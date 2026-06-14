Efemérides del 14 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este domingo se conmemora la muerte de Jorge Luis Borges, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 14 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como domingo, sábado en el que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges.
El célebre escritor nació el 24 de agosto de 1899 en el barrio porteño de Palermo. Es aclamado a nivel internacional por sus poemas y cuentos, y es considerado una figura clave tanto en la literatura hispanohablante como en la mundial. Sus libros más conocidos son Ficciones y El Aleph, ambos publicados en la década del 40. Además de su vocación por la escritura, también se desempeñó como profesor universitario, ensayista y traductor. Recibió muchos reconocimientos y galardones por su obra, pero nunca pudo obtener el Premio Nobel de Literatura, a pesar de haber sido nominado por 30 años.
Borges falleció el 14 de junio de 1986 a los 86 años en Ginebra, Suiza. Fue víctima de un cáncer hepático y un enfisema pulmonar. Sus restos permanecen en suelo suizo, precisamente en el Cementerio de los Reyes.
Efemérides: qué pasó un 14 de junio
- 1699 – Se presenta la primera máquina de vapor a cargo de Thomas Savery en la Real Sociedad de Londres.
- 1777 – Estados Unidos adopta su tradicional bandera de estrellas y barras.
- 1823 – Guatemala se separa de México.
- 1900 – Hawaii se convierte en territorio de los Estados Unidos.
- 1919 – Se realiza el primer cruce directo del Atlántico en un aeroplano.
- 1920 – Muere el sociólogo alemán Max Weber.
- 1925 – Nace el político estadounidense Pierre Salinger, quien también se desempeñó como periodista.
- 1928 – Nace Ernesto “Che” Guevara, revolucionario cubano de origen argentino.
- 1942 – Se estrena Bambi, un clásico de Disney.
- 1946 – Nace Donald Trump, empresario, celebridad mediática y presidente de los Estados Unidos.
- 1969 – Nace la tenista alemana Steffi Graf.
- 1970 – Nace el conductor argentino Mariano Iúdica.
- 1973 – Nace el cantante argentino Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, mejor conocido como “Coti”.
- 1982 – Nace el talentoso pianista chino Lang Lang.
- 1986 – Muere el escritor argentino Jorge Luis Borges en Ginebra, Suiza.
- 1992 – La Cumbre de la Tierra adopta en Río de Janeiro la Agenda 21, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y la Declaración de Principios sobre Bosques.
- 2016 – Muere la actriz y política argentina Irma Roy
- 2017 – Muere Ernestina Herrera de Noble, una de las principales propietarias del Grupo Clarín.
- 2025 - Comienza la 21° y la primera edición de un formato ampliado de 32 clubes de las 6 confederaciones continentales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.
- Se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Este día es promovido por la Organización Mundial de la Salud para “agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares”.
- 1
Hoyt Richards fue el primer supermodelo masculino del mundo pero cayó en una secta “para ricos y lindos”
- 2
Por qué olvidamos el nombre de las personas en plena charla, según la psicología
- 3
Día Mundial del Gin: de amigos del club a creadores del destilado que se coronó en el certamen más prestigioso del mundo
- 4
Metal, vidrio o plástico: qué botella de agua es mejor para usar todos los días