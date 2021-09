Aries: con qué signo del zodíaco es compatible en el amor

Aries es el primer signo de la rueda zodiacal y se destaca por su personalidad fuerte y entusiasta. También se caracteriza por su inteligencia. Busca ser admirado por su honestidad, aunque a veces pueda resultar un tanto hiriente.

Las personas de Aries son líderes por naturaleza. Como signo de fuego, Aries es proactivo, pero le resulta difícil recibir críticas. Imponer algo es una mala idea a la hora de relacionarse con este signo.

Con Marte como planeta regente, resulta impetuoso y valiente. Son seguros de sí mismos, y les interesa aventurarse en nuevos desafíos. Las personas de este signo son determinantes, rápidos e impulsivas.

Sin embargo, pueden ser un poco impacientes e insensibles cuando se encuentran en situaciones en las cuales no poseen dominio. No suelen detenerse en problemas, pueden actuar con rapidez. A la hora de discutir, no tienen dificultad en comunicar sus pensamientos. Bajo ningún término se resignan, para ellos la verdad está siempre de su lado.

Cómo es Aries en el amor

Como en la vida cotidiana, las personas de Aries también buscan alcanzar el liderazgo en sus relaciones sentimentales. Son sinceras en cuanto a sus emociones, hablan desde el corazón.

Los signos de fuego desbordan de pasión y Aries no se queda atrás. En un principio, les seduce la idea de conquistar y luchar por aquella persona que desean. Las personas de este signo pueden ser muy seductoras, adoran realizar esfuerzos por su interés romántico.

Las personas de Aries suelen liderar en sus relaciones sentimentales LA NACION

Las personas de Aries prefieren tomar la iniciativa cuando de decisiones se trata. Les molesta mucho la pereza y la rutina. Al ser impulsivas, pueden confundir sus deseos pasionales con amor verdadero, lo que a veces provoca que se aventuren en vínculos que realmente no desean.

Suelen ser dominantes, necesitan sentirse atraídos e intrigados. Las personas de este signo toman el cortejo como un desafío; conforme pase el tiempo, debería ser una batalla ganada.

Marte, el planeta rojo, le otorga una gran fuerza en su sexualidad. El amor y el sexo van de la mano para este signo. Si se aburren, si se encuentran en un lugar rutinario en su relación, pueden perder su interés y quizá hasta poner en riesgo el compromiso con su pareja.

A continuación, un resumen de los signos del zodíaco más compatibles con Aries en el amor.

Aries y Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La compatibilidad entre una pareja del signo de Aries es suprema. Ambos reconocen sus similitudes, y pueden comprender sus necesidades. Al ser transparente, Aries sabe la importancia de la sinceridad en las personas, no toleran la falsedad.

En cuanto a su intimidad, pueden sentirse desinhibidos y lograr una intensa conexión. El gran desafío para las parejas formadas por Aries es no competir entre sí. Ambos querrán llevar la delantera, si logran comunicarse y cooperar entre sí, podrán lograr tener una conexión muy fuerte.

Aries y Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Estos signos son particularmente opuestos, pero pueden complementarse a la perfección. La reflexión de Tauro aguardará la toma de acción de Aries. En un acercamiento temprano, es muy probable que quien dé el primer paso sea el signo de fuego.

Las personas de Aries pueden vincularse satisfactoriamente con Tauro si concilian sus opuestos LA NACION

Al momento de las demostraciones de afecto, Aries destacará por su esfuerzo. Gracias a su determinación, podrá demostrar su cariño a un Tauro receptivo. Para lograr una relación duradera, ambos necesitarán conciliar sus opuestos; la ambición de aventura de Aries y el deseo de un hogar de Tauro.

Aries y Leo (24 de julio - 22 de agosto)

La química entre las personas de Aries y Leo es inmediata: ambos signos se sentirán atraídos por sus personalidades fuertes. Se reconocen como impulsivos y ambiciosos, lo que los llevará a sentirse motivados. Conocen la importancia de sentirse admirados, solo deben tener cuidado a la hora de compartir el protagonismo.

En términos de afecto, se definen como una dupla muy apasionada. Aries necesita tomar el control, mientras que Leo disfruta de encontrarse siendo adorado. Para lograr una relación duradera, el reto que les depara es saber manejar sus egos.

Aries y Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

La unión entre estos dos signos puede ser muy fuerte. Ambos tienen muchas cualidades en común, predominando su independencia, entusiasmo y valentía. Acuario prioriza el bien común, es proactivo y abierto, por lo cual Aries se sentirá atraído.

Aries se vincula con Acuario por su independencia, entusiasmo y valentía Pixabay

A Acuario le fascina probar cosas nuevas, por lo que Aries se sentirá motivado a su lado. Las personas de Aries pueden ser muy individualistas, por lo que deberán realizar un esfuerzo en su relación con el solidario Acuario, para no generar confrontaciones innecesarias.

Más allá de estas compatibilidades generales, es fundamental conocer la carta astral de cada persona para conocer en profundidad cuáles son sus características y con qué tendencias energéticas establece mayor coincidencia.