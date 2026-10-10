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Cómo expresan amor los gatos y cómo eligen a su humano favorito

Descubrí las señales que revelan el apego de tu felino y cómo la soledad impacta en su bienestar emocional

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Cómo expresan amor los gatos y cómo eligen a su humano favorito
Cómo expresan amor los gatos y cómo eligen a su humano favorito Unsplash

A menudo catalogados como animales distantes o excesivamente independientes, los gatos poseen formas sutiles pero profundas de manifestar afecto. En diálogo con la periodista Carola Gil, la veterinaria Virginia Vallejo explicó las claves de la afectividad felina y la importancia del acompañamiento cuando sus tutores se ausentan.

De acuerdo con Vallejo, los felinos son seres apegados. Entre las principales demostraciones de cariño se destacan el hábito de lamer a las personas —gesto con el que reconocen al ser humano como parte de su propia especie—, la búsqueda activa de compañía y el ronroneo constante al recibir caricias o interactuar. Asimismo, la especialista definió a los gatos como “sociables facultativos”, es decir, animales capaces de aprender a convivir y disfrutar del intercambio no solo con las personas, sino también con otros gatos o perros.

Tres señales que tu gato te ama
Tres señales que tu gato te ama

Sin embargo, este fuerte vínculo genera que la ausencia prolongada del tutor impacte directamente en su bienestar. Vallejo enfatizó que los gatos extrañan y necesitan a su familia. Ante viajes o ausencias imprevistas, es habitual que manifiesten malestar dejando de comer o incluso realizando travesuras al regreso de sus dueños, conducta derivada de la angustia de pensar que la separación podría ser definitiva.

Cómo expresan amor los gatos y cómo eligen a su humano favorito
Cómo expresan amor los gatos y cómo eligen a su humano favorito Unsplash

Por estas razones, la veterinaria desaconsejó dejar a un gato completamente solo por más de 24 horas. Durante cualquier ausencia, es imprescindible garantizar la revisión diaria de su alimentación, su correcta hidratación y la limpieza de su bandeja sanitaria, además de mantener su rutina diaria de al menos 20 minutos de juego. Para ausencias de más de tres días, se vuelve necesario recurrir a los servicios de un cat sitter o contemplar su traslado a un hotel especializado en felinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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