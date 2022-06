La atropelló, la arrastró una cuadra y la dejó a la deriva: “Si no la rescatábamos, se moría”

Tenía el lomo quemado. La pelvis y la cadera estaban literalmente hechas trizas. Pero aún así, derrumbada por el dolor y la indiferencia, su mirada pedía ayuda. Quizás, en el fondo, la perra sabía que ese no iba a ser su final. La habían encontrado en el barrio 21, un asentamiento precario ubicado en la Comuna 4 de la ciudad de Buenos Aires, que abarca sectores de los barrios de Barracas y Nueva Pompeya, voluntarios de Zaguates Refugio, una fundación que busca darle un futuro mejor a los perros que sobreviven en la calle.

Horas antes, un automóvil la había atropellado. La había arrastrado una cuadra y dejado simplemente a la deriva, echada a su suerte. Y allí, los mismos vecinos, que ofician también como voluntarios ante casos de maltrato, indiferencia y abandono, se pusieron en acción y dieron el alerta.

El momento en que Mini fue rescatada: sufría de dolor y no fue fácil atenderla.

“Nadie quiere un perro adulto y lastimado”

“Y allí fuimos. Cuando vimos el panorama, supimos que estábamos ante un caso extremadamente difícil. Cuando hay traumatismos tan graves es muy poco probable que el perrito o la perrita vuelva a caminar. Y si queda discapacitada/o hay todavía menos posibilidades de que sea adoptada/o porque nadie quiere un perro adulto y lastimado. Pero si no rescatábamos a Mini en ese momento, se moría”, asegura Luz Petrocci del refugio.

Activaron el protocolo que ya conocen de memoria por la cantidad enorme de perros que han rescatado a lo largo de los últimos años. Mini fue llevada de inmediato al veterinario y allí confirmaron que le faltaba un ojo, que tenía unos seis años aproximadamente y que pesaba solo 7 kg.

Mini en recuperación luego de su cirugía de cadera

“Mini estaba muy dolorida y no se mostró para nada dócil en la consulta. No se dejaba ni tocar, estaba completamente a la defensiva. Era lógico, estaba sufriendo y era su forma de protegerse”, agrega Petrocci. La estabilizaron, le administraron antibióticos y calmantes y se programó una cirugía para reconstruir su cadera, que había quedado completamente dañada en el incidente que cambió su vida para siempre.

Una decisión que hizo la diferencia

Federico y Mini, amor puro e incondicional.

Estuvo en tránsito tres meses. En ese tiempo, y muy de a poco, empezó a confiar y a medida que el dolor fue cediendo, se notaba cómo podía disfrutar de las pequeñas cosas, esas que hacen felices a los perros. Comía rico, tomaba sus remedios y dormía calentita y en paz. “Mini no bajó nunca los brazos y desde Zaguates Refugio tampoco. Hasta que un día dio su primer paso. Luego, fueron dos, más adelante tres y así siguió avanzando hasta que finalmente pudo volver a caminar sin asistencia”.

Había llegado el momento de publicar su historia y su foto en redes para conseguirle una familia. Al comienzo la suerte no estuvo de su lado. Solo se necesitaba que una persona la eligiera, una sola persona a la que no le importara que Mini hubiera tenido una operación grave y le faltara un ojito. Y después de varias semanas llegó el milagro.

Federico le abrió las puertas de su casa y de su corazón. Le tuvo paciencia y la llenó de amor. Hoy Mini vive sana y feliz gracias a él y a toda la gente que se involucra y ayuda.

La calle deja marcas y un gesto puede cambiar la vida de muchos animales que sufren

La calle deja marcas

El caso de Mini no es aislado. Aunque la problemática no es nueva, cada vez se profundiza más. De hecho, según el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, solamente en el conurbano bonaerense, se estima que hay aproximadamente 6 millones de perros y gatos en situación de calle. Por eso Zaguates Refugio se unió con la empresa Elanco Animal Health en la campaña “La calle me deja marcas”.

Si bien la alianza implica el compromiso por parte de Elanco de ayudar económicamente al refugio, además de donar un porcentaje de las ventas que se realicen de cualquiera de dos productos puntuales y la entrega de pipetas y antiparasitarios para cubrir las necesidades de la entidad durante todo 2022, la campaña forma parte de un objetivo más amplio que apunta a construir valores y conciencia sobre el cuidado responsable de los animales. El objetivo es generar conciencia sobre la población animal en situación de calle y sobre sus derechos. En ese sentido, ambas entidades entienden que es crucial concientizar acerca del cuidado de los animales con los que convivimos dentro y fuera de nuestras casas.

