pican en punta los de La Casa de Papel y los del Juego del Calamar. “No importa la edad, acá se sienten niños otra vez”, afirma Sonia y cuenta que actualmente están saliendo los disfraces “al cuerpo y bien apretados”. De los muñecos cabezudos (hay más de 300) , el modelo de Daddy Yankee lo alquilan muchísimo para los casamientos.

Sonia Williams, creadora de disfraces Diego Spivacow/AFV

La emprendedora es súper creativa y siempre está detrás de las últimas tendencias. “En mis viajes me gusta visitar las tiendas de disfraces y mirar qué se viene. Mi sueño es tener en Argentina un local gigante de tres pisos como hay en Londres”, confiesa. A su lado, tiene una de sus últimas creaciones: un muñeco inmenso de un flamenco de casi 2 metros. Continuamente mira tutoriales para perfeccionarse y sorprender a sus clientes. ¿Su preferido? “Un disfraz de Maléfica que hice con varios trucos. El casquete con cuernos me parece increíble”, concluye. Sonia en su taller creó su mundo de fantasías donde reinan las hadas, los piratas, las princesas y los duendes. Y por su puesto, hay rienda suelta para la imaginación.