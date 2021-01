Angie Landaburu. En su primer aniversario con Tomás Eurnekian, sueña con ser mamá

Apenas unos días antes de que Uruguay cerrara sus fronteras, Ángeles Landaburu (27) logró sacar los pasajes para desembarcar en esas playas esteñas que tanto aprendió a amar. Instalada desde hace casi dos años en Miami junto a su marido Tomás Eurnekian (28, dedicado a los medios, sobrino nieto de Eduardo Eurnekian, uno de los hombres más ricos de Argentina), Angie necesitaba reencontrarse con su familia materna. “Mis raíces también están acá; de alguna manera creo que mi amor por el mar nació acá… Mamá (Ángeles Cibils) es de Montevideo, por lo que mi vida siempre estuvo un poco repartida entre Argentina y Uruguay”, cuenta la reconocida influencer y modelo de la agencia Elite París, la misma que representa a Kendall Jenner y a Emily Ratajkowski. “El parate obligado que se vive por esta pandemia creo que nos da una libertad nunca antes imaginada”, dice y da comienzo a la charla con ¡HOLA!

–¿A qué te referís?

–Hablo de la temporada en Punta del Este, que es muy diferente a otros años. Casi no hay eventos sociales y eso para mí significa básicamente no tener horarios. No sabés lo feliz que me siento… Es el primer verano que puedo estar tirada en la playa sin tener que salir corriendo de un evento a otro. Y eso personalmente me da sensación de libertad. Mis amigos a veces no lo entienden cuando se los digo. Pero el verano para mí es temporada alta de trabajo y por lo general tengo agenda completa hasta el 15 de enero: compromisos con marcas, campañas, desfiles, producciones de fotos.

–¿Qué hacés ahora con tu tiempo libre?

–Me obligó a repensar y decir “bueno, esta es la situación que estoy viviendo ahora, ¿qué provecho puedo sacarle?”. Reconozco también que tengo buena adaptación al cambio. Con los dos años últimos que viví en Miami, me di cuenta de que no sufro el desarraigo y podría vivir en cualquier lugar del mundo bajo cualquier circunstancia. De hecho, mi primer año de casada lo pasé encerrada en pandemia. [Risas].

–¿La cuarentena fue buen momento para pensar en otros proyectos?

–Totalmente. Yo soy una millennial y como tal, todo lo que construyo lo hago pensando en el aquí y el ahora… No tengo una mirada tan marcada sobre el futuro. Me gusta proponerme metas cortas, realizables, que me llenen de orgullo una vez que las concreto. Mis planes siempre son a corto plazo, de acá a tres meses.

–¿Te animaste a hacer cosas nuevas?

–Empecé a practicar nuevos deportes, como el golf y el paddle, y encaré una cuenta pendiente que era el diseño: hice una cápsula de moda para Kosiuko. Desde hacía tiempo que queríamos armar algo pero no se podía concretar y ahora, a pesar del momento más crítico que estamos viviendo, le encontramos la vuelta para lanzarla. Y el tiempo libre también me llevó a conectarme de a poco con una vida más sustentable.

–¿Qué hábitos cambiaste?

–Uso mucha menos agua; trato de no consumir cosas de plástico y separo la basura. Cada cambio de hábito requiere esfuerzo y son costumbres que lleva mucho tiempo erradicar. Pero me lo tomo con mucho compromiso y entiendo que este proceso es un paso a paso.

–En noviembre celebraste tu aniversario de bodas… ¿Cómo viviste este primer año de casada?

–Fue un gran desafío para los dos. No sólo nos sorprendió la pandemia, sino que además lo empezamos viviendo en otro país. Nosotros somos de hacer balances y un poco lo que sacamos de positivo en este 2020 es que todo lo que pasó nos fortaleció como pareja.

–¿Qué es lo que admirás de tu marido?

–Admiro su ética laboral, y cómo es como persona. Él es muy generoso y sobre todo, me apoya incondicionalmente… Es difícil encontrar alguien así, que mantenga siempre los valores, que para mí son muy importantes, como la honestidad y la lealtad.

–¿Hay planes de formar una familia?

–Hoy estoy más enfocada en cumplir mis objetivos porque sé que el día que quiera ser madre voy a querer serlo full time. Mientras tanto, quiero focalizarme en cumplir mis sueños: tengo dos proyectos de tele, algo para Netflix y quiero seguir viajando.

"Tomi es honesto y leal y eso me despierta mucha admiración. Es muy generoso y, sobre todo, me apoya incondicionalmente"

"Fue un desafío vivir el primer año de casados encerrados, pero nuestro balance resultó positivo"

