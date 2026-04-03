Platón: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”

La filosofía clásica estableció una distinción fundamental entre la carencia material y la percepción subjetiva de la escasez. Platón, fundador de la Academia en el siglo IV a.C., sostuvo en su obra La República que la pobreza no deriva necesariamente de una disminución de los bienes, sino de la expansión incontrolada de los deseos.

Esta perspectiva plantea que el sentimiento de carencia surge cuando las pulsiones humanas superan la capacidad de satisfacción, lo que genera una espiral de infelicidad que persiste incluso en contextos de posesión material. “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos“, escribió el filósofo.

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La subjetividad de la abundancia en la Academia

Para Platón, el funcionamiento de las sociedades y las leyes era indisociable del estudio de la mente humana. A través de sus diálogos, el pensador exploró cómo la justicia, la política y la educación influyen en la naturaleza del conocimiento y en la gestión de las necesidades. El filósofo argumentaba que la riqueza posee una vertiente subjetiva tan influyente como la material, lo que sugiere que la ausencia de un límite interno conduce a una esclavitud frente a las propias pasiones.

En textos como el Fedro, se señala que el desconocimiento de uno mismo deriva en una inquietud constante del alma. Según este planteamiento, aquel que no logra moderar sus apetitos se convierte en esclavo de sus impulsos, lo que establece un paralelismo con las dinámicas de consumo contemporáneas, donde la sensación de falta suele provenir de necesidades creadas más que de carencias reales.

La globalización no hizo más que incrementar el consumismo humano Freepik

La virtud frente a la acumulación material

El análisis platónico no ignora la importancia de contar con los medios necesarios para una vida digna, sino que advierte sobre el riesgo de que el deseo constante anule el bienestar. En el diálogo Gorgias, Platón defendió que la virtud, y no la riqueza, es el factor determinante para la felicidad de un individuo.

La moderación y la prudencia se presentan, por tanto, como herramientas esenciales para alcanzar un equilibrio que la simple acumulación de bienes no puede garantizar. Esta visión fue compartida y reforzada por otros pensadores de la antigüedad y la modernidad:

Séneca : en sus Cartas a Lucilio, afirmó que la verdadera pobreza reside en el anhelo constante de más , no en la posesión de poco.

: en sus Cartas a Lucilio, afirmó que la verdadera pobreza reside en , no en la posesión de poco. John Stuart Mill: el economista y filósofo coincidió siglos después al señalar que la riqueza reside en el contento y no en la exigencia perpetua de incremento material.

Según los filósofos, la felicidad no se encuentra en la tenencia de cosas ilimitadas Freepik

Vigencia del pensamiento platónico en la actualidad

La tesis de Platón mantiene relevancia en el análisis de la sociedad moderna, marcada por la publicidad y el consumismo. La filosofía sugiere que muchas personas con ingresos suficientes experimentan una sensación de pobreza emocional y material debido a que sus deseos crecen a un ritmo superior al de sus satisfacciones. La solución propuesta por el pensador griego radica en la búsqueda de un límite interno y en la reflexión serena como vías para alcanzar un bienestar suficiente y estable.

Por Jaider Felipe Vargas Morales