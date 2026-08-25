Arelis Reyes, programadora: “Que elimines la app no significa que ya no tiene acceso a tu información”

Borrar una aplicación del celular puede parecer suficiente para dejar de utilizar un servicio. Se mantiene presionado el ícono, se selecciona la opción para desinstalar y, en cuestión de segundos, desaparece de la pantalla. Sin embargo, eso no significa que también se hayan eliminado los datos personales asociados a esa plataforma.

Cuando una aplicación se desinstala, el teléfono elimina el software y, según el sistema operativo y las características del servicio, parte de la información almacenada. Pero los datos guardados en los servidores de la empresa pueden continuar allí, incluso después de que la app haya desaparecido del dispositivo.

Esto puede incluir el perfil del usuario, fotografías, mensajes, preferencias, historial de actividad u otra información vinculada con la cuenta. Por este motivo, existe una diferencia fundamental entre desinstalar una aplicación, eliminar una cuenta y revocar los permisos otorgados a un servicio.

¿Cómo borrar los datos personales de una aplicación cuando ya no queremos usarla?

La programadora y creadora de contenido Arelis Reyes explicó esta diferencia en sus redes sociales. “Que elimines la app no significa que ya no tiene acceso a tu información. Muchas veces descargamos una app, la utilizamos por cierta cantidad de tiempo, le damos en iniciar sesión con Google y luego, ¿sabes qué? Ya no quieres usarla. Entonces la borramos y se acabó. Pero no es exactamente así, porque sigue teniendo tu información, sigue existiendo tu cuenta y sigue teniendo conexiones con tu correo”, explicó la especialista.

Por eso, desinstalar una app no equivale automáticamente a solicitar la eliminación de una cuenta. Si una persona tiene la intención de abandonar definitivamente una plataforma, deberá buscar dentro del servicio las opciones relacionadas con eliminar o cerrar la cuenta y revisar qué ocurre con los datos vinculados.

Arelis Reyes utilizó como ejemplo aquellas plataformas en las que el usuario selecciona la opción “Iniciar sesión con Google”. En ese caso, además de revisar la cuenta creada en la aplicación, recomienda comprobar qué servicios de terceros continúan vinculados con el perfil de Google. “Esto es importante para quitar esa asociación con tu correo o, directamente, si de plano nunca vas a volver a utilizar esa aplicación, eliminar tu cuenta”, señaló.

La cuenta, las conexiones y parte de la información personal pueden continuar existiendo aunque la app ya no esté instalada Lifestock

¿Cómo desvincular una aplicación que ya no se utiliza?

Según explicó la programadora, el primer paso debería realizarse antes de desinstalar la aplicación. El usuario puede ingresar a la configuración de su perfil y buscar las opciones destinadas a administrar las conexiones, cerrar la cuenta o solicitar su eliminación.

También es importante verificar previamente si existe alguna suscripción activa o método de pago asociado. La especialista contó que, en una oportunidad, eliminó una cuenta y posteriormente continuaron intentando realizar cobros sobre su tarjeta.

Una vez revisada la situación dentro de la propia plataforma, existe un segundo paso para quienes utilizaron su cuenta de Google para registrarse. Desde la configuración de la cuenta de Google es posible ingresar al apartado dedicado a las aplicaciones y servicios de terceros, donde aparecen las plataformas que mantienen algún tipo de conexión con el usuario. Allí se puede seleccionar el servicio que ya no se utiliza y quitar su acceso.