La modelo de 18 años se separó del comediante Pete Davinson hace algunas semanas Crédito: Instagram

Kaia Gerber, la modelo de 18 años, ya se armó una carrera más allá de su madre. Vive lejos de Cindy Crawford, la definición de la súper modelo, y tiene contrato con algunas de las firmas más prestigiosas del mundo.

Esta semana fue noticia, no por algo que haya hecho en la pasarela, sino por una foto que subió a sus redes. Es una selfie en el espejo, sacando pancita y tapándose la cara con un libro de maternidad, The One Minute Mother de Spencer Johnson. La captura que la acompaña es "read into this", o sea "interpretá esto" o literalmente: "leé esto".

La modelo estuvo saliendo con el comediante Pete Davinson, exnovio de Ariana Grande, desde octubre hasta hace algunas semanas. Quizás sea un mensaje hacia él, o simplemente un chiste ya que está comiendo un pote de helado y usando ropa cómoda.

La foto de los rumores Crédito: Instagram