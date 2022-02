Arranca el año: 7 beneficios para la vuelta al cole

La lista de útiles escolares llegó más temprano que nunca este año y no hay tiempo que perder. Desde papelería y artículos de librería hasta cartucheras, mochilas y zapatillas. ¡Y no olvidemos los libros! Durante las próximas semanas, no te pierdas el especial de Club LA NACION con beneficios para que el regreso a clases sea más práctico que nunca.

January

Los chicos pueden volver al colegio bien equipados con todo lo que provee January

En esta completísima librería artística, escolar y comercial también tienen artículos para oficina, papeles y regalería, fotocopias y servicio de imprenta, gráfica y ploteo de planos. Con el local en General San Martín (Gran Buenos Aires Norte), tienen 20 años de trayectoria en el rubro, reciben pedidos por WhatsApp y brindan servicio de delivery. Nada como dejar la lista de útiles en buenas manos. Agendas, carpetas, cartucheras, cuadernos, papelería, mochilas y mucho más.

Staac

¿Los chicos piden diseño? Encontralo en Staac

La librería con locales en Capital Federal, San Isidro y 9 de Julio (y una completísima tienda online) tiene de todo para la temporada escolar. Desde la sección artística hasta una variadísima selección de cartucheras y organizadores y las más divertidas mochilas, pasando por carpetas, cuadernos, anotadores y repuestos, útiles varios (gomas, sacapuntas, tijeras, cutters, pegamentos y reglas) y artículos de escritura (bolígrafos, lápices, plumas, marcadores, microfibras, crayones y resaltadores). También, agendas y planners de todos los tamaños.

Tienda de Útiles

Para evitar el estrés, puede ser buena idea dejar la lista completa en manos de Tienda de Útiles

Es una librería escolar, comercial y artística que realiza ventas por mayor y menor, entregas a domicilio e impresiones y sucursales en Almagro, Belgrano, Vicente López, Cañuelas y El Palomar. Con constantes novedades y gran surtido de productos, aquí encontramos insumos de oficina e informática, mochilas, cartucheras y artículos escolares y artísticos, centro de copiado y diseño, juguetes y juegos didácticos. Prepararse para la vuelta a clases nunca fue tan fácil: aquí proveen la lista de útiles en un solo lugar.

Dexter / Moov / Stock Center

Los días de deporte del colegio se resuelven fácil con Dexter, Moov y Stock Center

Toda una historia desde la primera tienda de zapatillas en 1970 hasta el actual liderazgo del mercado en locales integrales de deportes. Dexter, Moov y Stock Center son cadenas de tiendas deportivas multimarca con presencia física y virtual, con el concepto de exhibición por disciplina. Allí encontramos calzado e indumentaria para running, training, fútbol, tenis, hockey, natación, aventura, básquet, ciclismo, yoga, rugby y hasta una sección infantil con todos los implementos necesarios para el regreso a las clases de los niños deportistas (desde canilleras, protectores bucales y botellas hasta zapatillas, botines y mochilas).

Nadir

Todo texto escolar puede encontrarse en Nadir, tanto en su local físico como su tienda online

No hay colegio sin libros, ¿no? En Nadir tienen textos de nivel primario, secundario y terciario, además de todo tipo de literatura. También, textos escolares de matemática, lengua, literatura, biología, religión e idiomas (como español, inglés, hebreo, latín e italiano). Asimismo, ofrecen ejemplares escolares de biblias, diccionarios, constituciones, reglamentos de deportes y tablas periódicas. Tienen sucursales en Recoleta, Belgrano, Mataderos, Villa Crespo y Villa del Parque. Y además, una completísima tienda online con envíos a todo el país.

