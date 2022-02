Anna Sorokin: la joven rusa que estafó a la socialité de Nueva York y terminó presa

Son muchas las veces que la frase “La realidad supera a la ficción” se hace presente. Tanto que uno de los últimos hitos de la televisión se basa -justamente- en la producción de ficciones alrededor de eventos y personajes que de verdad sucedieron. Despertando el morbo, el voyeurismo o hasta la incredulidad, el fanatismo excede a la pantalla y como espectadores nos envolvemos en una búsqueda casi detectivesca para descubrir en dónde se ubica la línea entre la realidad y la ficción, y hasta reconocer los rostros de las personas que ahora conocemos gracias al trabajo de los más exitosos actores.

De todas las plataformas de contenido, Netflix supo capitalizar este fenómeno mejor que nadie y su próximo estreno, Inventing Anna, es tan solo una nueva prueba de ello.

Originaria de Domodedovo (una ciudad que está muy cerca de Moscú), la familia de Anna Sorokin se mudó a Alemania cuando ella tenía tan solo 16 años. Lugar que la joven también dejó atrás cuando decidió estudiar en la Universidad Central Sain Martin de Londres en 2011 para, más tarde, mudarse a París y trabajar en la revista de moda francesa Purple.

Envuelta en un universo de marcas de lujo, últimas tendencias y las mejores fiestas, fue en esta época que decidió usar el seudónimo de Anna Delvey con el cual, tiempo después, llegaría a los titulares de los medios más importantes del mundo. Ya con nuevo apellido y toda una historia inventada, en 2013 llegó a Nueva York y buscó hacerse un nombre entre la élite joven de la ciudad. ¿Cómo lo logró? Sostenía que era la millonaria heredera de una familia alemana y que estaba esperando una enorme suma de dinero que llegaría ‘en cualquier momento’.

La gran estafa de Anna Sorokin se basó en la increíble combinación de iniciativas de negocios y una historia que parecía sacada de un cuento de hadas:

En total, Anna Sorokin acumuló una deuda de US$30.000 en el 11 Howard Hotel de SoHo y US$11.518 en el hotel Beekman. Junto con el W New York Union Square, las tres empresas presentaron cargos contra ella por robo de servicios.

Alojada en el Passages Malibu, un centro de tratamiento de adicciones en California, después de una operación encubierta fue arrestada en 2017. Casi un año más tarde se fijó el juicio para principios de 2019, en el cual se la encontró culpable de ocho cargos, incluido hurto mayor en segundo grado, intento de hurto mayor y robo de servicios.

La sentenciaron de 4 a 12 años en una prisión estatal, una multa de 24.000 dólares y el pago de 199.000 dólares. A principios de 2021 fue liberada para volver a ser encarcelada cuando se quedó más tiempo que el de su vida y -desde febrero- está detenida bajo la custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a la espera de ser deportada a Alemania.

“Este lugar no está nada mal [refiriéndose a la prisión estatal] en realidad. La gente parece pensar que es horrible, pero yo lo veo como un experimento sociológico (...) Hay un par de chicas que también están acá por delitos financieros. Esta chica estuvo robando las identidades de otras personas. No me di cuenta de que era tan fácil” - Anna Sorokin