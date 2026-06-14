Efemérides del 14 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 14 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como domingo, sábado en el que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges.

El célebre escritor nació el 24 de agosto de 1899 en el barrio porteño de Palermo. Es aclamado a nivel internacional por sus poemas y cuentos, y es considerado una figura clave tanto en la literatura hispanohablante como en la mundial. Sus libros más conocidos son Ficciones y El Aleph, ambos publicados en la década del 40. Además de su vocación por la escritura, también se desempeñó como profesor universitario, ensayista y traductor. Recibió muchos reconocimientos y galardones por su obra, pero nunca pudo obtener el Premio Nobel de Literatura, a pesar de haber sido nominado por 30 años.

Borges falleció el 14 de junio de 1986 a los 86 años en Ginebra, Suiza. Fue víctima de un cáncer hepático y un enfisema pulmonar. Sus restos permanecen en suelo suizo, precisamente en el Cementerio de los Reyes.

Efemérides: qué pasó un 14 de junio

1699 – Se presenta la primera máquina de vapor a cargo de Thomas Savery en la Real Sociedad de Londres.

1777 – Estados Unidos adopta su tradicional bandera de estrellas y barras.

1823 – Guatemala se separa de México.

1900 – Hawaii se convierte en territorio de los Estados Unidos.

1919 – Se realiza el primer cruce directo del Atlántico en un aeroplano.

1920 – Muere el sociólogo alemán Max Weber.

1925 – Nace el político estadounidense Pierre Salinger, quien también se desempeñó como periodista.

1928 – Nace Ernesto “Che” Guevara, revolucionario cubano de origen argentino.

1942 – Se estrena Bambi, un clásico de Disney.

1946 – Nace Donald Trump, empresario, celebridad mediática y presidente de los Estados Unidos.

1969 – Nace la tenista alemana Steffi Graf.

1970 – Nace el conductor argentino Mariano Iúdica.

1973 – Nace el cantante argentino Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, mejor conocido como “Coti”.

1982 – Nace el talentoso pianista chino Lang Lang.