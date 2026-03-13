Alessandra Mussolini, la nieta del líder fascista entra a la casa de Gran Hermano en Italia

La mujer, de 63 años, tiene un pasado en el espectáculo y en la política, y ha entrado en diversas controversias por defender el apellido de su abuelo paterno; además, es sobrina de Sophía Loren

Hay una frase atribuida a Karl Marx que señala que la historia se repite dos veces. La primera, como tragedia. La segunda, como farsa. Algo así podría aplicarse a lo que ocurrirá en Italia en las próximas semanas. Alessandra Mussolini, nieta del dictador fascista italiano Benito Mussolini, será una de las participantes de la versión 2026 del Gran Hermano VIP de ese país.

“¡Agárrense fuerte! Entro en la casa de Gran Hermano", dijo en un video de promoción del reality esta mujer rubia, nacida en Roma hace 63 años, y que porta con orgullo el apellido de su abuelo paterno. Con la mirada a cámara y actitud simpática, Alessandra prometió cantar, hablar, bailar y aprender en el popular programa, que en la península itálica se llama Il Grande Fratello VIP y que comienza el próximo 17 de marzo.

La flamante “hermanita”, como se le dice a los participantes del ciclo, es hija de Romano Mussolini, el cuarto de los cinco hijos de Il Duce. Pero además, la madre de Alessandra, María Scicolone, es hermana de un verdadero ícono del espectáculo italiano: Sophía Loren.

Sin dudas, estos parentescos, y también un pasado no exento de polémicas, convierten a priori a la participante en una de las más llamativas de esta octava edición del GH VIP.

Alessandra Mussolini siempre defendió la memoria de su abuelo Benito Ig / @alemussolini_

Su paso por el cine

La nieta de Mussolini y sobrina de Loren no es una figura desconocida en Italia. Quizás como un intento de enlazar su destino al de sus familiares famosos -que no es lo mismo que célebres-, Alessandra participó tanto del mundo del espectáculo como en el de la política.

En el primero de estos rubros, la joven Mussolini apareció en una docena de películas entre 1972 y 1990. Tuvo uno de los puntos culminantes de su carrera en el séptimo arte italiano en 1977, cuando interpretó un pequeño papel al lado de su tía en el célebre filme Un día muy particular, de Ettore Scola.

Paradójicamente, dicha historia tiene como telón de fondo la visita de Adolf Hitler a Roma, en el año 1938. Es una crítica mordaz que refleja el modo en que el fascismo invadía la vida personal de los ciudadanos durante el gobierno tiránico de Benito Mussolini.

Alessandra Mussolini, de espaldas detrás de Sophía Loren en una escena del film de Ettore Scola, Un día muy particular Ig / @alemussolini_

Un disco y una tapa de Playboy

Un hecho llamativo que tiene que ver con la vida artística de Alessandra ocurrió en 1982. Ese año, en su breve rol como cantante, la muchacha grabó un disco pop llamado Amore. Lo curioso es que este long play no se publicó en Italia, sino en Japón.

En el país oriental, además, este material, con canciones en italiano, inglés y japonés, se transformó en un objeto de culto y un bien extremadamente preciado para los coleccionistas.

Alessandra Mussolini fue tapa de Playboy versión italia en la década del 90 del siglo pasado Click.ro

Alessandra Mussolini grabó un disco en Japón cuyos temas se convirtieron en objeto de culto años después Last FM

Dedicada también al modelaje, en 1983 posó para la versión italiana de Playboy. En la portada de la clásica revista para adultos la presentaban con la leyenda: “La determinación del abuelo Benito. El sex-appeal de la tía Sophía Loren”.

El camino político

Pero los afanes de la muchacha por el universo del entretenimiento finalizaron, o tomaron una pausa, a comienzos de los ‘90. Entonces, una nueva vocación arrebató sus horas: la política.

Y como la sangre tira más que el agua, Alessandra se volcó de lleno hacia la derecha. Ingresó al partido neofascista Movimiento Social Italiano (MSI) y en 1992 fue elegida diputada por Nápoles, la ciudad en la que residía.

Alessandra Mussolini se presentó a uno de sus cargos como legisladora por la lista de Silvio Bernusconi Ig / @alemussolini_

A partir de allí, su trayectoria política siguió sumando escalones. Fue diputada nacional, más tarde, senadora y finalmente, eurodiputada. Siempre con movimientos políticos ligados a las fuerzas de la derecha. Incluso, en una de sus elecciones como legisladora, se presentó en la lista de Il Popolo della Libertà, el partido que había creado el líder conservador y presidente del país, Silvio Berlusconi.

Las polémcias de Alessandra

Por supuesto, cargando con ese apellido y con sus posiciones políticas, Alessandra Mussolini no podía quedar afuera de diversas polémicas. Como siempre intentó mantener en alto la memoria del abuelo, en el año 2003, abandonó el partido que integraba, la Alianza Nacional, luego de que el líder de ese movimiento, Gianfranco Fini, definiera al fascismo como “el mal absoluto”.

Años más tarde, en el programa televisivo Porta a Porta, la nieta de Mussolini tuvo un fuerte enfrentamiento con Vladimir Luxuria, una legisladora trans y de izquierda.

Luego de manifestar opiniones contra la comunidad gay, Alessandra Mussolini cambió radicalmente su postura y ahora es una defensora de los derechos LGBTQ+ y se fotografío con los colores del orgullo Ig / @alemussolini_

En una discusión que forma ya parte de la cultura popular de Italia, Luxuria criticó la posición de su contrincante en el debate sobre los inmigrantes y la trató de fascista. La nieta de Il Duce contestó, enojada: “Se viste de mujer y cree que puede decir lo que quiera”, para luego rematar con una frase tremenda: “¡Mejor un fascista que un maricón! (Meglio fascista che frocio!).

En 2008, aseveró en otra entrevista que su abuelo Benito “no odiaba a los homosexuales”. Una afirmación parece contradecirse con las pruebas históricas. En el régimen fascista, los gays eran tratados como degenerados y a muchos hasta se los obligó a emprender un camino de exilio interno. Fueron enviados a la isla de San Domino, en el archipiélago de Tremitis, en el Mar Adriático.

En los últimos años, según ella misma confesó, por haber escuchado a sus hijos, Alessandra cambió su postura extrema contra los homosexuales. Envió para quienes había denostado un mensaje de comprensión y convivencia y hasta realizó, en 2021, una sesión de fotos para sumarse a la movida del orgullo LGBTQ+.

“Cambiar significa ser libre”, escribió entonces en sus redes sociales, en un mensaje que llevaba de fondo los colores que identifican a las diversidades sexuales.

La ilustración que subió Jim Carrey a sus redes sociales y que provocó la indignación de Alessandra Mussolini Ig / @alemussolini_

Cruce con Jim Carrey

Otra polémica en la que intervino Alessandra Mussolini fue de carácter internacional. Ocurrió a través de las redes y esta vez la nieta del dictador italiano se metió con un peso pesado del espectáculo: Jim Carrey.

Fue en 2019. El actor, que en verdad es de origen canadiense, publicó en su cuenta un dibujo con la intención de cuestionar a Donald Trump, entonces presidente de los Estados Unidos. En la imagen se lo veía al mandatario norteamericano colgado cabeza abajo junto a Mussolini, en una reproducción intervenida de lo que fue la ejecución del líder fascista.

Jim Carrey nunca respondió a los posteos de Alessandra Mussolini (Foto: Redes Sociales)

Indignada ante tal imagen que, según ella, ofendía el recuerdo de su abuelo, Alessandra comenzó a responder con una andanada de mensajes fuertes contra el intérprete. En el primero de ellos, simplemente le dijo a Carrey: “Vos sos un bastardo”.

Y luego, la sobrina de Sophía Loren continuó posteando una serie de fotos o ilustraciones críticas de la cultura estadounidense -un hongo atómico, los azotes de un hombre blanco a un afroamericano, las figuras de nativos americanos desaparecidos- con una sugerencia irónica al actor: “¿Por qué no dibujás esto?“.

El protagonista de The Truman Show nunca respondió estos posteos.

La respuesta de Alessandra Mussolini a Jim Carrey: "Pienso que deberías sacarle una foto a esto también" Ig / @alemussolini_

El regreso a las pantallas

Tras finalizar su período como Eurodiputada en 2019, bajó su perfil como política, pero no dejó de estar conectada de alguna manera con la fama. Volvió al mundo del espectáculo. En este caso, televisivo. Así, en 2020 fue participante de Bailando con las estrellas -versión italiana de Bailando por un sueño, donde llegó hasta las instancias finales.

La performance de la nieta de Il Duce fue bien recibida por el público italiano, a tal punto de que al año siguiente, el programa volvió a convocarla, pero esta vez para que actúe como comentarista del ciclo, un trabajo que realizó eficazmente y siempre con alguna que otra polémica como cuando, tras una discusión con otra parcipante, amenazó con renunciar a su espacio dentro del show.

Alessandra Mussolini pasó por el espectáculo y la política Ig / @alemussolini_

Ahora, cuando el Canal 5 de la televisión italiana inaugure la edición número ocho de Il grande fratello VIP, la extrovertida rubia volverá a dar que hablar. Le sobra tela para generar todo tipo de contenidos. Seguramente va a prodigar sonrisas y desbordar simpatía. Siempre y cuando, nadie se meta con su abuelo Benito.