Ampollas y hambre: una top model reveló el lado B de los desfiles de moda

Kaia Gerber, una de las modelos mejores pagas del rubro, habló de los aspectos ocultos del mundo de la moda

Kaia Gerber es una de las modelos más solicitadas para las pasarelas. Con una genética privilegiada heredada de su madre, Cindy Crawford , aparece en el top 50 mundial de su gremio y también en el ranking de las profesionales con mayores ingresos.

Los diseñadores la aman desde que la vieron caminar en su primer desfile en 2017, pero no por eso le ahorran las consecuencias de pasar meses en aviones, montada sobre tacones y casi sin comer.

El glamour cuesta: dos personas ayudan a Gerber a meterse en un atuendo Crédito: Instagram: @kaiagerber

La semana pasada culminó la temporada de desfiles del otoño-invierno 2020-2021 que empieza en Nueva York, sigue en Londres, continúa en Milán y concluye en París. A propósito del final de la época intensa de trabajo, Gerber utilizó Instagram para mostrar el lado no tan glamoroso de las semanas de la moda.

Llenos de ampollas: los talones de Katy Gerber muestran el rigor de una vida sobre las pasarelas Crédito: Instagram: @kaiagerber

En su cuenta, la modelo utilizó una serie de imágenes de todo lo que no se ve con un texto que escribió en tono irónico "Highlights from the last month" (destacados del mes pasado): un talón repleto de ampollas , un viaje en avión con barbijo en pleno coronavirus, un equipo de personas ayudándola a entrar en una ajustada prenda y un meme que dice "si no como un pastel pronto podría morir".