Antonio Banderas y Mario Casas se unen para el lanzamiento de la fragancia The Icon

Actitud. Quizá esa sea la palabra perfecta para definir a estos dos actores españoles. Dos generaciones que se unen bajo un concepto: el éxito de lograr lo que se proponen. Años después de “El camino de los ingleses”, la primera película en la que trabajaron juntos, Antonio Banderas y Mario Casas volvieron a unirse para el comercial de The Icon, la nueva fragancia de Antonio Banderas.

Dos íconos de estilo

Desde Madrid, en una entrevista con LA NACION, Banderas y Casas hablaron de éxito, de su carrera y de aquello que los une. “Da igual de dónde vengas o dónde trabajes. Creo que al fin del día, ser un ícono es dejar una huella en los demás. Con que dejes una huella maravillosa solo en una persona, seguramente serás un ícono para él”, explica Casas. Mientras que Banderas refuerza: “Creo que los íconos son personas que, en un momento determinado, son capaces de cambiar la sociedad en la que viven. Producen cambios reales en todos nosotros”.

“Sé fiel a ti mismo, respeta tus valores y nunca renuncies a ellos. El éxito consiste en ser original y auténtico, y también, un poco provocativo” - Antonio Banderas.

"The Icon" de Antonio Banderas perfumes. Foto: Puig

El regalo perfecto para papá en su día

Intrépido, creativo, original y natural. Así es el hombre The Icon, y se refleja en la carrera de ambos actores, que comparten una visión elegante pero relajada de la vida. La fragancia es fresca y amaderada. Según Banderas, la más sofisticada que haya lanzado junto al grupo Puig hasta ahora. Con una elegante botella mazul marino y cobalto, tiene notas de salida de pimienta negra y pomelo. Notas de corazón de lavanda y salvia; y las notas de fondo son sándalo y musgo de roble. Una propuesta creada para hombres que se atreven a más.

“Me considero bastante intrépido. Sino me aburro. Si no estoy en un lugar de abismo constante, si el suelo no se mueve debajo mío, tanto en los proyectos como en mi vida personal, me aburro de mí mismo. Lo necesito. Entonces todo el rato intento reinventarme y buscar proyectos difíciles”, explica Casas acerca de los desafíos.

Este espíritu audaz e innovador representa a la nueva generación de fragancias Antonio Banderas, y trae su propia impronta. “Al incluir a Mario en The Icon, el concepto es más amplio: entran elementos de juventud, de frescura, de dinamismo, de humor que él aporta y que se reflejan en el comercial”, explica Banderas. Una propuesta que une a dos hombres apasionados por lo que hacen. El regalo ideal para un padre exigente.

Fresca y amaderada, The Icon es una fragancia sofisticada, sobria y masculina. El regalo perfecto para para el Día del Padre.

