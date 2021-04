Atrapada en el tráfico. Paró a rescatarla y jamás imaginó su increíble reacción

Se trataba de un águila calva. Estaba golpeada para moverse por sus propios medios. Temeroso de sus fuertes garras, quien la rescató nunca pensó cómo todo sucedería.

Siempre había sido una de sus prendas favoritas. De aquellas que uno conserva y cuida con una atención especial. Pero esa tarde mientras conducía su moto por la autopista, Dandon Miller jamás imaginó que su amada camisa roja y negra sería útil para salvar una vida.

Era el sábado del fin de semana del Día de los Caídos -una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar en los Estados Unidos, con el objetivo de recordar a los soldados norteamericanos fallecidos en combate-, Miller se dirigía a casa desde Filadelfia cuando el tráfico disminuyó frente a él. Detuvo su motocicleta a un lado de la carretera de dos vías y se sorprendió cuando se dio cuenta de lo que estaba causando el atasco .

Miller se sorprendió cuando descubrió a un águila calva en el medio de la carretera.

“Miré hacia abajo para ver por qué todos se detenían y descubrí que había un águila calva en medio de la carretera. Había otra persona allí intentando hacer algo por el ave. La empujaron un poco para ver si se salía de la carretera o se marchaba volando. Pero ella abrió las alas y no mostró signos de querer o poder moverse más allá de ese gesto ”.

Entonces supo que tenía que ayudar al ave herida a salir de peligro. El animal estaba demasiado herido para volar. Pero sus poderosas garras estaban intactas. Por lo que Miller decidió que lo mejor era quitarse la camisa e intentar cubrirla con ella. No lo esperaba y, para su sorpresa, el águila permaneció tranquila mientras la envolvía en la camisa . “La levanté y estaba muy tranquila. Se puso un poco nerviosa cuando la gente empezó a querer tomar fotografías, pero pudimos controlar la situación”.

Trabajo en equipo

Una vez que Miller sacó el águila de la carretera, llamó al 911 y también se puso en contacto con Tri-State Bird Rescue and Research, un centro de rehabilitación local para aves silvestres. Miller sostuvo al ave de unos 7 kilos durante 45 minutos mientras esperaba que llegara el personal de rescate. Pero el tiempo pareció pasar rápido. “Realmente no estaba pensando en eso cuando la sostenía. Solo trataba de mantenerla calma y asegurarme de que entendiera que estaba segura y que no la iba a dejar a la deriva. Fue simplemente increíble sostener a ese pájaro y que estuviera tan tranquilo”, agregó.

Ya en las instalaciones del centro de rescate, se confirmó que tenía una lesión leve en un ojo y golpes en los tejidos blandos, pero ningún hueso roto. Las heridas fueron tratadas por el veterinario de vida silvestre mientras el águila estaba bajo anestesia. Aunque siempre puede suceder lo inesperado, los rescatistas son optimistas de que se recuperará por completo. En cuanto a la camisa favorita de Miller, ciertamente ha tenido mejores días. Ahora tiene algunos agujeros grandes en forma de garra, pero Miller sabe que fue por la mejor causa, y definitivamente volvería a usarla por los mismos motivos.

