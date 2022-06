Asustadizo y retraído: lo rescataron porque estaba hacinado y enfermo en la casa de una acumuladora

En condiciones de hacinamiento total, con el hocico atado con una soga y encerrado en una habitación junto a muchos otros perros más. Así fue rescatado Venancio esa tarde de verano de la casa de una acumuladora, en la provincia de Buenos Aires. Para completar el impactante panorama, en un ropero de ese espacio, se encontraban encerrados otros perros y varios gatos.

Entre todos los perros rescatados había varios factores en común que hacía la situación todavía más difícil: bajo peso y sus pieles en mal estado, con casos que iban de estados moderados a severos. “Cuando obtuvimos el resultado de la bioquímica sanguínea, pudimos constatar que todos tenían problemas hepáticos, bajas plaquetas, algunos presentaban alteraciones renales y sus glóbulos blancos estaban altos. En el caso de Venancio, llegó con severos problemas de piel, enzimas hepáticas alteradas y glóbulos blancos altos, que denotaban una infección”, explica Sergio Moragues, Director de Relaciones Institucionales de El Campito Refugio, la ONG que se puso al hombro el rescate y rehabilitación de la camada de perros que se encontraba en ese estado de abandono.

Ya ocupados en el tema de la salud de los animales, el paso siguiente consistió en evaluar cada caso individual para abordar el aspecto emocional y comportamental. Aunque cada animal tuvo que ser abordado en forma individual, todos presentaban miedo y para algunos este se volvía patológico; otros actuaban a la defensiva; algunos eran más sumisos.

En el caso particular de Venancio, era muy asustadizo, retraído y su actitud era de aislamiento. En primer lugar, se trabajó en la re-socialización desde lo positivo, intercalando la interacción con personas y con otros perros, dentro y fuera de la camada. Si bien ellos estaban acostumbrados a estar juntos, cuando se sintieron libres en el espacio que les habían asignado en el refugio, se encontraron en espacios más amplios y, sin ataduras, comenzaron a pelearse entre sí. Tenían edades muy diversas, por lo que en primera instancia se los separó y se los hizo socializar con otros perros. “Venancio, poco a poco y con incentivos, comenzó a interactuar y fue hermoso ver cómo se integraba y jugaba con los demás perros. Fue un trabajo de mucha paciencia y constancia”, dice con alegría Moragues.

Una luz para los sin casa

La llegada de Venancio a El Campito coincidió con el lanzamiento de la primera plataforma online de adopciones (adoptauncamperito.com.ar) de Argentina, desarrollada especialmente para el refugio por Tiendanube, que puso su tecnología e innovación a disposición de una buena causa.

“Buscamos representar al máximo la esencia de Venancio en su espacio de la plataforma. Para que eso fuera posible, trabajamos muy de cerca con la gente de El Campito para conocer sus características particulares y las de todos los camperitos -así se llaman los habitantes del refugio- y poder mostrar todo lo que tienen para dar. Por nuestra parte, formamos un equipo multidisciplinario que hizo foco en diversas áreas del proyecto para que este pudiera hacerse realidad. En el detrás de escena hay desarrolladores, expertos en tecnología y muchos otros talentos abocados 100% a facilitar el proceso de adopciones. Las fotos de Venancio, por ejemplo, fueron tomadas por una fotógrafa que a su vez es veterinaria, que pudo generar una conexión con él y retratarlo de la mejor forma, con las imágenes que finalmente hicieron posible su adopción. En su ficha, incluimos que se trataba de un perro de tamaño “chico/mediano”, que no era cachorro y que se llevaba bien con otros animales”, dice Lucas Unzaga, Director de Estrategia Digital y Contenidos de Tiendanube.

La gran novedad, y el mensaje detrás del lanzamiento, fue la transformación del botón “Comprar” -presente en las tiendas nube comerciales- que pasó a ser “¡Adoptame!” y permite a las personas acceder directamente al formulario online de adopciones.

Andaban sin buscarse…

Agustina y Draken (antes Venancio).

Agustina Amed (25) fue una de las primeras curiosas que entró a la plataforma. Sin embargo, su interés en un primer momento no era adoptar a un animalito. Lejos de esa idea, lo que la joven buscaba era conocer el trabajo que habían hecho los profesionales para esa iniciativa.

“Soy developer así que quería ver cómo la habían pensado y cómo habían manejado ciertos aspectos dentro de la web. Y ahí me encontré con Venancio. Lo que verdaderamente me llamó la atención fue el parecido físico que tenía con los perros de mi familia. Tanto el de mis padres, como los de mi hermana son negros de pecho blanco y en el momento pensé: ¡qué lindo ver a otros parecidos y que no son de raza! Lo segundo que me impactó fue su cara de bueno, me dio mucha ternura”.

Agustina confiesa que la primera vez que entró a la plataforma no llenó el formulario, pero Venancio se quedó en su cabeza. Hacía poco tiempo se había mudado sola, por primera vez, y con tantos cambios no sabía si estaba preparada o no. Pero no podía dejar de pensar en él y se arriesgó: “bueno, si todavía está en el sitio, vamos para adelante”. Y así empezó una linda historia de amor entre ellos.

Draken con su abrigo de invierno.

Todo sucedió a través de la foto que la joven había visto en la página. “Yo buscaba un perro adulto, con más de dos o tres años en lo posible, para tener certezas sobre el tamaño y entender más en profundidad algunos temas de la crianza que, viviendo sola por primera vez, iban a ser nuevos para mí. En ese sentido, hubo dos factores que fueron muy útiles a la hora de navegar la plataforma: primero, la posibilidad de buscar por tamaño y por edad, soy una persona menudita y quería un perro que también lo fuera. Además, los tags fueron muy importantes. Hay en cada descripción de los perritos que están en adopción una estrellita que señala: se lleva bien con perros, se lleva bien con niños, tiene carácter tranquilo. Sus fotos terminaron de convencerme y la descripción fue suficiente para darme cuenta que íbamos a combinar bien. Dije: listo, lo adopto. Y así fue”.

Del hacinamiento al hogar con amor

El primer encuentro fue emocionante. Venancio fue a la casa de Agustina con Marcela, una de las chicas que hace de cigüeña. Él estaba muerto de miedo al principio y ella lo esperaba con muchas ganas. Ya le había comprado juguetes, le había preparado una colcha, todo para que él se sintiera cómodo y tuviera su espacio. “La verdad es que es un compañero súper amoroso. No es de esos que te van a saltar encima apenas llegues a tu casa, pero sí va a buscar caricias al instante porque le encantan los mimos. A pesar de su historia, me dejó abrazarlo desde el primer momento”.

Agustina confiesa que todo en Venancio -que hoy se llama Draken- es especial y que le genera mucha paz tenerlo cerca. Es un gran compañero, le encanta estar donde yo estoy ella está, así que tiene su lugarcito en cada espacio de la casa. Le gusta muchísimo jugar. Todavía se asusta un poco de los juguetes, pero le encanta que lo corran y correr a su humana.

Incluso ya establecieron rutinas. Lo primero que hacen por la mañana es salir a pasear. “A veces me cuesta un poco sacarlo de casa porque le gusta mucho dormir, es como un nene chiquito, pero termina cediendo. A las salidas del mediodía, de la tarde o de la noche va súper contento. Le encanta estar en la plaza (tengo una cerca de casa) así que pasamos un buen rato ahí, sobre todo si hay solcito, que nos encanta a los dos. Después almorzamos juntos, obviamente en el mismo horario y él se dedica a dormir mientras yo trabajo. Es el mejor compañero que la vida me podría haber dado”.

